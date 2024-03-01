Украинцы продолжают покупать валюту «под матрац»: как это отразится на курсе

Скачки гривны заставили понервничать на этой неделе и покупателей, и продавцов. Как прошла неделя на валютном рынке и какой курс увидим на выходных — в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя на валютном рынке прошла достаточно интересно, хотя и заставила снова поволноваться граждан и бизнес. Правда, в это раз за счет постепенного снижения котировок со вторника по четверг. В эти дни уже «мучались» больше те, кто ранее хотел прикупить валюты по самому низкому курсу и все никак не понимал — это уже ситуативное «дно» или еще подождать.

Как правило, жадность — плохой советчик, и особо сэкономить при покупке валюты им все же не удавалось. В пятницу же котировки межбанка уже несколько восстановились и момент был упущен.

Но и адепты секты «доллар по 40», которые еще не так давно радостно потирали руки и говорили, что курс продажи обменников 39 гривен и выше — только начало, и скоро дойдем до заветных 40 гривен за доллар, на этой неделе приуныли. Ведь жизнь внесла свои коррективы и особо заработать на предыдущем взлете котировок этим ребятам так и не удалось — курс начал откатываться.

Частично тогда сработали распродажи Нацбанком доллара на межбанке (за неделю с 19 по 23 февраля НБУ продал порядка $647,83 млн), а частично — не хватило «гривневого топлива» на наличном рынке и игра «на повышение» быстро выдохлась. А уже на этой неделе на торгах и на наличном рынке котировки все же имели общую динамику на снижение.

В итоге, за период с 26 февраля по 1 марта на межбанке доллар подешевел при продаже на 10 копеек — с 38,25/38,30 до 38,18/38,20 гривен, а курс продажи евро снизился на 23 копейки — с 41,44/41,4827 до 41,2382/41,2521. При этом общее снижение котировок могло быть значительно больше — к уровням около 38 гривен, но в пятницу американская валюта отыграла часть утраченных ранее позиций, что очень хорошо видно на графике.

График межбанка по доллару за неделю

А вот по безналичному евро нисходящий тренд продолжался практически все дни конца февраля.

График межбанка по евро за неделю

Реагировал на такое развитие событий на межбанке и наличный рынок.

График поведения наличного курса доллара

График поведения наличного курса евро

Спрос на валюту не спадает

Тем не менее, несмотря на некоторые успехи гривны на этой неделе, все же общая тенденция пока не изменилась, и ежедневное превышение объема покупки валюты гражданами над объемом ее сдачи продолжает находиться в пределах от $26 млн до около $32−40 млн:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Именно для обеспечения потребностей валютных вкладчиков, снятия наличной валюты клиентами с личных карт, а также для подкрепления своих касс наличными долларами и евро для проведения операций валютообмена, банки и завезли еще в январе рекордные объемы валютного кеша в эквиваленте $1,864 млрд. А ежемесячные объемы такого ввоза наличной валюты уже с октября 2023 года составляют более $1 млрд.

То есть население продолжает «тариться» валютой и частично кладет ее «под матрац» или в банковские ячейки. Это не особо приятно чиновникам Нацбанка, но пока это факт. А военные реалии лишь периодически стимулируют усиление этого процесса.

Хотя, с другой стороны, относительная стабильность курса в условиях войны — явно заслуга получаемой международной помощи, и более или менее оперативной реакции НБУ на происходящее на валютном рынке. То есть на сегодняшний день картина на валютном рынке Украины является достаточно оптимистичной для гривны, несмотря на то, что финансовая помощь от США пока пробуксовывает, а расходы на армию и социалку — растут.

Так что эти выходные на наличном валютном рынке пройдут относительно спокойно, хотя и с возможными сюрпризами по курсу доллара и евро.

Дело в том, что финансисты будут готовиться к ралли по паре евро/доллар, которое начнется ближе к середине следующей недели и достигнет пика 7 марта — в день оглашения ЕЦБ своего решения по процентным ставкам. Это всегда провоцирует скачки курса евро относительно гривны на нашем рынке и этот раз не будет исключением.

Чтобы не брать на себя дополнительные валютные риски, владельцы обменников будут стараться занижать курс приема евровалюты и завышать курс продажи. А вот масштабы этих «занижений» и «завышений» будут уже зависеть от индивидуальных прогнозов каждой сети обменников по развитию событий по паре евро/доллар на следующей неделе.

Именно разные прогнозы финансистов по возможным уровням колебаний пары евро/доллар на период ближе к 5−8 марта и приведут с разбросу котировок приема и продажи евровалюты в разных сетях обменников, уже начиная с этих выходных.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 2−3 марта

Как и все последние недели, сохранится достаточно широкий разброс котировок в различных регионах Украины по доллару, а особенно — по евро.

Большинство обменников финкомпаний проработает субботу и воскресенье в формате «с оборота» и выставит спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах очень корректных 20−35 копеек.

Чуть добавит обменникам объемов операций по выкупу валюты у граждан приближение 8 марта. Несмотря ни на что, к этому дню часть населения будет покупать подарки. Для этого понадобится гривна, и мужчины достаточно активно будут тратить свои валютные заначки.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,80 до 38,30 гривен и продажа от 38,50 до 38,70 гривен.

А по евро владельцы обменников на выходные поставят курсы в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,70 гривен и продажа от 41,80 до 42,20 гривен.