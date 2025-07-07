Валютные риски для украинцев резко возросли: что будет с курсом доллара и евро в ближайшие дни

Эта неделя на украинском валютном рынке снова не обещает покой и стабильность. Причем значительная часть проблем может возникнуть из-за международных геополитических перипетий, на которые Украина повлиять никак не может. То есть Нацбанку, в зависимости от развития событий, придется снова оперативно тушить курсовые пожары. Или хотя бы стараться это делать.

Главной интригой этой недели останется курсовой тренд по евро — как в мире, так и опосредованно в Украине. 9 июля истекает срок, который Дональд Трамп отвел для заключения торгового соглашения с Европой и пригрозил, в случае провала переговоров, ввести против европейских товаров 50%-ные пошлины. Однако в пятницу глава Белого дома еще больше запутал торговых партеров и инвесторов, хаявив, что специальныетарифыдля конкретныхстранвступятв силус1августа.

В случае введения повышенных пошлин на товары из EC Штаты рискуют получить зеркальные меры от Евросоюза.

Стоит учесть, что Евросоюз сейчас запускает программу развития своего военно-промышленного комплекса на 800 млрд евро. В том числе от этого может выиграть и Украина, кооперируясь с европейскими странами в части производства и поставки вооружений.

Американские производители оружия очень надеялись, что значительная часть этих заказов достанется именно им. Но Франция, Германия и другие европейские страны, у которых есть свои производители вооружений, не готовы делиться с американцами возможностью освоить часть военного бюджета. Мотивация тут очевидная: защита интересов собственных производителей, активизация своих экономик, а также желание снизить оборонную зависимость от Трампа.

В итоге в рамках тарифного торга между Соединенными Штатами и Евросоюзом разыгрывается еще и карта распределения оборонных заказов. Пока это обстоятельство удерживает американского президента от радикальных решений.

Если повышенные пошлины с обеих сторон заработают, доллар еще больше просядет к евро. Поскольку возможный рост внутренних цен в Штатах (читай — раскручивание инфляции) за счет подорожания европейских товаров пугает инвесторов больше, чем подорожание американских товаров на европейском рынке.

В ЕС сейчас и инфляция уже в приемлемых для ЕЦБ пределах (около 2%), и сам рынок более прогнозируемый из-за отсутствия местного «Трампа» с его непредсказуемостью и эмоциональностью. То есть нельзя сказать, что евро будет себя чувствовать очень хорошо. Но он за счет своей большей прогнозируемости и относительной стабильности европейского рынка привлечет снова внимание инвесторов, которые уже устали от действий американского президента.

При введении взаимных повышенных пошлин пара евро/доллар начнет подбираться к новому рубежу в 1,19−1,20 доллара за евро. Но это не порадует европейских производителей, так как их товары станут менее конкурентоспособными в мире. И тогда уже ЕЦБ придется думать над тем, как сгладить этот эффект слишком быстрого укрепления позиций евро в мире.

Если же введение взаимных пошлин будет отложено или будет принят компромиссный вариант, эффект для доллара может быть обратным, в зависимости от групп товаров, которые подпадут под новые пошлины.

Особенно болезненными будут любые изменения для европейского (но частично и для американского) автопрома, металлургии, энергетического сектора и высокотехнологичных производств. Слишком уж много комплектующих в этих отраслях (а то и целых производств) находятся в разных регионах мира.

Но в итоге на первом этапе при таком развитии событий евро может даже чуть подешеветь относительно доллара к уровням около 1,158−1,175. И здесь все будет зависеть именно от того, какие товарные группы и производители подпадут под взаимные повышенные пошлины. Поэтому, до прояснения этого вопроса пару евро/доллар будет лихорадить на любых профильных новостях.

А колебания в 1−1,5 американских цента на евро на международном рынке, что абсолютно рабочий люфт изменений пары евро/доллар в такой ситуации, — это для Украины уже 41,7−62,6 копейки на евро. Нацбанк не могут радовать такие курсовые скачки евровалюты относительно гривны при ее растущей доле в наших международных расчетах.

Как с точки зрения общей стабильности украинского валютного рынка, так и из-за роста цен на европейские товары в Украине, что провоцирует ускорение инфляции.

Стоит также учесть последствия нового закона Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов. Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса США, реализация его норм грозит ростом дефицита государственного бюджета США на $3,8 трлн до 2034 года. И это также усиливает негатив к доллару со стороны мировых инвесторов.

В сочетании с текущими публикациями стандартных экономических новостей по экономике США и Евросоюза (рынок труда, ВВП, показатели инфляции, деловых ожиданий и т. д. ) это создает взрывоопасную смесь для поведения пары евро/доллар на мировых рынках в ближайшее время, что немедленно будет бить и по курсу евро в Украине.

Нервозность мирового валютного рынка очень хорошо видна на графике поведения пары евро/доллар за последние дни.

Динамика пары евро/доллар

Кроме международных событий, на курсовые тренды на нашем валютном рынке и на настроения всех его участников на этой неделе повлияют:

текущая производственная деятельность компаний, которые после недавнего окончания первого полугодия уже войдут в полноценный рабочий ритм;

интенсивность обстрелов гражданской и промышленной инфраструктуры Украины страной-агрессором;

обстановка на фронтах;

ожидаемый рост военных расходов в связи с принятием изменений в бюджет-2025. Расходная часть будет увеличена почти на 450 млрд гривен, что, в любом случае, будет «давить» на курс и цены;

график закупки Нафтогазом и другими энергокомпаниями газа в хранилища для прохождения отопительного сезона 2025−2026 года, а также товаров военного назначения для потребностей армии.

По моим прогнозам, в период с 7 по 11 июля объем операций на межбанке по системе Блумберг будет в пределах от $160 млн до $240 млн. Пик активности клиентов придется на 7 июля. В этот день сработают заявки по покупке/продаже доллара, которые были перенесены в прошлую пятницу из-за выходного дня в США.

Также высокая активность всех участников рынка будет наблюдаться в среду-четверг, 9−10 июля: в середине рабочей недели традиционно активность клиентов на межбанке максимальная.

Нехватку предложения доллара на рынке будет закрывать НБУ, который будет выходить с интервенциями по продаже американской валюты практически ежедневно. По моим расчетам, для поддержания курса гривны на торгах с 7 по 11 июля Нацбанк потратит порядка $540 млн — 810 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 7−11 июля

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период, по моему прогнозу, будет в пределах 1,165−1,188 доллара за евро. При котировках безналичного доллара в пределах коридора от 41,50 до 41,90 гривен курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 48,34 до 49,78 гривен.

Наибольшая интенсивность скачков курса евро относительно гривны будет наблюдаться с 7 по 9 июля на новостях о результатах торговых переговоров между США и ЕС.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, и от 20 до 50 копеек — по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах до 15−25 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,35 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,30 до 49,95 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 48,35 до 49,80 гривен. Как и все последние недели, евро останется основным инструментом для спекулятивного заработка в этот период.