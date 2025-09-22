Украинцы больше продают безналичную валюту, чем покупают

Хотя на прошлой неделе цена валюты несколько выросла, настроения украинцев демонстрируют разнонаправленные тенденции. Безналичной валюты наши соотечественники больше продают, чем покупают, а вот торговля наличной остается в дефиците, рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходило на валютном рынке

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке выросла на 0,15%. С начала года бивалютная корзина выросла на 4,25%.

Курс доллара незначительно снизился. В понедельник, как и неделю назад, была глубокая просадка доллара почти до 41, и в последующие дни курс восстанавливался. Межбанк снизился с 41,31 до 41,24 грн., наличный рынок скорректировался с 41,52 до 41,48 грн. за доллар.

Евро на межбанке поднялся с 48,27 до 48,78 грн., реагируя на рост евро на мировом рынке против доллара в ожидании решения ФРС по снижению ставки. И если на мировом рынке EURUSD после заседания Центробанка США активно снижался, то евро к гривне почти не среагировал. На наличном рынке евро выросло с 48,73 до 48,92, повторяя общую тенденцию.

На межбанке среднесуточный дефицит валюты вырос до $50 млн долл., что до сих пор гораздо меньше средних уровней в этом году ($80 млн в день). Спрос немного подрос, предложение стабильное.

Несмотря на вроде бы спокойную неделю с незначительным усилением дефицита, НБУ нарастил интервенции до 6 недельных максимумов — $651,5 млн (+47,1%).

Население снизило покупку безналичной валюты и усилило продажи. Кажется населению нужна безналичная гривна, которой недостаточно. Возможно для покупки энергетического оборудования, для простых операций, а возможно для покупки нового айфона. Профицит безналичных операций населения вырос более чем в два раза до 8 недельных максимумов — почти $5 млн среднесуточно.

На наличном рынке продолжает расти активность, однако продавцы были более активны. Дефицит наличных сделок населения снизился на 10% до $16 млн в день. Рост евро привлекает покупателей. Думаю, что спрос на евро сохраняется.

Ключевые события

ФРС США в среду снизил учетную ставку с 4,5 до 4,25%, как и ожидали рынки. Это первое понижение ставки в 2025 году после долгого периода стабильности. Глава ФРС указал на риски на рынке труда и повышенную инфляцию, косвенно сделав намек на политику Трампа. Инвесторы учли сигналы о двух дополнительных снижениях в 2025 году (всего 75 б.п.), но учли риски инфляции от тарифов, что снизило энтузиазм по поводу более агрессивного смягчения (ранее ожидали 100−125 б.п. в год). В результате, до решения ФРС евро активно росло к доллару, достигнув рекордного с 2021 года уровня — 1,192. Но после решения произошел разворот, отбросивший евро вниз, почти полностью ликвидировав недельный рост. Среднесрочно евро не может выдержать гонку против доллара и должно скорректироваться.

Кабмин своевременно подал проект Бюджета 2026 года, а в пятницу министр финансов его презентовал в Раде. Доходная часть проекта бюджета имеет недостатки и построена на многих предположениях и еще не проголосованных законах (как, например, закон об ОLХ). Бюджет опирается полностью на внешнюю помощь, гранты и кредиты. Однако, согласно заявлению Марченко, на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет $18,1 млрд в соответствии с расчетным среднегодовым курсом 45,7 грн/$.

ВВП Украины замедлился до 0,8% во втором квартале 2025 года (против 0,9% в первом квартале и прогноза НБУ 1,1%). Украинская экономика достигла потолка, ее возможности исчерпаны для активного обновления и роста. Это проблема для гривны.

Ущерб Украины от агрессии РФ достиг $589 млрд. Это больше, чем объем замороженных российских активов.

В четверг НБУ анонсировал еще один этап валютной либерализации, который не повлияет на валютный рынок, однако закроет вопрос немногочисленных налоговых платежей в пользу налоговых органов США.

Украина начинает контролируемый экспорт военных технологий и вооружения. Факт операций в цифрах увидим, пожалуй, только в ноябре (статистика за октябрь). Сейчас сложно оценить масштабы и суммы экспорта. Понятно, что это положительное влияние на торговый баланс, однако насколько говорить рано.

Обстрелы Украины — энергетика, газ, логистика. Реализуется негативный сценарий, который будет оказывать давление на экономические возможности и усиливать миграционные тенденции, и усиливать вымывание валюты из страны из-за увеличения импорта и расходов.

Провокации России на восточном фланге НАТО и пассивность Штатов. Это фундаментальный фактор безопасности Европы, потеря которого потребует тектонических изменений в обществе и экономике Европы, с существенным увеличением военных расходов. Это изменение диспозиции евро.

Прогноз

Экономическая ситуация усугубляется. Бизнес страдает не только от обстрелов, но и от нехватки рабочих и снижения выручки. Молодежь уезжает, дополнительно сдерживает внутреннее потребление. Удары по логистике и энергетике будут усиливать эти негативные тенденции, особенно осенью и зимой, что отражается в снижении бюджетных поступлений. Это фундаментальное давление на гривну.

По доллару в неделю ожидаю медленное послабление. Близость налогового периода будет поддерживать предложение и тормозить движение. В свою очередь, слабость евро позволяет ослабить гривну к доллару.

По евро: сохраняю отрицательные ожидания от евро. Оно на развилке против доллара. Импульс роста EURUSD исчерпывается, есть основания для разворота, однако явного cлома тенденции еще нет. Итак, следим. Однако, учитывая реакцию НБУ на движение EURUSD с лагом, можно ожидать его ослабления.