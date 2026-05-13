Топ-3 небольших банка с самыми высокими ставками по депозитам в долларе и евро

Небольшие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных ставок для частных клиентов. За последние две недели только одно финучреждение откорректировало доходность гривневых вкладов. Почему это происходит, куда ставки будут двигаться дальше и кто из банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн предлагает самые большие заработки для владельцев вкладов, рассказываем в свежем обзоре от «Минфина».

Юнекс банк увеличил ставку депозитов на 9 месяцев сразу на 1,1 п.п. — до 16,35% годовых. Доходность депозитов на 6 месяцев выросла еще более существенно — на 1,25 п.п. — до 16,5% годовых. Заработки на 3-месячных гривневых вкладах здесь уменьшились на 0,25 п.п. — до 16,75% годовых.

Почему банки снова заморозили депозитные ставки

Взятая банками пауза в пересмотре ставок вполне понятная. Учитывая возросшие риски ускорения инфляции, в частности, в результате войны на Ближнем Востоке, НБУ остановил смягчение монетарной политики.

«Текущий прогноз предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 15% до II квартала 2027 года. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов принять дополнительные меры по сдерживанию инфляции, в том числе повысить учетную ставку. Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к цели в 5% на горизонте политики», — напомнил НБУ в свежем Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

Доходность депозитных сертификатов и ключевая ставка — один из главных ориентиров для финансистов при определении собственной депозитной политики. Нацбанк пока не меняет эти показатели и считает, что они поддерживают интерес к гривневым инструментам. Поэтому на массовую корректировку депозитных ставок рассчитывать не стоит: банкиры могут переписывать доходность депозитов, разве что исходя из собственных текущих потребностей в ликвидности.

Какую доходность гривневых депозитов увидим до конца мая

Средние ставки по гривневым вкладам для физических лиц в мае останутся в диапазоне 13−14,5% годовых. При этом максимальные ставки, учитывая поощрительные бонусы за открытие вклада, могут достичь отметки в 16% годовых. Такой прогноз дал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В частности, по мнению эксперта, средняя доходность ультракоротких депозитов сроком на 3−6 месяцев составит около 13% годовых. По вкладам на 6−9 месяцев средняя ставка будет до 14,5% годовых, по депозитам на 9−12 месяцев — около 14% годовых. Вклады сроком 1 год могут обеспечить средний доход на уровне 14,5% годовых.

Самые лучшие предложения небольших банков по валютным вкладам

Валютные вклады в Украине дают скромную доходность, и в перспективе повышения ставок по ним ожидать не стоит, даже если ФРС и ЕЦБ начнут усиливать монетарную политику, чтобы «прикрутить» инфляцию, украинцы все более активно размещают свои накопления на вкладах в долларах и евро. Причина — ухудшение инфляционных ожиданий населения. Поэтому мы собрали самые лучшие предложения по размещению на срочном вкладе своих долларов и евро.

Депозиты в долларе

Самую лучшую доходность по годовым депозитам в долларе предлагает следующая тройка банков: Асвио банк (2,55% годовых), Бизбанк (2,5% годовых) и Кредитвест Банк (2,1% годовых).

Больше всего по депозитам на 9 месяцев предлагают: Асвио банк (2,35% годовых), и 2% годовых — в Кредитвест Банке и банке Украинский капитал.

Самые высокие ставки по депозитам на 6 месяцев держат: Бизбанк (2,45% годовых), Асвио банк (2,25% годовых), 2% годовых платят сразу два банка — Кредитвест Банк и Украинский капитал.

Самые большие заработки на вкладах на 3 месяца можно получить в таких баках: Асвио банк (2% годовых), Бизбанк (1,85% годовых), 1,6% годовых платят Кредитвест Банк и Кристалбанк.

Депозиты в евро

Самые лучшие ставки по депозитам в евро на 12 месяцев у такой тройки банков: Украинский капитал (2% годовых), Поликомбанк (1,8% годовых), Асвио банк (1,75% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 9 месяцев предлагают: Украинский капитал (1,75% годовых), Поликомбанк (1,7% годовых), Асвио банк (1,6% годовых).

Первая тройка, по размеру ставок на депозиты сроком на 6 месяцев, та же: Украинский капитал, Поликомбанк и Асвио банк, которые платят одинаково — 1,5% годовых.

3-месячные депозиты в евро принесут больше всего дохода в таких банках: Асвио банк (2,25% годовых), Бизбанк (1,15% годовых), и 1% годовых платят Украинский капитал и Кристалбанк.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.04.2026−11.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Максимальные ставки по вкладам в евро

