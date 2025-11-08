В пятницу доллар на межбанке резко подешевел: какие курсы выставят обменники 7-8 ноября

Начало ноября на международном и украинском валютном рынке прошло обыденно, что порадовало мировых инвесторов, украинских клиентов банков и самих банкиров, которые уже устали от постоянных курсовых стрессов.

Из внешних раздражителей для доллара главным остался политический клинч республиканцев и демократов, последствием которого остается шатдаун в США.

Поздним вечером в эту пятницу по киевскому времени у сенаторов был шанс разморозить бюджетное финансирование. Однако воспользоваться им законодатели не сумели. Республиканцы отклонили сделку, предложенную лидером демократов в Сенате Чаком Шумером по возобновлению финансирования в обмен на продление на один год налоговых льгот в рамках закона о доступном медицинском обслуживании (ACA).

Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт сообщил журналистам в Белом доме, что, по его ожиданиям, в текущем квартале из-за приостановки работы правительства рост американского ВВП сократится примерно наполовину. Большая часть этого сокращения может быть компенсирована в следующем квартале, но только если приостановка работы правительства закончится, а федеральные служащие получат задолженность по зарплате.

Все это играет против доллара, как и другой важный сигнал — новый антирекорд, который поставил недавно госдолг Штатов: его сумма перевалила за $38 трлн.

В последние дни, правда, немного снизился накал страстей в торговой войне между США и Китаем. Главы государств обоих стран смягчили свою риторику и показали желание найти компромисс.

Китай разрешил экспортировать редкоземельные металлы для американской промышленности, а американцы не стали вводить новые драконовские пошлины на товары из Китая. По слухам, стала продуктивнее работать и американо-китайская комиссия по разрешению торговых противоречий.

Прогресс в отношениях двух крупнейших мировых экономик успокоил консервативных инвесторов. В связке с сокращением с начала ноября льгот по НДС по некоторым операциям с золотом на китайском рынке, это ситуативно снизило цену на этот металл на мировых площадках.

График золота

Правда, более существенного проседания пока не происходит: золото закрепилось около уровня $4000 за унцию. Это говорит о том, что мировые геополитические риски не дают инвесторам расслабиться.

Перечисленные вызовы для американской валюты также мешают инвесторам поверить в «сильный» доллар. Американская валюта периодически пытается вернутся хотя бы к уровням 1,14 доллара за евро с еще недавних отметок в 1,16−1,17 доллара за евро, но негативные новости и страхи инвесторов снова загоняют валюту янки к уровням 1,15−1,16 к евро.

График пары евро/доллар на момент написания статьи

А все перипетии поведения курса доллара к евро автоматически отображаются и на курсе евро в Украине.

Динамикаофициальногокурсагривнык долларуСШАи евро

Кроме того, на этой неделе на поведение нашего валютного рынка повлияли и сугубо местные факторы:

расчеты компаний с персоналом по завершению октября простимулировали продажу валюты экспортерами, но рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей из-за начала полноценного отопительного сезона в итоге снова создал дефицит СКВ на рынке. И этот дефицит приходилось покрывать регулятору.

Продолжающаяся активная покупка валюты населением как на наличном рынке, так и в пределах вновь открывшихся с начала ноября лимитов на карты также добавляли спрос на валюту со стороны банков. Им надо было откупать эту валюту на межбанке, чтобы соблюдать нормативы валютной позиции.

Операциифизическихлицпо покупке/ продаже иностраннойвалюты

Активизация НБУ по проведению интервенций для поддержки гривны на и общего роста объемов операций на межбанке. Это подстраховывало курс гривны на торгах. Особенно отличился НБУ ближе к концу недели, когда активно заливал рынок долларом и даже придавил котировки ниже психологического уровня в 42 гривны.

По системе Блумберг практически всю эту неделю ежедневно регистрировались объемы сделок в пределах $210 млн — $278 млн, хотя еще недавно эта статистика была в основном в пределах $170−200 млн. Казначеи банков и дилеры отмечают почти постоянное и очень активное присутствие регулятора на рынке в части интервенций, ведь сам рынок не мог бы закрыть такие потребности покупателей валюты.

Продолжение обстрелов рф критической инфраструктуры Украины. Это приводит к росту спроса на валюту со стороны импортеров электроэнергии, газа, запчастей для восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры.

Из позитивного для гривны стоит выделить рекордный рост золотовалютных резервов Украины: на 1 ноября они выросли на 6,4% и достигли $49,516 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Эта динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров в октябре, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты государства в инвалюте. Как подчеркнул НБУ в своем пресс-релизе, «объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка».

В итоге, запериод с 3 по 7 ноября, курс продажи безналичного доллара на межбанке просел на 15,5 копеек — с уровня 41,965/41,995 до 41,805/ 41,84 гривен за доллар. А вечером пятницы 7 ноября в обменниках наличный доллар продавался по 42,10 — 42,15 гривен.

Курс продажи безналичной евровалюты за этот же период просел всего 2 копейки — с уровня 48,436 / 48,4496 до 48,3976/ 48,4256 гривен. Наличный же евро вечером пятницы 7 ноября обменники продавали по 48,75 — 48,95 гривен.

Большинство факторов пока работает против гривны, владельцам обменников в эти субботу и воскресенье нет необходимости особо менять свою тактику работы на рынке. Они сохранят достаточно большой спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, хотя и будут работать в формате «с оборота».

По доллару они выставят спред в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек на евро. Оптовые обменки продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 8−9 ноября

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,65 до 41,90 гривен и продажа от 42,10 до 42,30 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,70 гривен и продажа от 48,75 до 49,00 гривен.