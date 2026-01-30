Валюта дешевеет: будет ли обвал ценников в обменниках на выходных

На этой неделе произошло много событий, которые существенно повлияли на мировой финансовый и украинский валютный рынки. Как они отразятся на гривне в ближайшие дни, и почему сейчас открываются перспективы заработать на валюте, рассказывает «Минфин».

ФРС США 28 января сохранила свои процентные ставки на уровне 3,5−3,75% годовых, а геополитика и «игры» вокруг нового главы Федрезерва сыграли на руку спекулянтам. Решение ФРС о сохранении ставок было принято большинством голосов (10 против 2), несмотря на публичную критику руководителя Федрезерва президентом США Дональдом Трампом, который требует более агрессивного смягчения монетарной политики для стимулирования экономики.

Важно, что глава ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции публично выступил с решительной защитой автономии Федеральной резервной системы и это было его первое публичное заявление после того, как Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении его показаний в Сенате о расходах на реконструкцию штаб-квартиры ФРС.

Пауэлл назвал это расследование «предлогом» для политического давления и подчеркнул, что «если вы потеряете независимость центрального банка, то будет крайне трудно восстановить доверие к институту». Он добавил, что «отсутствие прямого контроля со стороны избранных должностных лиц является фундаментом стабильной экономики».

Но каденция Пауэлла на посту главы ФРС США истекает уже в мае 2026 года, и Трамп к моменту написания статьи уже официально объявил, что номинирует бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша на должность нового главы Федрезерва. Если его кандидатуру утвердит Сенат, то Уорш заменит Пауэлла уже в конце весны этого года.

Основные моменты в программе Кевина Уорша на посту главы ФРС:

1) активное снижение процентных ставок Федрезерва;

2) реформа ФРС — уменьшение влияния ФРС на экономику, сокращение его баланса и ослабление банковских регуляций;

3) кардинальное изменение подхода к управлению монетарной политикой за счет перенаправления избыточной ликвидности с финансовых рынков в реальную экономику через снижение ставок.

По факту, это стимуляция населения и бизнеса вкладывать средства в депозиты и банковские инструменты, где ставки, с учетом понижения ставок ФРС, станут менее выгодными, по сравнению с инструментами фондового рынка: акциями, облигациями и т. д.

Интересно, что в этот раз 28 января против сохранения ставок на том же уровне голосовали тоже протеже Трампа — Стивен Миран и Кристофер Уоллер, которые выступили за снижение ставок на 0,25% годовых.

Явный конфликт в Федрезерве с перспективой его дальнейшей подконтрольности Дональду Трампу «опасен» для доллара и для консервативных инвесторов, которые не готовы становится заложниками решений нового руководства США. И на эти новые вводные сразу же отреагировали рынки.

График золота

Золото в момент пика напряженности прибавило в цене до уровней более $5 500 за унцию, серебро подорожало до $121 за унцию, а евро снова начал теснить доллар на мировых финансовых площадках к уровням свыше 1,2 доллара за евро.

График пары евро/ доллар

Но после оглашения решений Федрезерва о сохранении ставок на том же уровне в 3,5−3,75% годовых, объявления Трампом потенциальным главой ФРС США Кевина Уорша, а также некоторого сброса золота и серебра крупными спекулянтами, которые после скачка цен решили зафиксировать прибыль, золото быстро просело к уровням около $5 000 за унцию, а серебро — к уровням около $100. К уровням около 1,19 доллара за евро «отступила» и евровалюта.

График серебра

Если добавить к этому явно взрывоопасную ситуацию США-Иран, продолжение эскалации войны рф против Украины, а также сезон публикации отчетности основных мировых игроков на американском фондовом рынке — инвесторы на этой неделе испытывали стресс практически ежедневно.

Сугубо украинские факторы

1. Решение НБУ 29 января о снижении учетной ставки на 0,5% годовых — до уровня 15% годовых. С учетом снижения официальной инфляции до 8% и утверждения Нацбанка о признаках ее формального снижения и в январе этого года, решение о понижении ставки было ожидаемым аналитиками.

