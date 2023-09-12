Карта от ZEN.COM открывает множество возможностей перед своими пользователями. Одна из них — бесплатное снятие наличных средств в других странах. Далее расскажем, почему пользоваться ZEN MasterCard выгодно и как с ее помощью снимать наличные.
ZEN MasterCard: выгодное снятие наличных денег за границей
Для чего нужна ZEN MasterCard
Классическая пластиковая карта от ZEN.COM пригодится для расчетов в физических магазинах, а также снятия денег в банкомате. Ее можно заказать в фирменном мобильном приложении сервиса: сначала установите его на смартфон, а затем зарегистрируйтесь. В итоге, вы получите персональный многовалютный счет.
Пользоваться картой просто:
- за снятие наличных денег комиссия не взимается, если соблюдать предусмотренные вашим тарифом лимиты;
- для операций со всеми валютами используется единая карта.
В рамках одного счета вы получаете доступ к операциям в 29+ мировых валютах (евро, фунтах, долларах, злотых
Чем ZEN MasterCard отличается от других карт
Снимать наличные с карты можно бесплатно, однако, в лимитах тарифа. Они касаются карты, а не счета. В течение суток пользователь может снять до 5 000 евро (если ограничения банкомата не предусматривают дополнительных условий).
Если есть необходимость в нескольких физических картах — закажите их через приложение. Новую ZEN MasterCard изготовят и доставят по указанному адресу в течение 5−7 рабочих дней. Доставка возможна во все страны Единой экономической зоны.
Как ZEN MasterCard защищена от посягательств третьих лиц
Каждая физическая карта ZEN MasterCard выпускается с учетом сертификата Digital First. По его условиям, никакие персональные данные владельца и непосредственно его реквизиты не наносятся на поверхность. Они доступны только в мобильном приложении. Значит, никто посторонний не сможет воспользоваться картой.
Как положить деньги на ZEN MasterCard
Чтобы пополнить карту, нужно:
- внести наличные в терминале Planet Cash (на территории Польши их 1000+);
- внести средства в сервис Paysafecash;
- перечислить средства с другой карты MasterCard или VISA;
- воспользоваться виртуальным кошельком Apple Pay или Google Pay;
- перевести денежные средства с местных или зарубежных банковских счетов;
- перечислить деньги с валютной карты другого украинского банка.
Для зачисления средств на счет понадобится несколько секунд — и сразу после этого ними можно пользоваться. И это со всеми 29+ валютами, доступными в пределах одного счета. ZEN MasterCard практична в путешествиях. За снятие дополнительные комиссии не взимаются. Больше информации ищите на zen.com.
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