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30 июня 2023, 19:30 Читати українською

Валютный рынок в начале июля: почем можно будет купить доллар и евро в эту субботу и воскресенье

Уходящая рабочая неделя не произвела фурора на валютном рынке и прошла достаточно обыденно. После достаточно распиаренного скандала вокруг комиссий банков и финкомпаний при обмене купюр разных годов выпусков, и достаточно жестких действий Нацбанка и решений Верховной Рады, наличный рынок в последние дни июня несколько успокоился. И проработал в формате «с оборота».

Уходящая рабочая неделя не произвела фурора на валютном рынке и прошла достаточно обыденно.

Основными механизмами заработка для финансистов при обмене валюты на неделе были:

1. Игра на курсе евро, который периодически продолжал ралли относительно доллара на международном рынке, и, соответственно, периодически дорожал и дешевел относительно гривны.

Поведение пары евро/доллар на этой неделе четко отражено на графике:

А так на это реагировал украинский рынок валютообмена по доллару и евро:

2. Доход, получаемый за счет роста объемов валютообменных операций, который не подразумевает существенного спреда между покупкой и продажей валюты, чтобы привлечь максимальное число покупателей и продавцов именно в свои пункты обмена.

Интересно, что, по данным Нацбанка, наиболее активным днем и на межбанке, и на наличном рынке валютообмена на этой неделе был понедельник, 26 июня, что четко видно на графике:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

А во все последующие дни межбанк и наличный рынок вернулись к своим среднестатистическим объемам с относительным почти равенством между объемами покупки и продажи наличной валюты в обменниках.

На межбанке рост объемов операций в этот день был связан просто с обычным выходом одновременно нескольких крупных покупателей, которых закрыл своей интервенцией Нацбанк.

А вот рост статистики на наличном рынке «злые языки» связали с тем, что часть граждан, у которых были долларовые купюры 1993 и 1996 годов (и были проблемы ранее с их сдачей), решили не рисковать и все же активно их сдавать в обменники, пользуясь пиком «закручивания гаек» Нацбанком в этом вопросе.

Затем ажиотаж стих, что и отразилось на статистике объемов валютных операций обменников во все другие дни этой недели.

В итоге, за период с 26 по 30 июня:

  • курс доллара на торгах, благодаря продажам НБУ, остался в пределах стабильного коридора 36,5686−36,9343 гривны;
  • евро за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках на нашем межбанке подешевел за неделю на 18 копеек — с 39,8780/40,2731 утра понедельника, 26 июня, до уровня 39,6988/40,0958 гривен к 15:00 по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 30-го июня.

Что еще повлияет на курс

В четверг, 29 июня, вечером НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Ее публичная версия будет обнародована регулятором до 7 июля 2023 года.

Появление такого документа — по факту, выполнение требований МВФ. Основные месседжи Нацбанка по поддержке гривны и экономического блока: продолжение сотрудничества с МВФ и достижение целей по ценовой и финансовой стабильности для поддержания устойчивого экономического роста в длительной перспективе.

Держаться Стратегия будет на «трех китах», которые будут вводиться постепенно, при наличии предпосылок к их выполнению:

  1. смягчение валютных ограничений;
  2. переход к большей гибкости курса;
  3. возврат к принципам инфляционного таргетирования.

Учитывая, что в условиях войны банковская система пока достойно держит удар, основное для Нацбанка сейчас — не перегнуть палку и не провести необоснованно быстрого смягчения валютных ограничений, чтобы не спровоцировать серьезного давления на курс.

Так что большого фурора в экспертной среде и среди финансистов эта Стратегия не вызовет, но некоторого понимания «дорожной карты» Нацбанка добавит.

Кроме этого, добавляет уверенности украинскому валютному рынку и решение Совета исполнительных директоров МВФ от 29 июня про утверждение первого пересмотра программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF) и выделение Украине второго транша объемом 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около $886 млн.

Прогноз по курсу доллара и евро на 1−2 июля

На наличном рынке вечером в пятницу доллар обменники финкомпаний продавали по 37,18 — 37,35 гривен, а евро — по 40,85 — 41,20 гривен. При этом никакого ажиотажа не было. При таком раскладе на рынке особых сюрпризов на этих выходных от владельцев обменников ожидать не стоит.

В первые субботу и воскресенье июля владельцы большинства обменников финкомпаний будут зарабатывать, в основном, в формате «с оборота» с достаточно низким уровнем спреда: по доллару в пределах 15−25 копеек, по евро — в пределах 25−30 копеек.

При этом некоторые обменники продолжат удерживать максимальный уровень спреда по доллару и евро в пределах до 1 гривны. Это обменники, расположенные в районах с низкой конкуренцией или в крупных торговых центрах.

В основном, такой «грабительский» спред они будут держать за счет занижения курса приема валюты, оставляя при этом ценники ее продажи на среднерыночном для данного региона уровне.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний 1−2 июля будет в пределах коридора: прием 37,00 — 37,20 гривен и продажа от 37,25 до 37,40 гривен.

Курс евро в основной части пунктов обмена в эту субботу и воскресенье будет следующим: прием в пределах от 40,20 до 40,80 гривен и продажа от 40,85 до 41,20 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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