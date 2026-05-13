Топ-3 небольших банка с самыми высокими ставками по депозитам в долларе и евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 мая 2026, 15:10 Читати українською

Топ-3 небольших банка с самыми высокими ставками по депозитам в долларе и евро

Небольшие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных ставок для частных клиентов. За последние две недели только одно финучреждение откорректировало доходность гривневых вкладов. Почему это происходит, куда ставки будут двигаться дальше и кто из банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн предлагает самые большие заработки для владельцев вкладов, рассказываем в свежем обзоре от «Минфина».

Депозитний оглядГде найти депозит с бонусом?

Юнекс банк увеличил ставку депозитов на 9 месяцев сразу на 1,1 п.п. — до 16,35% годовых. Доходность депозитов на 6 месяцев выросла еще более существенно — на 1,25 п.п. — до 16,5% годовых. Заработки на 3-месячных гривневых вкладах здесь уменьшились на 0,25 п.п. — до 16,75% годовых.

Почему банки снова заморозили депозитные ставки

Взятая банками пауза в пересмотре ставок вполне понятная. Учитывая возросшие риски ускорения инфляции, в частности, в результате войны на Ближнем Востоке, НБУ остановил смягчение монетарной политики.

«Текущий прогноз предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 15% до II квартала 2027 года. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов принять дополнительные меры по сдерживанию инфляции, в том числе повысить учетную ставку. Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к цели в 5% на горизонте политики», — напомнил НБУ в свежем Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

Доходность депозитных сертификатов и ключевая ставка — один из главных ориентиров для финансистов при определении собственной депозитной политики. Нацбанк пока не меняет эти показатели и считает, что они поддерживают интерес к гривневым инструментам. Поэтому на массовую корректировку депозитных ставок рассчитывать не стоит: банкиры могут переписывать доходность депозитов, разве что исходя из собственных текущих потребностей в ликвидности.

Какую доходность гривневых депозитов увидим до конца мая

Средние ставки по гривневым вкладам для физических лиц в мае останутся в диапазоне 13−14,5% годовых. При этом максимальные ставки, учитывая поощрительные бонусы за открытие вклада, могут достичь отметки в 16% годовых. Такой прогноз дал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В частности, по мнению эксперта, средняя доходность ультракоротких депозитов сроком на 3−6 месяцев составит около 13% годовых. По вкладам на 6−9 месяцев средняя ставка будет до 14,5% годовых, по депозитам на 9−12 месяцев — около 14% годовых. Вклады сроком 1 год могут обеспечить средний доход на уровне 14,5% годовых.

Самые лучшие предложения небольших банков по валютным вкладам

Валютные вклады в Украине дают скромную доходность, и в перспективе повышения ставок по ним ожидать не стоит, даже если ФРС и ЕЦБ начнут усиливать монетарную политику, чтобы «прикрутить» инфляцию, украинцы все более активно размещают свои накопления на вкладах в долларах и евро. Причина — ухудшение инфляционных ожиданий населения. Поэтому мы собрали самые лучшие предложения по размещению на срочном вкладе своих долларов и евро.

Депозиты в долларе

Самую лучшую доходность по годовым депозитам в долларе предлагает следующая тройка банков: Асвио банк (2,55% годовых), Бизбанк (2,5% годовых) и Кредитвест Банк (2,1% годовых).

Больше всего по депозитам на 9 месяцев предлагают: Асвио банк (2,35% годовых), и 2% годовых — в Кредитвест Банке и банке Украинский капитал.

Самые высокие ставки по депозитам на 6 месяцев держат: Бизбанк (2,45% годовых), Асвио банк (2,25% годовых), 2% годовых платят сразу два банка — Кредитвест Банк и Украинский капитал.

Самые большие заработки на вкладах на 3 месяца можно получить в таких баках: Асвио банк (2% годовых), Бизбанк (1,85% годовых), 1,6% годовых платят Кредитвест Банк и Кристалбанк.

Депозиты в евро

Самые лучшие ставки по депозитам в евро на 12 месяцев у такой тройки банков: Украинский капитал (2% годовых), Поликомбанк (1,8% годовых), Асвио банк (1,75% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 9 месяцев предлагают: Украинский капитал (1,75% годовых), Поликомбанк (1,7% годовых), Асвио банк (1,6% годовых).

Первая тройка, по размеру ставок на депозиты сроком на 6 месяцев, та же: Украинский капитал, Поликомбанк и Асвио банк, которые платят одинаково — 1,5% годовых.

3-месячные депозиты в евро принесут больше всего дохода в таких банках: Асвио банк (2,25% годовых), Бизбанк (1,15% годовых), и 1% годовых платят Украинский капитал и Кристалбанк.

💥 Где найти депозит с бонусом?
Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,25% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 16,35% 1,10% 16,50% 1,25% 16,75% 0,25% - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 17,00% - 17,00% - 15,00% - - -
Украинский капитал* 16,00% - 14,75% - 15,75% - 13,50% - 3,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% -
Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 12,50% - 12,50% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.04.2026−11.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

🎁БОНУС к депозитам — это реально!


Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду.

Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Международный Инвестиционный Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.04.2026−11.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.04.2026−11.05.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами