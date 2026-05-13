Небольшие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных ставок для частных клиентов. За последние две недели только одно финучреждение откорректировало доходность гривневых вкладов. Почему это происходит, куда ставки будут двигаться дальше и кто из банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн предлагает самые большие заработки для владельцев вкладов, рассказываем в свежем обзоре от «Минфина».
Топ-3 небольших банка с самыми высокими ставками по депозитам в долларе и евро
Юнекс банк увеличил ставку депозитов на 9 месяцев сразу на 1,1 п.п. — до 16,35% годовых. Доходность депозитов на 6 месяцев выросла еще более существенно — на 1,25 п.п. — до 16,5% годовых. Заработки на 3-месячных гривневых вкладах здесь уменьшились на 0,25 п.п. — до 16,75% годовых.
Почему банки снова заморозили депозитные ставки
Взятая банками пауза в пересмотре ставок вполне понятная. Учитывая возросшие риски ускорения инфляции, в частности, в результате войны на Ближнем Востоке, НБУ остановил смягчение монетарной политики.
«Текущий прогноз предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 15% до II квартала 2027 года. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов принять дополнительные меры по сдерживанию инфляции, в том числе повысить учетную ставку. Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к цели в 5% на горизонте политики», — напомнил НБУ в свежем Инфляционном отчете за апрель 2026 года.
Доходность депозитных сертификатов и ключевая ставка — один из главных ориентиров для финансистов при определении собственной депозитной политики. Нацбанк пока не меняет эти показатели и считает, что они поддерживают интерес к гривневым инструментам. Поэтому на массовую корректировку депозитных ставок рассчитывать не стоит: банкиры могут переписывать доходность депозитов, разве что исходя из собственных текущих потребностей в ликвидности.
Какую доходность гривневых депозитов увидим до конца мая
Средние ставки по гривневым вкладам для физических лиц в мае останутся в диапазоне 13−14,5% годовых. При этом максимальные ставки, учитывая поощрительные бонусы за открытие вклада, могут достичь отметки в 16% годовых. Такой прогноз дал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.
В частности, по мнению эксперта, средняя доходность ультракоротких депозитов сроком на 3−6 месяцев составит около 13% годовых. По вкладам на 6−9 месяцев средняя ставка будет до 14,5% годовых, по депозитам на 9−12 месяцев — около 14% годовых. Вклады сроком 1 год могут обеспечить средний доход на уровне 14,5% годовых.
Самые лучшие предложения небольших банков по валютным вкладам
Валютные вклады в Украине дают скромную доходность, и в перспективе повышения ставок по ним ожидать не стоит, даже если ФРС и ЕЦБ начнут усиливать монетарную политику, чтобы «прикрутить» инфляцию, украинцы все более активно размещают свои накопления на вкладах в долларах и евро. Причина — ухудшение инфляционных ожиданий населения. Поэтому мы собрали самые лучшие предложения по размещению на срочном вкладе своих долларов и евро.
Депозиты в долларе
Самую лучшую доходность по годовым депозитам в долларе предлагает следующая тройка банков: Асвио банк (2,55% годовых), Бизбанк (2,5% годовых) и Кредитвест Банк (2,1% годовых).
Больше всего по депозитам на 9 месяцев предлагают: Асвио банк (2,35% годовых), и 2% годовых — в Кредитвест Банке и банке Украинский капитал.
Самые высокие ставки по депозитам на 6 месяцев держат: Бизбанк (2,45% годовых), Асвио банк (2,25% годовых), 2% годовых платят сразу два банка — Кредитвест Банк и Украинский капитал.
Самые большие заработки на вкладах на 3 месяца можно получить в таких баках: Асвио банк (2% годовых), Бизбанк (1,85% годовых), 1,6% годовых платят Кредитвест Банк и Кристалбанк.
Депозиты в евро
Самые лучшие ставки по депозитам в евро на 12 месяцев у такой тройки банков: Украинский капитал (2% годовых), Поликомбанк (1,8% годовых), Асвио банк (1,75% годовых).
Самые высокие ставки по депозитам на 9 месяцев предлагают: Украинский капитал (1,75% годовых), Поликомбанк (1,7% годовых), Асвио банк (1,6% годовых).
Первая тройка, по размеру ставок на депозиты сроком на 6 месяцев, та же: Украинский капитал, Поликомбанк и Асвио банк, которые платят одинаково — 1,5% годовых.
3-месячные депозиты в евро принесут больше всего дохода в таких банках: Асвио банк (2,25% годовых), Бизбанк (1,15% годовых), и 1% годовых платят Украинский капитал и Кристалбанк.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|16,30%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,25%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,40%
|-
|16,25%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|16,35%
|1,10%
|16,50%
|1,25%
|16,75%
|0,25%
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперис
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,75%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Скай Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.04.2026−11.05.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|1,60%
|-
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|1,00%
|0,50%
|0,25%
|0,25%
|0,05%
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
