10 июля НБУ опубликует свой комментарий по инфляции, а уже через две недели после этого регулятор вновь будет принимать решение относительно уровня учетной ставки, что повлияет и на депозитную политику банков. Какую доходность сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Мелкие банки платят больше по коротким депозитам: сколько на них можно заработать
Большинство небольших банков за последние две недели не меняли свои предложения для вкладов физлиц, что вполне понятно: финансисты ожидают свежих ориентиров регулятора. Завтра, 10 июля, Госстат опубликует данные по потребительским ценам за июнь, после чего Национальный банк даст свое видение ситуации.
Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.
«Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла максимума этого года. В дальнейшем ожидается замедление ее по широкому спектру товаров и услуг», — так прокомментировал тогда эту статистику Национальный банк.
Следовательно, малые банки не спешат корректировать ставки по гривневым вкладам. По сравнению с июнем, ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам за первую неделю июля выросли всего на 0,1 п.п. Доходность 9-месячных вкладов — на 0,07 п.п., а годовых — на столько же сократилась.
В то же время малые банки традиционно держат более высокие депозитные ставки, поскольку, в отличие от своих коллег большего калибра, у них нет такого большого запаса ликвидности.
Больше всего в среднем небольшие банки сейчас предлагают по вкладам на 9 месяцев (14,2% годовых), что на 0,15 п.п. больше, чем в среднем по таким депозитам предлагают крупные банки. Самый большой разрыв в средних ставках между малыми и крупными банками сохраняется по доходности трехмесячных вкладов: малые банки платят в среднем 13,45% годовых, что на 0,64 п.п. больше, чем крупные коллеги.
На 0,58 п.п. больше можно получить в малых банках по вкладам на 6 месяцев. В среднем они предлагают 14,08% годовых, что на 0,58 п.п. больше, чем крупные финучреждения. На 0,62 п.п. больше — на уровне 14,59% годовых — малые банки платят по годовым вкладам.
Как банки меняли ставки
Агропросперис снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца сразу на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Теперь заработки на 3-месячных вкладах здесь самые маленькие среди предложений для гривневых сбережений. Больше всего сейчас банк платит по вкладам на год — 16,25% годовых.
Полтава-Банк на 1 п.п. уменьшил доходность вкладов в нацвалюте на полгода, на 1,5 п.п. — на год. Впрочем, самая высокая ставка все же остается здесь по полугодовым вкладам — 15% годовых. Чуть меньше — 14% годовых — банк платит по годовым вкладам.
Юнекс банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 17% годовых.
Кредитвест Банк добавил 0,5 п.п. к ставкам гривневых депозитов на год, и 1 п.п. — к ставкам на другие сроки. Самые высокие ставки банк предлагает по вкладам на 3 и 6 месяцев — 17,25% годовых. Самые маленькие — по годовым (16,25% годовых).
Банк также порезал доходность вкладов в СКВ. В долларе и евро самая высокая ставка после изменений — на годовые вклады (2,1% и 1,1% годовых соответственно).
Кто платит больше
Самые высокие ставки малые банки предлагают по коротким депозитам.
17,25% годовых по трехмесячным вкладам можно получить в Кредитвест Банке, 17% годовых платит Юнекс, 16,75% годовых — Кристалбанк.
17,25% годовых по депозитам на 6 месяцев предлагает Кредитвест Банк, 17% годовых — Альтбанк, 16,75% годовых платят Асвио и Кристалбанк.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|16,70%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|1,50%
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|0,75%
|-
|-
|Кредитвест Банк
|16,25%
|0,50%
|16,75%
|1,00%
|17,25%
|1,00%
|17,25%
|1,00%
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|1,50%
|13,50%
|-
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|0,75%
|1,85%
|0,75%
|1,85%
|0,75%
|1,85%
|0,50%
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,30%
|-
|2,25%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|0,25%
|0,85%
|0,25%
|0,60%
|0,25%
|0,60%
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Бизбанк
|0,85%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,65%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней
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