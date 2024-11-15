Минфин - Курсы валют Украины

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15 ноября 2024, 20:01 Читати українською

Валютные ралли продолжаются: сколько будут стоить доллар и евро на выходных

Эта неделя снова не стала образцом стабильности на валютном рынке ни в мире, ни в Украине. Не успел 5 ноября Дональд Трамп победить на президентских выборах в США, как американский доллар стал быстро укрепляться относительно евро на мировых рынках. И эта неделя не стала исключением.

Эта неделя снова не стала образцом стабильности на валютном рынке ни в мире, ни в Украине.

График пары евро/доллар

Какие причины повлияли

1. Ожидания инвесторов по оживлению американской экономики. Они основаны на предвыборных экономических обещаниях Трампа по снижению налогов и протекционистскому повышению таможенных пошлин уже не только на китайские товары, но и на часть европейских. Это грозит ЕС серьезным снижением экспорта товаров в США и еще большими проблемами для экономики Евросоюза.

2. Фактический развал правящей коалиции в «локомотиве Европы». Процесс поиска политического консенсуса всех групп влияния в Германии имеет шансы затянуться, что серьезно «бьет» по немецкой экономике и ее ближайшим перспективам.

3. Углубление материального неравенства между членами Евросоюза на фоне усиления напряженности между странами ЕС в отношении дальнейшего решения проблемы российской агрессии против Украины.

Параллельно с этим европейцев уже давно «разбаловала» ситуация, когда их военной безопасностью в Европе по факту занимались США. При эскалации войны в Украине перед ЕС все более остро встает вопрос о модернизации собственных вооруженных сил и военной промышленности, что требует значительных дополнительных ассигнований.

И после победы Трампа странам Евросоюза нужно быстро решать данную проблему. А это подразумевает болезненный пересмотр бюджетных расходов в большинстве стран Европы, что неизбежно скажется на устойчивости евровалюты.

Как минимум эти три причины уже снизили интерес инвесторов к европейским активам и к евро. Процесс коррекции пары евро/доллар явно еще не завершен, что сделает евровалюту главным инструментом для спекуляций как в мире, так и на украинском валютном рынке, по крайней мере, до конца ноября этого года.

Не все так спокойно и в самих США. Противоречия во взглядах теперь уже нового президента США Дональда Трампа и главы Федрезерва Джерома Пауэлла уже вышли в публичную плоскость. Это грозит с января 2025 года (время официального вступления в должность Дональда Трампа) и уже до конца каденции действующего главы ФРС (2026 год) периодическими существенными потрясениями американскому рынку, что также «пугает» инвесторов.

В итоге рационального подхода в финансовом мире становится все меньше, а политики и эмоций — все больше, что всегда негативно влияет на мировые рынки и провоцирует спекуляции. Поэтому всю эту неделю международный валютный рынок лихорадило.

Как отреагировал украинский рынок

Частично все происходящее отражалось и на украинском валютном рынке. Ведь если курс доллара у Нацбанка есть еще возможность как-то «гибко» контролировать, посредством интервенций на межбанке, то поведение пары евро/доллар и через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна — курса евро относительно гривны — нашему регулятору становится контролировать все сложнее. А это опосредованно влияет и на курс наличного евро в Украине.

Украинский межбанк по доллару за неделю

Украинский межбанк по евро за неделю

Поведение наличного курса доллара за неделю

Поведение наличного курса евро за неделю

В итоге на украинских торгах за неделю курс продажи безналичного доллара вырос на 10 копеек: с уровней утра понедельника, 11 ноября, 41,205/41,23 гривен до уровня закрытия торгов пятницы, 15 ноября, 41,31/41,33.

А по безналичному евро котировки за этот же период провалились сразу на 54 копейки — с 44,0563/44,0748 до 43,52/43,5287 гривен.

Наличные же курсы доллара и евро повели себя разнонаправленно. Курс продажи доллара в обменниках вырос за этот период на 15−20 копеек — до уровня в 41,55−41,70 гривен, а евро, наоборот, подешевел при продаже на 30−50 копеек — до 44,05−44,30 гривен.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 16−17 ноября

При такой политико-экономической чехарде в мире, и войне в Украине со всеми вытекающими рисками, украинским владельцам обменников сейчас нет никакого смысла что-либо менять в своей стратегии поведения на наличном рынке.

Поэтому они продолжат на выходных работать в формате «с оборота» с как минимум средним размером спреда между покупкой и продажей по доллару и по евро. Он составит в большинстве обменников от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,40 гривен и продажа от 41,50 до 41,75 гривен.

А курс наличной евровалюты в субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 43,30 до 43,90 гривен и продажа от 44,00 до 44,55 гривен.

В наиболее бойких местах торговли и развлекательных центрах (да еще в сезон распродаж) владельцы обменников могут скорректировать вышеуказанные курсы покупки и продажи валюты в пределах плюс-минус до 5−10 копеек на долларе и до 7−15 копеек на евро, чтобы обеспечить активную торговлю валютой.

Существенный разброс котировок покупки-продажи евро в различных сетях обменных пунктов сохранится во всех регионах Украины.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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