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12 сентября 2023, 11:30 Читати українською

ZEN MasterCard: выгодное снятие наличных денег за границей

Карта от ZEN.COM открывает множество возможностей перед своими пользователями. Одна из них — бесплатное снятие наличных средств в других странах. Далее расскажем, почему пользоваться ZEN MasterCard выгодно и как с ее помощью снимать наличные.

Для чего нужна ZEN MasterCard

Классическая пластиковая карта от ZEN.COM пригодится для расчетов в физических магазинах, а также снятия денег в банкомате. Ее можно заказать в фирменном мобильном приложении сервиса: сначала установите его на смартфон, а затем зарегистрируйтесь. В итоге, вы получите персональный многовалютный счет.

Пользоваться картой просто:

  • за снятие наличных денег комиссия не взимается, если соблюдать предусмотренные вашим тарифом лимиты;
  • для операций со всеми валютами используется единая карта.

В рамках одного счета вы получаете доступ к операциям в 29+ мировых валютах (евро, фунтах, долларах, злотых и т. п.), в том числе для снятия наличных. Для этого понадобится только одна ZEN MasterCard с единым PIN-кодом. Детальнее о стоимости тарифных планов и ними предусмотренных ограничениях — на zen.com.

Чем ZEN MasterCard отличается от других карт

Снимать наличные с карты можно бесплатно, однако, в лимитах тарифа. Они касаются карты, а не счета. В течение суток пользователь может снять до 5 000 евро (если ограничения банкомата не предусматривают дополнительных условий).

Если есть необходимость в нескольких физических картах — закажите их через приложение. Новую ZEN MasterCard изготовят и доставят по указанному адресу в течение 5−7 рабочих дней. Доставка возможна во все страны Единой экономической зоны.

Как ZEN MasterCard защищена от посягательств третьих лиц

Каждая физическая карта ZEN MasterCard выпускается с учетом сертификата Digital First. По его условиям, никакие персональные данные владельца и непосредственно его реквизиты не наносятся на поверхность. Они доступны только в мобильном приложении. Значит, никто посторонний не сможет воспользоваться картой.

Как положить деньги на ZEN MasterCard

Чтобы пополнить карту, нужно:

  • внести наличные в терминале Planet Cash (на территории Польши их 1000+);
  • внести средства в сервис Paysafecash;
  • перечислить средства с другой карты MasterCard или VISA;
  • воспользоваться виртуальным кошельком Apple Pay или Google Pay;
  • перевести денежные средства с местных или зарубежных банковских счетов;
  • перечислить деньги с валютной карты другого украинского банка.

Для зачисления средств на счет понадобится несколько секунд — и сразу после этого ними можно пользоваться. И это со всеми 29+ валютами, доступными в пределах одного счета. ZEN MasterCard практична в путешествиях. За снятие дополнительные комиссии не взимаются. Больше информации ищите на zen.com.

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