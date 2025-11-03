У обменников растут валютные риски: как это отразится на курсах купли-продажи доллара и евро

Понедельник, 3 ноября, на украинском валютном рынке пройдет по стандартному сценарию начала нового отчетного периода: клиенты будут подводить первые итоги октября и определяться с задачами и планами на текущий месяц. Обычно это снижает активность компаний на межбанке, и в этот раз исключения также не будет. По моему прогнозу, объем операций в понедельник по системе Блумберг не превысит $145 млн-180 млн.

Уже с 4 ноября валютный рынок войдет в свой обычный рабочий ритм, что приведет к увеличению статистики ежедневных торгов до $185 млн-270 млн.

Основными покупателями валюты на этой неделе будут государственные и частные энергокомпании, предприятия, работающие на оборону, и ритейлеры, которые уже открыли сезон распродаж. На опасениях возможной девальвации гривны торговцы сейчас будут спешно конвертировать получаемую гривневую выручку в валюту и постараются оплатить ею по максимуму свои валютные контракты с иностранными поставщиками.

Это в ближайшие дни добавит спрос на валюту со стороны всех крупных игроков этого рынка — от сетей по продаже электроники и гаджетов до сетей продуктовых супермаркетов и автосалонов.

Кроме того, в начале ноября откроются новые лимиты по покупке гражданами валюты на свои карты в пределах до 50 тысяч гривен и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев. Получат также свои выплаты от государства и военные, которые также активно покупают на данные средства валюту.

В итоге, за счет всех перечисленных факторов, спрос на валюту на рынке вырастет, а вот с предложением проблемы начнут постепенно нарастать. Аграрии уже не спешат распродавать свою валютную выручку, надеясь на скорый рост курса. К тому же они уже профинансировали в гривне свои основные затраты на сельхозработы перед началом зимы. Поэтому снижение предложения ими валютной выручки на межбанке может ускориться.

Особенно со стороны тех компаний агросектора, которые еще ожидают бюджетного возмещения НДС. Такие компании тоже будут тянуть с продажей валюты до последнего, надеясь побыстрее получить от государства гривну, и именно ее уже тратить на текущие нужды, а валютные средства пока поберечь на будущее.

Из-за начала отопительного сезона вырастет потребность в валюте и у госкомпаний, обеспечивающих ЖКХ. Дополнительные объемы СКВ придется закупать под импорт замены поврежденного обстрелами рф оборудования критической инфраструктуры. В этих условиях главным продавцом доллара на межбанке останется только НБУ.

Для покрытия растущих потребностей в валюте и поддержки курса гривны Нацбанк будет вынужден потратить больше средств из золотовалютных резервов, чем ранее. По моим расчетам, за период с 3 по 7 ноября НБУ потратит из ЗВР не менее $650 млн — 840 млн. И такой порядок еженедельных трат золотовалютных резервов продлится уже как минимум до конца ноября 2025 года. При резервах в пределах $46,6 млрд и стабильно поступающей международной помощи, регулятор сможет себе это позволить.

В эти дни перед НБУ будут стоять две дополняющие друг друга задачи: с одной стороны, сглаживать резкие скачки курса, при этом периодически допуская плавную девальвацию гривны, с другой — валютными интервенциями обеспечить компаниям необходимые объемы валюты для закрытия потребностей страны.

Резкие девальвационные движения опасны для НБУ, так как население, у которого стабильно на собственных счетах более 1,3−1,5 трлн гривен в эквиваленте, может начать еще более активно скупать валюту. Аналогично могут повести себя и юридические лица, работающие по внешнеэкономическим операциям, что в итоге резко усилит давление на курс гривны.

Поэтому сейчас Нацбанк крайне заинтересован в сохранении относительно стабильной и прогнозируемой ситуации до конца 2025 года, когда к уже имеющимся на счетах клиентов гривневым ресурсам добавятся еще и средства, поступающие из бюджета для закрытия расчетов по году.

Тем более это важно для Нацбанка, с учетом текущих перспектив окончания войны. Состоявшаяся на прошлой неделе встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, хотя немного и разрядила напряженность между странами, но не принесла надежд на быстрое завершение войны.

А значит, правительству Украины придется все больше средств направлять на потребности обороны и восстановление гражданской инфраструктуры, которая сейчас ежедневно подвергается атакам российских ракет и дронов. В этой ситуации Нацбанк останется главным игроком на нашем валютном рынке, который закрывает все эти сложные задачи. И от того, в каких объемах, с какими ценниками и с какой частотой он будет выходить на межбанк с продажей дефицитной валюты, будет зависеть текущий тренд по курсу доллара на торгах на этой неделе.

Из международных факторов, которые будут влиять на мировые валютные рынки и опосредованно на курс евро в Украине, стоит отметить продолжение шатдауна в США и политические баталии демократов и республиканцев в Сенате и Конгрессе США.

Дональд Трамп и его команда вынуждены будут постоянно тушить политические «пожары», что, в сочетании с сохранением сложной геополитической обстановки в мире, повышает вероятность новых противоречивых заявлений американского руководства как по вопросам внутренней, так и внешней политики.

Любые такие заявления будут снова вносить хаос в поведение инвесторов на фондовом, валютном и сырьевом рынках мира. Отголоски этих процессов будут постоянно влиять на настроения всех украинских игроков валютного рынка.

При этом принятие на прошлой неделе Федрезервом США решения о снижении своих процентных ставок до уровня 3,75−4% годовых и Европейским центральным банком о сохранении своих ставок на уровне 2−2,4%годовых несколько снизит страсти на международном валютном рынке и даст некоторую передышку со стороны сугубо экономических стрессов.

Однако высокие геополитические риски по-прежнему будут лишать покоя финансовых игроков по всему миру.

Прогноз курса доллара и евро на 3−7 ноября

Межбанк

После подведения первых итогов октября, уже со вторника, 4 ноября, клиенты банков будут оперативно закрывать свои валютные обязательства перед внешними контрагентами из-за боязни подорожания валюты.

Большинство перечисленных факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, сработают против гривны. В этих условиях НБУ продолжит ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара для сглаживания валютных колебаний курса доллара относительно гривны и закрытия дефицита валюты.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,145 до 1,169 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,65 до 42,30 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от 47,68 гривен до максимум 49,45 гривен.

Но, с учетом сохраняющейся политики НБУ «гибкого курсообразования» по доллару, что опосредованно отражается и на курсе безналичного евро, прогнозный коридор по евро на межбанке в период с 3 по 7 ноября, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,15 до 48,90 гривен.

Наличный рынок

Валютные риски для владельцев обменников сейчас остаются высокими, а спрос на валюту со стороны граждан резко увеличился. Поэтому финансисты на этой неделе без особых стеснений расширят спред между покупкой и продажей: по доллару — до 20−30 копеек, а по евро — до 20−50 копеек. По моим прогнозам, превышение покупки валюты гражданами над объемами ее продажи банкам и обменникам составит на этой неделе ежедневно от $32 млн до $75 млн.

И оптовые, и розничные пункты обмена валют продолжат оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от того, что будет происходить на украинском межбанке и на мировом рынке по паре евро/доллар.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,40 до 42,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,50 до 42,50 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,00 до 49,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,15 до 49,20 гривен.

В целом туманность перспектив окончания войны, сохранение геополитической напряженности в мире и значительный дефицит бюджета Украины на фоне растущих затрат на оборону продолжат существенно влиять на настроения всех участников украинского валютного рынка в части возможной девальвации гривны к концу этого года как минимум до 43−44 гривен по доллару и до 50−51 гривны по евро.