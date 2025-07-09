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9 июля 2025, 14:20 Читати українською

Мелкие банки платят больше по коротким депозитам: сколько на них можно заработать

10 июля НБУ опубликует свой комментарий по инфляции, а уже через две недели после этого регулятор вновь будет принимать решение относительно уровня учетной ставки, что повлияет и на депозитную политику банков. Какую доходность сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

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Большинство небольших банков за последние две недели не меняли свои предложения для вкладов физлиц, что вполне понятно: финансисты ожидают свежих ориентиров регулятора. Завтра, 10 июля, Госстат опубликует данные по потребительским ценам за июнь, после чего Национальный банк даст свое видение ситуации.

Напомним, по данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.

«Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла максимума этого года. В дальнейшем ожидается замедление ее по широкому спектру товаров и услуг», — так прокомментировал тогда эту статистику Национальный банк.

Следовательно, малые банки не спешат корректировать ставки по гривневым вкладам. По сравнению с июнем, ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам за первую неделю июля выросли всего на 0,1 п.п. Доходность 9-месячных вкладов — на 0,07 п.п., а годовых — на столько же сократилась.

В то же время малые банки традиционно держат более высокие депозитные ставки, поскольку, в отличие от своих коллег большего калибра, у них нет такого большого запаса ликвидности.

Больше всего в среднем небольшие банки сейчас предлагают по вкладам на 9 месяцев (14,2% годовых), что на 0,15 п.п. больше, чем в среднем по таким депозитам предлагают крупные банки. Самый большой разрыв в средних ставках между малыми и крупными банками сохраняется по доходности трехмесячных вкладов: малые банки платят в среднем 13,45% годовых, что на 0,64 п.п. больше, чем крупные коллеги.

На 0,58 п.п. больше можно получить в малых банках по вкладам на 6 месяцев. В среднем они предлагают 14,08% годовых, что на 0,58 п.п. больше, чем крупные финучреждения. На 0,62 п.п. больше — на уровне 14,59% годовых — малые банки платят по годовым вкладам.

Как банки меняли ставки

Агропросперис снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца сразу на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых. Теперь заработки на 3-месячных вкладах здесь самые маленькие среди предложений для гривневых сбережений. Больше всего сейчас банк платит по вкладам на год — 16,25% годовых.

Полтава-Банк на 1 п.п. уменьшил доходность вкладов в нацвалюте на полгода, на 1,5 п.п. — на год. Впрочем, самая высокая ставка все же остается здесь по полугодовым вкладам — 15% годовых. Чуть меньше — 14% годовых — банк платит по годовым вкладам.

Юнекс банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 17% годовых.

Кредитвест Банк добавил 0,5 п.п. к ставкам гривневых депозитов на год, и 1 п.п. — к ставкам на другие сроки. Самые высокие ставки банк предлагает по вкладам на 3 и 6 месяцев — 17,25% годовых. Самые маленькие — по годовым (16,25% годовых).

Банк также порезал доходность вкладов в СКВ. В долларе и евро самая высокая ставка после изменений — на годовые вклады (2,1% и 1,1% годовых соответственно).

Кто платит больше

Самые высокие ставки малые банки предлагают по коротким депозитам.

17,25% годовых по трехмесячным вкладам можно получить в Кредитвест Банке, 17% годовых платит Юнекс, 16,75% годовых — Кристалбанк.

17,25% годовых по депозитам на 6 месяцев предлагает Кредитвест Банк, 17% годовых — Альтбанк, 16,75% годовых платят Асвио и Кристалбанк.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% 1,50% - -
Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% 0,75% - -
Кредитвест Банк 16,25% 0,50% 16,75% 1,00% 17,25% 1,00% 17,25% 1,00% - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Украинский капитал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 13,50% - 3,00% -
Полтава-Банк 14,00% 1,50% 13,50% - 15,00% 1,00% - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,50% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% 0,75% 1,85% 0,75% 1,85% 0,75% 1,85% 0,50% - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 2,30% - 2,25% - 1,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,10% 0,25% 0,85% 0,25% 0,60% 0,25% 0,60% - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Бизбанк 0,85% - - - 0,75% - 0,65% - - -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,35% - 1,00% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.06.2025−07.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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