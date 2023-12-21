Как оплатить за товар в Китай

Экономика Украины подстраивается к условиям великой войны. Постепенно растут зарплаты и объемы торговли. Предприниматели завозят из-за границы всевозможные товары. В то же время, бизнес сталкивается с проблемами, связанными с их оплатой и трансграничными переводами средств. «Минфин» разобрался, как сегодня можно переводить юани в Китай, откуда импортируется немало продукции, насколько это сложно и как можно упростить эту процедуру.

Несмотря на сложности военного времени, Китай остается ключевым торговым партнером Украины. По объему экспорта из нашего государства, эта страна занимает третье место, уступая Польше и Румынии, значение которых существенно возросло из-за блокировки морских торговых путей.

Если же говорить об импорте, то есть ввозе товаров в Украину, то здесь среди торговых партнеров Китай на уверенном первом месте. На КНР приходится более 15% такой торговли, и он существенно опережает Польшу, которая занимает вторую позицию.

Китай — мировая фабрика, и ежегодно страна экспортирует товаров более чем на $3,6 трлн. В основном, это электроника, автомобили, мебель, бытовые товары, игры, посуда, спортивный инвентарь и т. д. Потребности Украины не отличаются от большинства стран, и к нам завозятся те же товары.

Китайские продавцы часто просят оплатить товары именно в юанях — своей национальной валюте. Часто можно увидеть ее обозначение как CNY или RMB. Здесь не стоит путаться, оба варианта означают тоже самое, просто первый вариант — национальное, а второй — международное обозначение. Что-то вроде того, если бы мы обозначали гривну, — ГРН и UAH.

Проблемы переводов в Китай

У украинцев, стремящихся оплатить товары в Китае, возникает с этим ряд проблем.

Самый популярный способ перевода средств с украинских банковских карт за границу — P2P-переводы. Они имеют ряд ограничений, в частности, в месяц можно перевести сумму не больше эквивалента 100 тыс. грн. Однако, в случае с Китаем, ключевая проблема в том, что украинские банки без проблем осуществляют переводы на карты Visa и MasterCard, а вот отправить средства на карты китайской системы UnionPay, как правило, не могут.

Есть возможность переводить средства в Китай через международные платежные системы, доступные украинцам, например, Wise или Revolut. Однако, и здесь следует ожидать дополнительных трудностей. Разберем их более подробно.

Wise поддерживает переводы в юанях на местные карты UnionPay, а также платежные системы Alipay и Weixin. Для перевода на карты существует ограничение — не более 18 тыс. юаней за один перевод. Для платежных систем потолок составляет максимум 50 тыс. CNY на одного получателя в год.

Помимо жестких лимитов, трудности могут возникнуть и с открытием счета Wise. Дело в том, что для находящихся в Украине клиентов Wise компания существенно ограничила функционал, в частности, нельзя заказать карту, получать платежи по реквизитам и т. п. Для того, чтобы иметь такую ​​возможность, украинцы часто пользуются сервисами VPN, чтобы платежная система думала, что они находятся в другой стране, и вводят ложное место жительства. Однако, эксперты не советуют так делать — платежный сервис может запросить подтверждение места жительства, а в случае чего — даже заблокировать счет.

Кроме этого, пополнить такие сервисы, как Wise или Revolut, можно с карт украинских банков только в пределах лимитов в 100 тыс. грн в месяц. Поэтому, если нужно перевести в Китай большую сумму в юанях, они не помогут.

Как переводить юани легко и быстро

Простые переводы юаня в Китай обеспечивает сервис 1654.exchange. Через него можно перевести CNY на местные карты UnionPay, а также китайские платежные системы WeChat и Alipay. В КНР популярна оплата по QR-коду, поэтому если контрагент предоставил именно его — такой перевод в компании тоже могут обеспечить.

«Чаще всего клиенты просят осуществить перевод именно на UnionPay или на банковские счета компаний. Затем, по популярности, следует Alipay — очень удобный сервис для расчета с поставщиками и китайскими магазинами. WeChat обычно используют для мелких платежей физлицам за небольшие партии товара», — говорят в 1654.exchange.

Как происходит перевод

Для того, чтобы осуществить перевод в юанях, клиент предоставляет реквизиты получателя. Это может быть счет компании в КНР, или счет физлица, инвойса или данные аккаунта WeChat или Alipay.

Затем клиент передает средства компании 1654.exchange, а та, в свою очередь, пополняет счет в Китае. Это пополнение происходит с китайских счетов сервиса, поэтому такие операции не блокируются регуляторами и могут проводиться без лимитов.

Вся операция и предоставление клиенту подтверждения платежа занимает не более 24 часов, хотя, обычно, происходит значительно быстрее.

Какая валюта нужна для перевода

Если контрагенту в Китае нужно перевести юань, это не значит, что в Украине у клиента должна быть именно эта валюта.

Есть несколько вариантов, как клиент может передать средства для перевода в Китай:

Рассчитаться наличными в одном из офисов 1654.exchange, которые есть во всех областных центрах Украины. В этом случае, клиент может воспользоваться долларами или гривной. Провести безналичный гривневый перевод на счет физлица или ФОП. Перевести криптовалюту. Обычно, для таких платежей используют USDT.

Сколько стоит перевод

Как объясняют в 1654.exchange, оплата переводов проводится без дополнительных и скрытых комиссий. Заработок компании — это разница курса покупки и продажи юаня для этих операций. По факту, так же, как и в традиционных обменниках валют.

Проверить актуальные курсы юаня или других валют можно в Telegram-канале обменника. После этого курс можно сравнить с актуальным для других сервисов, чтобы убедиться, что он действительно выгодный.