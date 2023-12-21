Экономика Украины подстраивается к условиям великой войны. Постепенно растут зарплаты и объемы торговли. Предприниматели завозят из-за границы всевозможные товары. В то же время, бизнес сталкивается с проблемами, связанными с их оплатой и трансграничными переводами средств. «Минфин» разобрался, как сегодня можно переводить юани в Китай, откуда импортируется немало продукции, насколько это сложно и как можно упростить эту процедуру.
Как оплатить за товар в Китай
Несмотря на сложности военного времени, Китай остается ключевым торговым партнером Украины. По объему экспорта из нашего государства, эта страна занимает третье место, уступая Польше и Румынии, значение которых существенно возросло из-за блокировки морских торговых путей.
Если же говорить об импорте, то есть ввозе товаров в Украину, то здесь среди торговых партнеров Китай на уверенном первом месте. На КНР приходится более 15% такой торговли, и он существенно опережает Польшу, которая занимает вторую позицию.
Китай — мировая фабрика, и ежегодно страна экспортирует товаров более чем на $3,6 трлн. В основном, это электроника, автомобили, мебель, бытовые товары, игры, посуда, спортивный инвентарь
Китайские продавцы часто просят оплатить товары именно в юанях — своей национальной валюте. Часто можно увидеть ее обозначение как CNY или RMB. Здесь не стоит путаться, оба варианта означают тоже самое, просто первый вариант — национальное, а второй — международное обозначение. Что-то вроде того, если бы мы обозначали гривну, — ГРН и UAH.
Проблемы переводов в Китай
У украинцев, стремящихся оплатить товары в Китае, возникает с этим ряд проблем.
Самый популярный способ перевода средств с украинских банковских карт за границу — P2P-переводы. Они имеют ряд ограничений, в частности, в месяц можно перевести сумму не больше эквивалента 100 тыс. грн. Однако, в случае с Китаем, ключевая проблема в том, что украинские банки без проблем осуществляют переводы на карты Visa и MasterCard, а вот отправить средства на карты китайской системы UnionPay, как правило, не могут.
Есть возможность переводить средства в Китай через международные платежные системы, доступные украинцам, например, Wise или Revolut. Однако, и здесь следует ожидать дополнительных трудностей. Разберем их более подробно.
Wise поддерживает переводы в юанях на местные карты UnionPay, а также платежные системы Alipay и Weixin. Для перевода на карты существует ограничение — не более 18 тыс. юаней за один перевод. Для платежных систем потолок составляет максимум 50 тыс. CNY на одного получателя в год.
Помимо жестких лимитов, трудности могут возникнуть и с открытием счета Wise. Дело в том, что для находящихся в Украине клиентов Wise компания существенно ограничила функционал, в частности, нельзя заказать карту, получать платежи по реквизитам
Кроме этого, пополнить такие сервисы, как Wise или Revolut, можно с карт украинских банков только в пределах лимитов в 100 тыс. грн в месяц. Поэтому, если нужно перевести в Китай большую сумму в юанях, они не помогут.
Как переводить юани легко и быстро
Простые переводы юаня в Китай обеспечивает сервис 1654.exchange. Через него можно перевести CNY на местные карты UnionPay, а также китайские платежные системы WeChat и Alipay. В КНР популярна оплата по QR-коду, поэтому если контрагент предоставил именно его — такой перевод в компании тоже могут обеспечить.
«Чаще всего клиенты просят осуществить перевод именно на UnionPay или на банковские счета компаний. Затем, по популярности, следует Alipay — очень удобный сервис для расчета с поставщиками и китайскими магазинами. WeChat обычно используют для мелких платежей физлицам за небольшие партии товара», — говорят в 1654.exchange.
Как происходит перевод
Для того, чтобы осуществить перевод в юанях, клиент предоставляет реквизиты получателя. Это может быть счет компании в КНР, или счет физлица, инвойса или данные аккаунта WeChat или Alipay.
Затем клиент передает средства компании 1654.exchange, а та, в свою очередь, пополняет счет в Китае. Это пополнение происходит с китайских счетов сервиса, поэтому такие операции не блокируются регуляторами и могут проводиться без лимитов.
Вся операция и предоставление клиенту подтверждения платежа занимает не более 24 часов, хотя, обычно, происходит значительно быстрее.
Какая валюта нужна для перевода
Если контрагенту в Китае нужно перевести юань, это не значит, что в Украине у клиента должна быть именно эта валюта.
Есть несколько вариантов, как клиент может передать средства для перевода в Китай:
- Рассчитаться наличными в одном из офисов 1654.exchange, которые есть во всех областных центрах Украины. В этом случае, клиент может воспользоваться долларами или гривной.
- Провести безналичный гривневый перевод на счет физлица или ФОП.
- Перевести криптовалюту. Обычно, для таких платежей используют USDT.
Сколько стоит перевод
Как объясняют в 1654.exchange, оплата переводов проводится без дополнительных и скрытых комиссий. Заработок компании — это разница курса покупки и продажи юаня для этих операций. По факту, так же, как и в традиционных обменниках валют.
Проверить актуальные курсы юаня или других валют можно в Telegram-канале обменника. После этого курс можно сравнить с актуальным для других сервисов, чтобы убедиться, что он действительно выгодный.