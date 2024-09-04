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4 сентября 2024, 14:30 Читати українською

Небольшие банки в августе увеличили доходность 3-месячных депозитов: с чего начали сентябрь

Август малые банки закончили повышением доходности коротких гривневых депозитов. Ставки трехмесячных вкладов за месяц выросли на 0,29 п.п. По всем другим срочным вкладам они уменьшились: на 9-месячные — на 0,26 п.п., полугодовые — на 0,22 п.п., годовые — на 0,21 п.п. Какие заработки на вкладах предлагают частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% - Коминвестбанк 15,15% - - - - - - - - - Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - - Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% - Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 14,45% - - - Украинский капитал* 14,50% - 15,25% 0,75% 15,25% 0,50% 15,00% - 0,01% - Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - - Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% 7,35% - - Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - - Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - - Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Самые высокие средние ставки среди участников обзора в августе держались по гривневым вкладам на срок 9 месяцев (14,22% годовых). Средняя доходность по трехмесячным и годовым вкладам равнялась 14,14% годовых, самая низкая средняя ставка была на полугодовые вклады — 13,73% годовых.

В начале сентября годовые ставки топчутся на месте, средние ставки по вкладам на 6 и 9 месяцев выросли в пределах статистической погрешности (на 0,03 п.п. и 0,06 п.п. соответственно), а на трехмесячные — за две недели снизились на 0,53 п.п.

В целом с начала года средняя доходность этих срочных вкладов сократилась больше всего — на 1,54 п.п. Полугодовые потеряли 1,39 п.п., 9-месячные — 1,29 п.п., а годовые — 1,12 п.п. По состоянию на 4 сентября у 3-месячных депозитов у малых банков-участников обзора наименьшая средняя доходность среди других срочных вкладов — 13,46% годовых.

Снижение привлекательности гривневых вкладов уже отражено в отчетности НБУ за июль: у 7 малых банков-участников депозитного обзора в этом месяце наблюдалось сокращение портфелей срочных вкладов в нацвалюте, по сравнению с предыдущим месяцем. В 9 финучреждениях вкладчики забирали гривну с бессрочных вкладов, в пяти — сокращались портфели срочных вкладов в нацвалюте. Однако и ситуация с вкладами в СКВ не сильно отличалась.

«Чисто теоретически ситуацию можно было изменить, повысив доходность валютных вкладов. Однако следует понимать, что украинские банки сильно ограничены в доступных инструментах дальнейшего вложения этих средств. Кредитование в валюте сильно ограничено, ставки по ОВГЗ, номинированным в валюте, также не позволяют финучреждениям предлагать большие проценты по валютным вкладам», — объясняет директор по маркетингу Юнекс банка Алина Компанец.

При этом на рынке есть достаточно привлекательные, по ее мнению, предложения на уровне 2% годовых в долларе и 1% в евро.

«Но не менее очевидно, что даже 2−2,5% годовых в валюте — слишком слабый аргумент для украинцев, которые видят в долларах и евро прежде всего инструмент защиты сбережений от курсовых колебаний.

Конечно, даже эти несколько процентов годовых на фоне замедлившейся до 2,9% в июле инфляции в США являются рациональным аргументом за размещение сбережений на депозите. Особенно если валюта покупается онлайн в банковском приложении. Но все же следует признать, что большинство украинцев не рассуждают инфляционными категориями. Для них доллары — просто надежный и проверенный инструмент сбережения, который обязательно должен иметь наличную форму", — добавляет Алина Компанец.

Как банки меняли ставки

За последние две недели ставки откорректировали лишь три финучреждения-участника обзора.

Банк Украинский капитал повысил доходность гривневых вкладов на 6 и 9 месяцев и уравнял их доходность на уровне 15,25% годовых.

Поликомбанк снизил ставку по вкладам в нацвалюте на 3 месяца на 7,35 п.п. — до 7,15% годовых.

РВС Банк снизил ставку по трехмесячным вкладам в долларе на 0,1 п.п. — до 0,6% годовых.

Сейчас самую высокую ставку в гривне на 3 месяца предлагает Кредитвестбанк (16% годовых), это же финучреждение больше всего платит по полугодовым вкладам — 15,5% годовых. Самая лучшая доходность по 9-месячным гривневым вкладам — у МИБ (15,5% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Коминвестбанк 15,15% - - - - - - - - -
Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 14,45% - - -
Украинский капитал* 14,50% - 15,25% 0,75% 15,25% 0,50% 15,00% - 0,01% -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% 7,35% - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 сентября 2024, 16:04
#
>При цьому на ринку є доволі привабливі, на її думку, пропозиції на рівні 2% річних в доларі та 1% в євро.

инфляция США в среднем 3,5% … средняя доходность индекса s&p500 за последние 10 лет — 9% годовых … иными словами … нет смысла размещать деньги в Украине
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