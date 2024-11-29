Валютный рынок не ищет легких путей: как на курс доллара и евро повлияла «черная пятница»

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла очень интересно, несмотря на относительное формальное затишье на западных рынках в период празднования 28 ноября в США Дня Благодарения (четверг) и практически полурабочей-полупраздничной «черной пятницы» 29 ноября. Мирные США и Европа были вовсю поглощены сезонными распродажами товаров, что несколько снизило волатильность пары евро/доллар в этот период.

График пары евро/доллар за неделю

При этом в конце прошлой — начале этой недели евро отвоевал у доллара часть утраченных ранее позиций, и затем уже по факту «проболтался» до конца недели в узком коридоре колебаний от 1,043 до 1,057 доллара за евро.

Но украинский валютный рынок не ищет «легких путей». Наши граждане тоже достаточно активно скупались формально подешевевшими товарами в формате «черной пятницы», что, еще и с добавлением фактора войны и ежедневных обстрелов россией критической энергетической инфраструктуры нашей страны, и постоянными перебоями с электричеством, все время вносило свои коррективы в поведение нашего межбанка.

В эти дни люди активизировали свои покупки гаджетов, электроники, бытовой техники и продуктов питания. И не только в отечественных торговых точках, но и на заграничных интернет-маркетплейсах, рассчитываясь покупаемой на свои украинские карты валютой. В итоге банкам на межбанке приходилось откупать продаваемую населению валюту на собственную валютную позицию, чтобы выполнять нормативы Нацбанка. И это формировало дополнительный спрос на валюту на торгах и «давило» на курс.

В сочетании с уже привычными активными покупками валюты на межбанке госкомпаниями под потребности ЗСУ, а также поставщиками топлива, энергоресурсов и другого импорта — это добавляло как работы Нацбанку, так и увеличивало статистику торгов. НБУ был вынужден закрывать дефицит доллара на рынке, проводя достаточно частые интервенции. Дешево он это делать не хотел, да и спрос на валюту сам провоцировал рост котировок. К этому добавлялся фактор окончания месяца, когда бизнесу надо было закрывать свои операции по расчетам с контрагентами как в гривне, так и в валюте.

В итоге за период с 25 по 29 ноября доллар на межбанке подорожал на 22 копейки — со стартовых уровней понедельника 41,38/41,40 до 41,60/41,62 гривен. А вот котировки продажи безналичного евро с поправкой на поведение пары евро/доллар на международных площадках и роста курса доллара относительно гривны в Украине за этот же период выросли значительно больше — сразу почти на 64 копейки —с 43,25/43,27 до 43,9046/43,9091 грн.

Межбанк (доллар) за неделю

Межбанк (евро) за неделю

Как реагировал наличный рынок

На наличном рынке все рабочие дни этой недели «боролись» две противоположные тенденции.

С одной стороны, гражданам нужна была гривна для покупок товаров на распродажах и они часто сдавали свои валютные «заначки». Это позволяло обменникам в самых бойких торговых центрах несколько занижать курс приема валюты у людей.

Но, с другой стороны, поведение доллара и евро на межбанке, где наблюдался определенный рост курса, вносило свои коррективы в курсообразование в обменниках финкомпаний и в кассах банков. То есть продавать наличную валюту по «дешевому» курсу на фоне роста котировок межбанка финансисты не спешили, а вот воспользоваться повышенной потребностью у населения в гривне для оплаты товаров на распродажах — владельцы обменников были готовы.

И в итоге в особо бойких торговых центрах котировки приема были несколько занижены, а вот курс продажи валюты оставался на среднерыночном уровне, да еще и с поправкой на растущий курс межбанка. То есть спред между покупкой и продажей валюты по факту расширился.

Учитывая, что в эти выходные сезон распродаж достигнет своего апогея, владельцы обменников не упустят такой уникальный шанс заработать, и пока продолжат ту же тактику выставления ценников покупки/продажи валюты: достаточно низкий уровень приема и как минимум среднерыночный курс продажи валюты в данном регионе.

Сдерживать выросшие аппетиты владельцев обменников будет только фактор высокой конкуренции между сетями обменников, когда уж особо «жадничать» по курсу приема валюты финансисты не смогут. Иначе, граждане просто пойдут сдавать валюту к менее «прижимистому» конкуренту.

Кроме этого, в зависимости от индивидуальных задач тех или иных точек обмена, наличия у них свободных запасов наличной гривны и валюты, а также прогнозов владельцев обменников на дальнейшее поведение котировок доллара и евро в начале декабря (традиционно девальвационном месяце) будет наблюдаться относительно большой разброс ценников обменников.

Особенно — по евровалюте. Ведь часть финансистов «верит» в продолжение тренда по паре евро/доллар в сторону паритета (то есть дальнейшего ослабления позиций евро относительно американской валюты), а часть аналитиков сетей обменников и банков считает, что пара евро/доллар уже достигла своего относительного «дна» в пределах коридора 1,04−1,06 доллара, и теперь будет достаточно долго в нем «болтаться». И это приводит к разному подходу при выставлении котировок евро в обменниках, что и дает существенные расхождения котировок приема и продажи наличной евровалюты в обменниках.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 30 ноября — 1 декабря

Спред между покупкой и продажей валюты на этих выходных в большинстве обменников составит от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 50 копеек по евро. Причем, как я указывал ранее, по евровалюте будет наблюдаться максимально большой разброс котировок.

Курс доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,70 гривен и продажа от 41,75 до 42,00 гривен.

А курс евро на этих выходных будет находиться в пределах коридора: прием от 43,30 до 44,20 гривен и продажа от 44,30 до 44,50 гривен.

Курс приема и продажи по евро будет отличаться в различных сетях обменников значительным многообразием. Поэтому, при необходимости проводить операции по валютообмену именно с евровалютой, очень советую потратить лишние 10−15 минут и обойти несколько обменников, или сразу воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать оптимально выгодный курс как сдачи этой валюты, так и ее покупки.

Кроме этого, оптовые обменники (от 1 000 долларов или 1 000 евро) тоже захотят активно заработать на дополнительной потребности украинцев в гривне в пик сезона распродаж товаров. И поэтому будут более «щедрыми» как по курсу приема валюты (на 3−5 копеек он будет выше, чем в обычных обменных пунктах), так и менее «жадными» по курсу продажи валюты (он будет на 2−5 копеек ниже ценников обычных точек валютообмена). Эти группы обменных пунктов будут стараться максимально заработать именно за счет увеличения объемов совершаемых ими валютообменных операций.