Небольшие банки в августе увеличили доходность 3-месячных депозитов: с чего начали сентябрь

Август малые банки закончили повышением доходности коротких гривневых депозитов. Ставки трехмесячных вкладов за месяц выросли на 0,29 п.п. По всем другим срочным вкладам они уменьшились: на 9-месячные — на 0,26 п.п., полугодовые — на 0,22 п.п., годовые — на 0,21 п.п. Какие заработки на вкладах предлагают частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Самые высокие средние ставки среди участников обзора в августе держались по гривневым вкладам на срок 9 месяцев (14,22% годовых). Средняя доходность по трехмесячным и годовым вкладам равнялась 14,14% годовых, самая низкая средняя ставка была на полугодовые вклады — 13,73% годовых.

В начале сентября годовые ставки топчутся на месте, средние ставки по вкладам на 6 и 9 месяцев выросли в пределах статистической погрешности (на 0,03 п.п. и 0,06 п.п. соответственно), а на трехмесячные — за две недели снизились на 0,53 п.п.

В целом с начала года средняя доходность этих срочных вкладов сократилась больше всего — на 1,54 п.п. Полугодовые потеряли 1,39 п.п., 9-месячные — 1,29 п.п., а годовые — 1,12 п.п. По состоянию на 4 сентября у 3-месячных депозитов у малых банков-участников обзора наименьшая средняя доходность среди других срочных вкладов — 13,46% годовых.

Снижение привлекательности гривневых вкладов уже отражено в отчетности НБУ за июль: у 7 малых банков-участников депозитного обзора в этом месяце наблюдалось сокращение портфелей срочных вкладов в нацвалюте, по сравнению с предыдущим месяцем. В 9 финучреждениях вкладчики забирали гривну с бессрочных вкладов, в пяти — сокращались портфели срочных вкладов в нацвалюте. Однако и ситуация с вкладами в СКВ не сильно отличалась.

«Чисто теоретически ситуацию можно было изменить, повысив доходность валютных вкладов. Однако следует понимать, что украинские банки сильно ограничены в доступных инструментах дальнейшего вложения этих средств. Кредитование в валюте сильно ограничено, ставки по ОВГЗ, номинированным в валюте, также не позволяют финучреждениям предлагать большие проценты по валютным вкладам», — объясняет директор по маркетингу Юнекс банка Алина Компанец.

При этом на рынке есть достаточно привлекательные, по ее мнению, предложения на уровне 2% годовых в долларе и 1% в евро.

«Но не менее очевидно, что даже 2−2,5% годовых в валюте — слишком слабый аргумент для украинцев, которые видят в долларах и евро прежде всего инструмент защиты сбережений от курсовых колебаний.

Конечно, даже эти несколько процентов годовых на фоне замедлившейся до 2,9% в июле инфляции в США являются рациональным аргументом за размещение сбережений на депозите. Особенно если валюта покупается онлайн в банковском приложении. Но все же следует признать, что большинство украинцев не рассуждают инфляционными категориями. Для них доллары — просто надежный и проверенный инструмент сбережения, который обязательно должен иметь наличную форму", — добавляет Алина Компанец.

Как банки меняли ставки

За последние две недели ставки откорректировали лишь три финучреждения-участника обзора.

Банк Украинский капитал повысил доходность гривневых вкладов на 6 и 9 месяцев и уравнял их доходность на уровне 15,25% годовых.

Поликомбанк снизил ставку по вкладам в нацвалюте на 3 месяца на 7,35 п.п. — до 7,15% годовых.

РВС Банк снизил ставку по трехмесячным вкладам в долларе на 0,1 п.п. — до 0,6% годовых.

Сейчас самую высокую ставку в гривне на 3 месяца предлагает Кредитвестбанк (16% годовых), это же финучреждение больше всего платит по полугодовым вкладам — 15,5% годовых. Самая лучшая доходность по 9-месячным гривневым вкладам — у МИБ (15,5% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.08.2024−02.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.