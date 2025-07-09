Мелкие банки платят больше по коротким депозитам: сколько на них можно заработать

10 июля НБУ опубликует свой комментарий по инфляции, а уже через две недели после этого регулятор вновь будет принимать решение относительно уровня учетной ставки, что повлияет и на депозитную политику банков. Какую доходность сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Большинство небольших банков за последние две недели не меняли свои предложения для вкладов физлиц, что вполне понятно: финансисты ожидают свежих ориентиров регулятора. Завтра, 10 июля, Госстат опубликует данные по потребительским ценам за июнь, после чего Национальный банк даст свое видение ситуации.

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.

«Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла максимума этого года. В дальнейшем ожидается замедление ее по широкому спектру товаров и услуг», — так прокомментировал тогда эту статистику Национальный банк.

Следовательно, малые банки не спешат корректировать ставки по гривневым вкладам. По сравнению с июнем, ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам за первую неделю июля выросли всего на 0,1 п.п. Доходность 9-месячных вкладов — на 0,07 п.п., а годовых — на столько же сократилась.

В то же время малые банки традиционно держат более высокие депозитные ставки, поскольку, в отличие от своих коллег большего калибра, у них нет такого большого запаса ликвидности.

Больше всего в среднем небольшие банки сейчас предлагают по вкладам на 9 месяцев (14,2% годовых), что на 0,15 п.п. больше, чем в среднем по таким депозитам предлагают крупные банки. Самый большой разрыв в средних ставках между малыми и крупными банками сохраняется по доходности трехмесячных вкладов: малые банки платят в среднем 13,45% годовых, что на 0,64 п.п. больше, чем крупные коллеги.

На 0,58 п.п. больше можно получить в малых банках по вкладам на 6 месяцев. В среднем они предлагают 14,08% годовых, что на 0,58 п.п. больше, чем крупные финучреждения. На 0,62 п.п. больше — на уровне 14,59% годовых — малые банки платят по годовым вкладам.

Как банки меняли ставки

Агропросперис снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца сразу на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Теперь заработки на 3-месячных вкладах здесь самые маленькие среди предложений для гривневых сбережений. Больше всего сейчас банк платит по вкладам на год — 16,25% годовых.

Полтава-Банк на 1 п.п. уменьшил доходность вкладов в нацвалюте на полгода, на 1,5 п.п. — на год. Впрочем, самая высокая ставка все же остается здесь по полугодовым вкладам — 15% годовых. Чуть меньше — 14% годовых — банк платит по годовым вкладам.

Юнекс банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 17% годовых.

Кредитвест Банк добавил 0,5 п.п. к ставкам гривневых депозитов на год, и 1 п.п. — к ставкам на другие сроки. Самые высокие ставки банк предлагает по вкладам на 3 и 6 месяцев — 17,25% годовых. Самые маленькие — по годовым (16,25% годовых).

Банк также порезал доходность вкладов в СКВ. В долларе и евро самая высокая ставка после изменений — на годовые вклады (2,1% и 1,1% годовых соответственно).

Кто платит больше

Самые высокие ставки малые банки предлагают по коротким депозитам.

17,25% годовых по трехмесячным вкладам можно получить в Кредитвест Банке, 17% годовых платит Юнекс, 16,75% годовых — Кристалбанк.

17,25% годовых по депозитам на 6 месяцев предлагает Кредитвест Банк, 17% годовых — Альтбанк, 16,75% годовых платят Асвио и Кристалбанк.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь