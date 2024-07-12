Эпоха дешевой иены заканчивается: могут ли на этом заработать украинцы

Доллар потеря л около 2% по отношению к японской иене в четверг, 11 июля, когда рынок внезапно встряхнули свежие данные по инфляции в США. Как считают аналитики, японская валюта может укрепиться еще существенней. Почему иена будет дорожать и можно ли на этом заработать, разбирался «Минфин».

Последние годы курс японской иены стабильно снижался. На данный момент он составляет 159,11 иен за доллар США, хотя еще пару дней назад держался на отметке 165, самом низком показателе с 1986 года. За год японская валюта обесценилась к доллару на 15%, а за последние 5 лет — почти на 50%.

Если взглянуть на графики колебания валюты, то сразу бросается в глаза, что обвал приходится на начало 2022 г., когда тогда ФРС США начала усиливать монетарную политику и повышать ключевую ставку — с 0,25% она дошла до нынешних 5,5%.

Приблизительно в то же время ужесточать монетарную политику начал и Европейский центральный банк: с нулевого значения она выросла до 4,5% годовых и только в прошлом месяце снизилась до нынешних 4,25%.

Банк Японии только в марте впервые за 17 лет повысил ключевую ставку и установил ее на уровне 0,1%. До этого она была отрицательной: -0,1%.

Отрицательная ставка действует здесь еще в 2016 г., чтобы стимулировать банки выдавать больше кредитов, увеличить потребление и стимулировать экономику.

Вместе с тем, именно значительный разрыв между ключевой ставкой Банка Японии и регуляторов крупнейших экономик (в первую очередь, США) привел к обвалу иены. Как частные, так и институциональные инвесторы стали применять так называемую стратегию Carry trade: кредитные средства привлекаются в странах с низкими процентными ставками и инвестируются там, где они высоки.

Например, в Японии можно взять кредит в иене по ставке, близкой к нулевой, а если инвестировать их в американские долговые облигации, то доходность по ним составит около 4,3% годовых. При условии неизменности валютных курсов эти 4,3% и будут доходом инвестора. Если же использовать кредитное плечо, то доходность будет еще больше.

Второй фактор, приведший к ослаблению иены — высокий торговый дефицит. В 2022 финансовом году он составил $160 млрд. По итогам прошлого года он существенно сократился, но все равно составляет значительные $38 млрд. Среди причин высокого торгового дефицита эксперты называют дорогие энергоносители и сырье, от поставок которых зависит страна.

Дополнительный фактор ослабления иены — особенность местной программы индивидуальных накопительных счетов. Чистые вложения физических лиц в иностранные ценные бумаги через инвестиционные фонды превысили $25,7 млрд. только за первые четыре месяца этого года. Это рекордная цифра с 2005 г.

Покупка валюты для инвестирования через фонды в иностранные акции влияет на курс даже более существенно, чем дефицит торгового баланса. К тому же, японские частные инвесторы обычно вкладывают средства в фонды ежемесячно, несмотря на их финансовые результаты. Поэтому, скорее всего, переток иены в иностранные валюты не прекратится.

Как дешевая иена помогает и вредит экономике

Благодаря падению национальной валюты, японские товары стали более конкурентными на международных рынках. По итогам мая экспорт японских товаров вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и опередил прогнозы. В первую очередь, увеличились продажи автомобилей и электроники. Существеннее всего вырос экспорт в США — на 24%, в страны Азии — на 13%.

Благодаря высокому экспорту растет и фондовый рынок Японии. В этом году ключевой индекс местной биржи Nikkei 225 обновил исторический максимум, державшийся с 1989 года. За последний год он прибавил 31%, а за 5 лет — почти 95%. Для сравнения: американский S&P 500 за это время прибавил соответственно 27% и 87%.

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Вместе с тем ослабление иены разгоняет инфляцию. В прошлом году она составляла около 3,3%, а в этом прогнозируется на уровне 2,24%. Это практически столько же, сколько и в США, где рост цен по итогам прошлого года составил 3,4%.

Для Японии, где часто наблюдалась дефляция, стремительный рост цен — необычное явление, что негативно влияет на рейтинги власти. Премьер-министру страны в настоящее время доверяют только 26% граждан, а в целом доверие к правительству держится на уровне ниже 30% уже третий месяц подряд.

Что выровняет курс

По мнению ряда иностранных экспертов, период стремительного ослабления иены если еще не завершился, то уже близок к этому.

Первый способствующий этому фактор — снижение дефицита торгового баланса. В прошлом финансовом году он уже оказался в 4 раза меньше, чем в 2022 г. и тенденция продолжается. В частности, по последним данным, в мае экспорт из страны вырос на 13,5%, существенно опережая темпы роста импорта. Выровнять баланс должно и снижение цен на энергоносители по сравнению с кризисным 2022 г.

Второй, неожиданный для многих фактор — запланированное изменение политики Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии (ГПИФ), активы которого достигают $1,53 трлн. Около половины этой суммы хранится в иностранных акциях и облигациях, преимущественно в долларах.

Раз в 5 лет фонд пересматривает свою стратегию. В прошлые разы он увеличивал долю иностранных активов, в том числе для того, чтобы помочь властям ослабить иену. Благодаря этой политике фонд заработал как на росте американского рынка, так и на падении национальной валюты. Как ожидается, на этот раз он развернет стратегию и вернет деньги на японский рынок.

Это означает приток средств в страну и, соответственно, укрепление национальной валюты. Новая стратегия должна заработать в апреле следующего года, но аналитики отмечают, что фонд часто начинает переходить на новые правила загодя, чтобы сделать переход более плавным.

Эксперты Morgan Stanley предполагают, что правительство Японии увеличит долю внутренних акций в ГПИФ. Японские компании повышают дивиденды и выкупают акции, а также демонстрируют большую открытость требованиям иностранных акционеров. Это позволяет государственному фонду утверждать, что возврат большего количества денег пойдет на пользу конечному результату.

Также помогает политика местного центробанка. Только в мае Банк Японии потратил на поддержку иены $62 млрд, и хотя итоговых данных за июнь и июль еще нет, скорее всего, он будет продолжать это делать и дальше.

Ключевой фактор, который повлияет на курс иены, — ожидаемое снижение ставки ФРС. Прогнозируется, что этот процесс начнется уже в этом году, с каждым пересмотром ставок Carry trade станет все менее выгодным, что побудит инвесторов оставлять деньги дома.

«Я ожидаю, что японская иена начнет укрепляться к доллару США до конца этого года, поскольку я прогнозирую, что ФРС к концу года дважды снизит ставки и одно или два повышения ставок Банком Японии. Сужение разницы в процентных ставках приведет к укреплению иены до 155 иен за доллар и выше», — говорит Томо Киносита, глобальный рыночный стратег японского отделения американской инвестиционной компании Invesco.

Аналитики американской компании по управлению активами State Street Global Advisors (SSGA) считают, что в ближайшее время иена будет оставаться слабой, но прогнозируют ее значительное укрепление в перспективе.

«Мы исходим из базового прогноза, что курс иены по отношению к доллару вырастет примерно до 135 в последующие 24 месяца», — уточняет Масахико Лу, старший стратег по инструментам с фиксированным доходом SSGA.

На фоне сокращения разницы между процентными ставками ФРС и Банка Японии готовой к укреплению японскую иену считает Кристи Тан, инвестиционный стратег Института Франклина Темплтона. «При этом иена выглядит существенно недооцененной по сравнению со средними историческими показателями», — добавляет она.

Можно ли купить йену в Украине

По данным Валютного аукциона на сайте «Минфин», приобрести иену можно в 27 обменниках. Расположены они преимущественно в Киеве, но есть также в Днепре, Львове, Одессе, Сумах, Полтаве и других городах.

В то же время, покупая иену следует учитывать достаточно значительные спреды. В среднем, курс продажи японской валюты составляет 2,7 грн., а покупки — 2 грн. Таким образом, спрэд достигает почти 26%. Именно настолько должна укрепиться иена, чтобы после ее покупки выйти хотя бы в ноль.

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Имеются обменники и с лучшими условиями. Самый низкий спрэд при написании статьи составил 11,5%. Однако это требует достаточно значительного ее укрепления для заработка и, соответственно, делает такие инвестиции рискованными.