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21 декабря 2023, 8:50 Читати українською

Как оплатить за товар в Китай

Экономика Украины подстраивается к условиям великой войны. Постепенно растут зарплаты и объемы торговли. Предприниматели завозят из-за границы всевозможные товары. В то же время, бизнес сталкивается с проблемами, связанными с их оплатой и трансграничными переводами средств. «Минфин» разобрался, как сегодня можно переводить юани в Китай, откуда импортируется немало продукции, насколько это сложно и как можно упростить эту процедуру.

Китайские продавцы часто просят оплатить товары именно в юанях

Несмотря на сложности военного времени, Китай остается ключевым торговым партнером Украины. По объему экспорта из нашего государства, эта страна занимает третье место, уступая Польше и Румынии, значение которых существенно возросло из-за блокировки морских торговых путей.

Если же говорить об импорте, то есть ввозе товаров в Украину, то здесь среди торговых партнеров Китай на уверенном первом месте. На КНР приходится более 15% такой торговли, и он существенно опережает Польшу, которая занимает вторую позицию.

Китай — мировая фабрика, и ежегодно страна экспортирует товаров более чем на $3,6 трлн. В основном, это электроника, автомобили, мебель, бытовые товары, игры, посуда, спортивный инвентарь и т. д. Потребности Украины не отличаются от большинства стран, и к нам завозятся те же товары.

Китайские продавцы часто просят оплатить товары именно в юанях — своей национальной валюте. Часто можно увидеть ее обозначение как CNY или RMB. Здесь не стоит путаться, оба варианта означают тоже самое, просто первый вариант — национальное, а второй — международное обозначение. Что-то вроде того, если бы мы обозначали гривну, — ГРН и UAH.

Проблемы переводов в Китай

У украинцев, стремящихся оплатить товары в Китае, возникает с этим ряд проблем.

Самый популярный способ перевода средств с украинских банковских карт за границу — P2P-переводы. Они имеют ряд ограничений, в частности, в месяц можно перевести сумму не больше эквивалента 100 тыс. грн. Однако, в случае с Китаем, ключевая проблема в том, что украинские банки без проблем осуществляют переводы на карты Visa и MasterCard, а вот отправить средства на карты китайской системы UnionPay, как правило, не могут.

Есть возможность переводить средства в Китай через международные платежные системы, доступные украинцам, например, Wise или Revolut. Однако, и здесь следует ожидать дополнительных трудностей. Разберем их более подробно.

Wise поддерживает переводы в юанях на местные карты UnionPay, а также платежные системы Alipay и Weixin. Для перевода на карты существует ограничение — не более 18 тыс. юаней за один перевод. Для платежных систем потолок составляет максимум 50 тыс. CNY на одного получателя в год.

Помимо жестких лимитов, трудности могут возникнуть и с открытием счета Wise. Дело в том, что для находящихся в Украине клиентов Wise компания существенно ограничила функционал, в частности, нельзя заказать карту, получать платежи по реквизитам и т. п. Для того, чтобы иметь такую ​​возможность, украинцы часто пользуются сервисами VPN, чтобы платежная система думала, что они находятся в другой стране, и вводят ложное место жительства. Однако, эксперты не советуют так делать — платежный сервис может запросить подтверждение места жительства, а в случае чего — даже заблокировать счет.

Кроме этого, пополнить такие сервисы, как Wise или Revolut, можно с карт украинских банков только в пределах лимитов в 100 тыс. грн в месяц. Поэтому, если нужно перевести в Китай большую сумму в юанях, они не помогут.

Как переводить юани легко и быстро

Простые переводы юаня в Китай обеспечивает сервис 1654.exchange. Через него можно перевести CNY на местные карты UnionPay, а также китайские платежные системы WeChat и Alipay. В КНР популярна оплата по QR-коду, поэтому если контрагент предоставил именно его — такой перевод в компании тоже могут обеспечить.

«Чаще всего клиенты просят осуществить перевод именно на UnionPay или на банковские счета компаний. Затем, по популярности, следует Alipay — очень удобный сервис для расчета с поставщиками и китайскими магазинами. WeChat обычно используют для мелких платежей физлицам за небольшие партии товара», — говорят в 1654.exchange.

Как происходит перевод

Для того, чтобы осуществить перевод в юанях, клиент предоставляет реквизиты получателя. Это может быть счет компании в КНР, или счет физлица, инвойса или данные аккаунта WeChat или Alipay.

Затем клиент передает средства компании 1654.exchange, а та, в свою очередь, пополняет счет в Китае. Это пополнение происходит с китайских счетов сервиса, поэтому такие операции не блокируются регуляторами и могут проводиться без лимитов.

Вся операция и предоставление клиенту подтверждения платежа занимает не более 24 часов, хотя, обычно, происходит значительно быстрее.

Какая валюта нужна для перевода

Если контрагенту в Китае нужно перевести юань, это не значит, что в Украине у клиента должна быть именно эта валюта.

Есть несколько вариантов, как клиент может передать средства для перевода в Китай:

  1. Рассчитаться наличными в одном из офисов 1654.exchange, которые есть во всех областных центрах Украины. В этом случае, клиент может воспользоваться долларами или гривной.
  2. Провести безналичный гривневый перевод на счет физлица или ФОП.
  3. Перевести криптовалюту. Обычно, для таких платежей используют USDT.

Сколько стоит перевод

Как объясняют в 1654.exchange, оплата переводов проводится без дополнительных и скрытых комиссий. Заработок компании — это разница курса покупки и продажи юаня для этих операций. По факту, так же, как и в традиционных обменниках валют.

Проверить актуальные курсы юаня или других валют можно в Telegram-канале обменника. После этого курс можно сравнить с актуальным для других сервисов, чтобы убедиться, что он действительно выгодный.

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