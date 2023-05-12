Валюта в ближайшие дни: до каких пределов может опуститься евро и что будет с долларом

Прошедшую неделю на международном валютном рынке можно назвать периодом коррекции, и весьма условной, но все же передышки по паре евро/доллар после недавних заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Напомню, что чуда и особых сюрпризов со стороны регуляторов не произошло, а повышение на 0,25% годовых процентных ставок обоими регуляторами было уже заложено рынками.

Это и обеспечило весьма относительное спокойствие пары евро/доллар на внешних рынках в эти дни. Хотя новости 10, 11 и 12 мая все же вносили свои элементы интриги при опубликовании данных по индексу потребительских цен в Германии и в США, индексу цен производителей в США и индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета США.

Но в целом, все прошло достаточно прогнозировано и относительно без эксцессов.

График пары евро/доллар на период с 1-го по 12-е мая 2023 года

Соответственно вел себя по курсу безналичного евро и украинский межбанк. Учитывая, что Нацбанк продолжает удерживать коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5696−36,9343 гривны, с оглядкой на этот коридор и с корректировкой на поведение пары евро/доллар на внешнем рынке вела себя евровалюта и на нашем межбанке.

График курса безналичного евро на межбанке

В итоге, за счет проседания евровалюты относительно доллара на внешних рынках, за эту неделю евро и на украинских торгах подешевел на 56 копеек — с 40,4009/40,7939 на утро понедельника 8 мая до 39,8414/40,2251 гривен к закрытию на 15:00 по Киеву сессии в Украине. Глобального дальнейшего обвала евро относительно доллара аналитики не ожидают, что убережет и наш рынок от серьезных провалов курса евро относительно гривны в ближайшие дни.

На наличном рынке особых сюрпризов не было. Курс наличного доллара при покупке/продаже колебался в большинстве обменников финкомпаний в пределах 37,30−37,80 гривен, а евро — в пределах 40,80−41,70. В кассах банках разброс ценников был традиционно шире. Но и банкиры особо не жадничали, предпочитая зарабатывать за счет оборота, а не благодаря занижению курса приема и завышению курса продажи валюты.

Ажиотажа вокруг валюты сейчас нет. Обменники финкомпаний и банков обеспечены полностью наличной валютой и гривной, что позволяет им в настоящее время без особых проблем закрывать весь запрашиваемый гражданами объем покупки/продажи валюты «в одни руки» в пределах требований действующего законодательства по валютообменным операциям и финмониторингу.

В целом, объемы покупок и продажи, по данным Нацбанка, ничем не отличались от средних за последние дни:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Что будет происходить на валютном рынке в ближайшее время

Особого «напряга» с валютой в эти выходные не будет. Владельцы обменников предпочтут зарабатывать в формате «с оборота», а относительное, хотя и недолгое, «затишье» на внешних рынках по паре евро/доллар снижает курсовые риски. Это позволяет финансистам пока постепенно сужать спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

Но особо долговременного затишья на внешних рынках ожидать не приходится. Лакмусовой бумажкой тут можно охарактеризовать поведение цен на золото. Несмотря на отыгрывание уже всех новостей после решений Федрезерва и ЕЦБ, по факту, цены на золото особо не просели, как это бывает обычно после периода турбулентности на новостях по таким заседаниям регуляторов.

Это не удивительно, так как проблемы в банковском секторе США и ЕС сохраняются, высокий уровень инфляции, по западным меркам, тоже никуда не делся, а мировая политическая и военная напряженность также остаются на пиковом уровне. Поэтому золото остается интересным активом как для центробанков многих стран, так и для консервативных инвесторов. И своим спросом они, несмотря на все его колебания, пока удерживают цену золота на уровне свыше психологической отметки около $2000 за унцию.

График мировых цен на золото в начале мая 2023 года

Такое поведение «желтого металла» говорит о том, что и международный валютный рынок получил лишь небольшую передышку.

Наши местные финансисты также не питают особых иллюзий относительно стабильности соотношения пары евро/доллар, а значит, и относительно стабильности курса евро к гривне. И в эти выходные владельцы обменников предпочтут зарабатывать в формате «с оборота» с небольшим спредом лишь только по причине отсутствия сейчас у них возможности «выжимать» с рынка больше.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 13−14 мая

В эту субботу и воскресенье обменники финкомпаний будут работать с небольшим, по местным украинским меркам, спредом от 20−25 копеек до 35 копеек по доллару, а по евровалюте он составит от 25−30 копеек до максимум 1 гривны. Но спред в 1 гривну на евро будут ставить только самые «жадные» обменники. В основной же массе обменников он не будет превышать 25−35 копеек на евро.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 13−14 мая будет в пределах коридора: прием 37,30−37,60 гривен и продажа от 37,65 до 37,85 гривен.

А курс наличного евро в основной части пунктов обмена будет находиться: прием в пределах от 40,60 до 41,25 гривен и продажа от 41,30 до 41,60 гривен.