Но на пресс-конференции регулятора чиновники все же намекали, что угрозы дальнейшего роста цен сохраняются. Из позитивных месседжей со стороны Нацбанка стоит отметить его прогноз по росту золотовалютных резервов Украины до $65 млрд на конец 2026 года и до $71 млрд — на конец 2028 года. Это позволит НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка, а украинскому правительству за счет получаемой международной помощи обеспечивать безэмиссионное финансирование бюджетных расходов.

При этом по факту при привязке гривны к доллару США роль евровалюты возрастает и практически Нацбанк уже работает с бивалютной корзиной.

Поэтому в моменты резкого роста евро на международных рынках мы наблюдаем «загадочное» снижение котировок доллара на нашем межбанке. Таким образом, при декларируемой регулятором политике «гибкого курсообразования» и почти 60% банковской системы в руках госбанков, финансисты пытаются компенсировать скачки евро за счет придавливания курса доллара. В те же моменты, когда евро снижается на внешних рынках относительно американской валюты, в Украине доллар на торгах растет.

В итоге это приводит к некоторому общему сглаживанию колебаний курса доллара и евро на межбанке относительно гривны. Этим Нацбанк пытается максимально снизить влияние резкой девальвации гривны то относительно доллара, то относительно евро на поведение цен на товары и услуги на украинском внутреннем рынке.

2. Фактор завершения месяца, сохранение эскалации рф на фронте на фоне «разговоров про мир».

Конец месяца традиционно активизировал всех игроков нашего валютного рынка, что привело к росту объемов ежедневных операций на торгах по системе Блумберг в пределах от $258 млн до $283 млн.

Нацбанк практически ежедневно принимал участие в торгах, как один из самых больших продавцов доллара, но периодически ему в этом «помогали» госбанки, крупные госкомпании и аграрии, которым нужна гривна. Среди покупателей в основном были очень заметны энергетические госкомпании и частные структуры, а также импортеры топлива, товаров народного потребления, и компании, обеспечивающие потребности ЗСУ.

В итоге, несмотря на все факторы, работающие против стабильности на украинском валютном рынке, в целом гривна достойно провела эту неделю.

За период с 26 по 30 января 2026 года она даже укрепилась относительно доллара. Курс продажи американской валюты на межбанке просел на 30,5 копеек — со стартовых котировок понедельника 43,125/43,155 до 42,82/42,85 гривен к концу пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 30 января доллар продавался по 43,10 — 43,35 гривен.

График доллара США (межбанк) за неделю

А курс безналичного евро за эту неделю просел на 9,5 копеек — со стартовых уровней понедельника 51,0686/51,0912 гривен до 50,9772/50,9957 гривен к вечеру 30-го января. При этом на украинском наличном рынке вечером в пятницу евровалюту в обменниках финкомпаний продавали по 51,50 — 51,65 гривен.

График евро (межбанк) за неделю

Учитывая сохранение высокой волатильности как на мировом валютном рынке, так и в Украине, владельцы обменников на выходных сохранят широкие спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и евро. Основная часть обменников финкомпаний и отделений банков проработает со спредом по доллару в пределах до 20−35 копеек, а по евро — в пределах до 20−50 копеек. Оптовые обменники (при операциях от 1 000 долларов или евро) установят свой спред в пределах 15−20 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 31 января — 1 февраля

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,45 до 42,90 гривен и продажа от 43,05 до 43,35 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,70 до 51,20 гривен и продажа от 51,30 до 51,75 гривен.

Из-за разного видения перспектив поведения доллара и евро аналитиками банков и отдельных крупных сетей обменников в эти выходные будет наблюдаться существенный разброс котировок покупки и продажи этих валют в различных регионах Украины и крупных городах. Это даже будет позволять отдельным наиболее активным и продвинутым гражданам при удачном стечении обстоятельств зарабатывать 5−10 копеек на долларе и евро за счет операций покупки/продажи валюты в разных пунктах обмена валют. При этом глобального обвала наличных котировок обменников как по доллару, так и по евро на этих выходных украинцам ждать не стоит.