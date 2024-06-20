Украина «подсаживается» на евро: в какой валюте копить теперь более надежно

Украина все активнее использует евро в международных расчетах. А взятый нашей страной курс на вступление в ЕС и рост номинированных в евровалюте займов не оставляют сомнений: в обозримом будущем НБУ придется привязывать гривну не только к доллару, но и евро. Разберемся, стоит ли гражданам уже начинать менять свои подходы к накоплению — обменивать доллары на евро.

Евро, как параллельная валюта в странах экономического и валютного союза ЕС, был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года. Банкноты и монеты начали циркулировать в денежном обращении только с 1 января 2002 года. С тех пор число государств Еврозоны выросло с 11 до 20 с общим населением более 340 млн жителей.

Последней в январе 2023 года на евро перешла Хорватия. Изначально, чтобы попасть в зону евро, государства-члены должны были соответствовать строгим критериям: дефицит бюджета менее 3% от их ВВП, коэффициент долга менее 60% от ВВП, низкая инфляция и процентные ставки, близкие к средним по ЕС.

Интересно, что среди стран обращения евро становится все больше экзотических: Аландские острова, Андорра, Ватикан, Гваделупа, Гвиана, Люксембург, Майотта, Мальта, Мартиника, Монако, Реюньон, Сан-Марино, Сен-Пьер и Микелон, Французские Южные и Антарктические Территории и т. д.

Постепенное расширение зоны обращения евровалюты и общий рост территории стран, входящих в еврозону, делает евро одной из самых популярных валют мира и второй по значимости резервной валютой после доллара США. Соотношение евро к доллару переживало разные периоды и очень существенную волатильность.

Минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года (0,8252 доллара за 1 евро), а максимальный — в период кризиса 2008 года, 15 июля (1,599 доллара за 1 евро).

Именно «разношерстность» экономического состояния стран Еврозоны, на фоне постоянно меняющихся внешних экономических и геополитических факторов, делает евровалюту одним из главных инструментов для спекулянтов уже почти 25 лет.

При наличии значительного объема внешнего долга у США, трудностей и политических хитросплетений перед президентскими выборами в Америке у евровалюты есть достаточно большой шанс усилить конкуренцию с долларом за капиталы мировых инвесторов.

Что происходит с евровалютой в Украине

Наша страна все больше интегрируется в мировые финансовые союзы, растет товарооборот со странами Евросоюза. Все это меняет и роль евро в Украине. Если ранее у нас в рейтинге валют у населения и бизнеса на первом месте был традиционно доллар США, то в настоящее время (особенно, после начала войны рф против Украины) расклад постепенно меняется.

Это связано еще и с тем, что значительная часть международной финансовой помощи заходит к нам именно в евро, а роль доллара в мировой экономической системе начала понемногу меняться. Некоторые валюты в силу разных геополитических причин начали отвоевывать долю мировых валютных расчетов.

В том числе определенную конкуренцию доллару в Украине составляет и евро. Вот что нужно учитывать как отечественному бизнесу и населению, так и правительству в перспективе минимум ближайших 3−5 лет:

Рост удельного веса займов, привлеченных Украиной в евро. По состоянию на 31 марта доля займов, привлеченных в евро, составляла уже 33,2% от всей суммы долга при 26,3%-ой доле в долларе.

Структура ЗВР Украины в разрезе валют. На 01 июня этого года доля евро составляла около 7% от всего размера резервов (2,666 млрд в долларовом эквиваленте при размере всех резервов в $39,034 млрд).

Структура международных резервов в разрезе валют

Рост товарооборота Украины в евро, что неудивительно в условиях войны и нюансов логистических цепочек, изменения в которых начались еще со времен пандемии. Если посмотреть на долю евровалюты в операциях текущего счета платежного баланса Украины, то уже в 2023 году она выросла с 15% до 31% в поступлениях, и с 23% до 46% — в выплатах.

Хотя пока доллар в поступлениях и выплатах все же преобладает — 67% и 51% соответственно. Но постепенный рост доли евро в расчетах (особенно, с учетом того, в каких валютах Украине надо будет отдавать внешние долги, и задекларированным движением в ЕС) — лишь вопрос времени.

В этих условиях Нацбанку придется постепенно принимать меры по изменению структуры ЗВР (особенно перед периодом выплат основных долгов), чтобы она отражала экономические реалии и была способна минимизировать курсовые риски для Украины при обслуживании валютных долгов.

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Возможно, уже в 2025—2027 годах НБУ придется привязывать гривну на нашем валютном рынке не только к доллару, но и к евро. И проводить свои интервенции не только в долларе, но и евро. А также постепенно увеличивать свои резервы в евровалюте, выкупая возможные излишки его предложения на межбанке у экспортеров.

Поэтому евровалюта в Украине уже становится не только средством расчетов бизнеса и правительства с европейскими контрагентами и западными кредиторами, но и средством накопления для наших граждан.

Начало этому процессу положили переводы украинских заробитчан в Украину. Сейчас уже такие переводы делают наших беженцы, которые поддерживают своих близких в нашей стране. В итоге роль евровалюты будет в Украине только расти.

Что делать владельцам сбережений в долларе

Будем откровенны: в Еврозоне хватает серьезных экономических проблем, которые являются реальной угрозой стабильности евро. Из последних примеров — выборы в Европарламент и предстоящие досрочные выборы во Франции, которые почти мигом обвалили евро к доллару с уровней около 1,09 доллара за евро к 1,075 и даже ниже.

Для украинского гражданина и бизнеса колебания в 1−2 американских цента на евро — это уже потенциальные потери в пределах 40−80 копеек на евро, что существенно для низкого по платежеспособности и запасу прочности потребительского рынка Украины. Да и экономика США в настоящее время выглядит явно лучше, чем европейская. Поэтому в перспективе 1−2 лет полностью переводить свои сбережения с доллара на евро опасно, с точки зрения диверсификации курсовых рисков.

Единственный вариант, который я сейчас вижу, — это продолжение диверсификации (как на уровне юрлиц, так и физлиц) своих валютных активов, с учетом новых реалий.

Но без фанатизма, а только по консервативному сценарию: то есть постепенное наращивание своих валютных вложений в евро на первом этапе до пропорции 30/70 к суммам в долларе с последующим доведением этого соотношения к уровню 50/50, если описанные в статье тенденции в украинской и мировой экономике сохранятся.