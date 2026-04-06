Мир бежит в доллар, почему это опасно для гривны

Можно ожидать, что эта неделя на валютном рынке Украины будет динамичной. Высокие цены на нефть, волатильность пары долар/евро, а также значительный внутренний спрос будут давить на гривну. Стоит ли ожидать падения гривны в этих условиях, рассказыает «Минфин».

Из международных событий главным драйвером для всех рынков останутся новости с Ближнего Востока. Перспективы завершения войны США и Израиля против Ирана остаются туманными, а блокировка Ормузского пролива продолжается. Это приводит к сохранению высоких цен на нефть и подорожанию логистики, что серьезно «бьет» по мировой экономике.

Нефть. Нефть BRENT продолжает стоить около $100 за баррель и более, что уже снижает показатели ВВП европейских стран и провоцирует рост инфляции по всему миру

На период с 6 по 10 апреля я прогнозирую стоимость нефти BRENT в пределах от $95 до $125 за баррель, а в случае эскалации военных действий с началом наземной операции США против Ирана или активных американских бомбардировок мостов, иранских электростанций и опреснительных установок — это приведет к росту стоимости нефти до уровян $105−145 сза баррель.

Для Украины продолжение войны на Ближнем Востоке означает продолжение роста негативного сальдо торговли за счет увеличения затрат на поставку бензина, дизеля и автомобильного газа. Повышенный спрос на валюту со стороны импортеров энергоносителей будет вынуждать Нацбанк активно выходить с интервенциями по продаже доллара на межбанке, чтобы поддержать гривну. По моему прогнозу, НБУ за период с 6 по 10 апреля потратит на это из резервов не менее $840 млн-$1,2 млрд.

Война на Ближнем Востоке будет также существенно влиять на поведение евро и доллара. По этой паре на неделе я прогнозирую коридор от 1,143 до 1,171 доллара при ежедневных колебаниях в пределах до 0,6 до 1,1 цента. Для Украины это означает угрозу возможных колебаний котировок евро относительно гривны в пределах от 26 до 48 копеек в течение дня.

Нацбанк продолжит максимально сглаживать колебания курса доллара (и опосредованно евро) на межбанке, что снизит возможную волатильность евро в течение дня на нашем рынке до 15−26 копеек.

Ценники золота на этой неделе останутся очень волатильными, что говорит о продолжении серьезных мировых потрясений как в экономике, так и в геополитике.

С одной стороны, взлет цен на нефть уже привел к переоценке рынками перспектив снижения ставок ФРС США на ближайшее время — уже никто не ждет их снижения минимум полгода. А высокие ставки Федрезерва всегда работают против золота и укрепляют позиции доллара на мировых рынках относительно других ведущих валют.

Кроме этого, рост инфляции в Европе также может спровоцировать и ЕЦБ к повышению своих ставок на 0,25% годовых уже на следующем заседании в конце апреля, что начинает привлекать на мировой валютный рынок по паре евро/доллар все больше спекулятивного капитала.

На рынке золота это отражается желанием большинства спекулянтов зафиксировать полученную прибыль и выйти в ликвидный долларовый кэш. Такое поведение спекулянтов увеличивает предложение золота на рынке. Плюс многим инвестиционным фондам и банкам, работавшим в арабских странах, сейчас нужна дополнительная ликвидность для выполнения обязательств перед клиентами, которые переводят капиталы из небезопасного сейчас Ближнего Востока в более спокойные юрисдикции.

С другой стороны, на фоне геополитических рисков и непрогнозируемости политики США центральные банки многих стран предпочитают выходить из доллара и увеличивать свои золотовалютные резервы. Значительная часть консервативных инвесторов, покупавших золото еще год-два назад по ценам от $2000 до $2500−3000 за унцию, даже сейчас при ситуативном снижении котировок с уровней выше $5000 до $4600−4700 все равно в огромном «плюсе». И они не спешат продавать золото, что также поддерживает цены на «желтый металл».

Все эти разнонаправленные движения игроков и капиталов и формируют ту волатильность золота, которую мы и наблюдаем

Цены на золото на этой неделе по моему прогнозу будут в пределах коридора от $4400-$4950 за унцию с возможными колебаниями в течение дня в пределах от $45 до $160.

Из сугубо местных факторов, которые будут влиять на поведение украинского валютного рынка на этой неделе стоит отметить следующие.

Текущая деятельность компаний в первой декаде апреля и интервенции НБУ. Клиенты банков в этот период сосредоточатся на своих расчетах с персоналом по итогам прошлого месяца и квартала, а также финансировании своих текущих бизнес затрат. Для этого им нужна гривна и экспортеры будут достаточно активно распродавать валютную выручку. Это должно было бы поддержать гривну на межбанке, но растущие аппетиты импортеров энергоносителей из-за роста мировых цен будут «съедать» все предложение валюты. В итоге, дефицит валюты придется покрывать Нацбанку посредством интервенций. А частота их проведения, объемы и своевременность выхода НБУ на рынок с этими продажами и будут формировать курсовой тренд на межбанке.

Обстановка на фронтах и активность обстрелов рф гражданской и критической инфраструктуры. Это всегда психологически и экономически влияет на поведение всех участников валютного рынка.

Поведение населения относительно покупки валюты себе на карты и на наличном рынке. Тем более, в период, когда открылись новые нацбанковские лимиты на апрель по покупке валюты гражданами на карты в пределах эквивалента в 50 тысяч гривен и до 200 тысяч гривен на валютные депозиты сроком свыше 90 дней. По моему прогнозу, ежедневное превышение покупки валюты гражданами на карты или через кассы банков над суммами ее сдачи на этой неделе будет в пределах от $35 млн до $60 млн. Это не является критичными суммами для нашего валютного рынка, но будет поддерживать определенное давление на курс гривны на наличном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 6−10 апреля

Статистика ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Блумберг в этот период по моему прогнозу будет находиться в пределах от $220 млн до $340 млн.

Основными покупателями валюты в эти дни будут импортеры энергоносителей, компании, обеспечивающие оборону, а также ритейлеры товаров народного потребления. Среди продавцов валюты будут преобладать аграрии и IT-сектор. А главным продавцом останется НБУ. Благодаря интервенциям Нацбанка ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора, но общий тренд на девальвацию гривны сохранится.

Межбанк. При прогнозируемом коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 6 по 10 апреля в пределах от 1,143 до 1,171 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,20 до 44 гривен — по моему прогнозу, реальный рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 49,90 до 50,90 гривен.

Наличный рынок. Обменники и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек и евро в пределах до 20−50 копеек. Часть обменников в бойких торговых точках, где потребность в гривне у граждан максимальна, будут выставлять по доллару и по евро спред в пределах до 1 гривны.

Курс покупки и продажи наличного доллара в период с 6 по 10 апреля в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,20 грн., а в обменниках финкомпаний — 43,15−44,15 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 49,80 до 51,10 грн, а в обменниках — от 49,90 до 51,00 грн.