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26 сентября 2024, 15:59 Читати українською

Трамп атакует: Украина рискует попасть в идеальный шторм

После визита Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, в США разгорается политический скандал. Республиканцы обвиняют Президента Украины в подыгрывании демократам, ведь там встречали его только представители этой партии. Также Трампа возмутили критические замечания Зеленского в части его инициативы урегулирования войны. Какое влияние эта ситуация может оказать на Украину и с какими другими угрозами сейчас сталкивается наше государство, рассказал исполнительный директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко.

После визита Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, в США разгорается политический скандал.

Выборы за счет Украины

К сожалению, все то, что сейчас происходит в США, — это большая политтехнология. Аналитики Трампа предложили совершить предвыборный рывок за наш счет. В штатах сейчас идет борьба за 8% тех, кто может поменять свою точку зрения. И основная игра республиканцев свелась к двум вещам:

1) Перебить тему «россия вмешивается в выборы на стороне Трампа» (напоминаю о скандале с расследованием финансирования правых блогеров через Russia today). Сейчас главный нарратив республиканцев: демократы выписали Зеленского, чтобы воевать против Трампа на стороне Камалы Харрис.

2) Все это происходит на фоне ядерного обострения путина, который очень вовремя вылез со своими ядерными угрозами. И тут у нас второй нарратив Трампа: «при мне такого бы не было и только я остановлю ядерную войну путина». Я далек от того, чтобы продвигать конспирологические теории «путин подыгрывает Трампу» или, наоборот, «Трамп подыгрывает путину». Но у нас есть совпадение по времени двух посылов по обе стороны Атлантики. И это рождает очень сильную позицию Трампа: выберите меня и ядерной войны не будет. Этот тезис будет одной из важных тем последних недель выборов. К этому следует добавить еще один тезис трампистов, который сводится к тому, что при демократах Израиль перестанет существовать.

Украина оказалась в сверхсложной ситуации, когда нельзя скатиться в поддержку одной из партий при условии, что демократам сложно сейчас играть с Украиной, а среди республиканцев нет, хотя бы, костяка влиятельных игроков, которые были бы готовы сейчас просто нас слышать. Вся эта история будет иметь колоссальные последствия в будущем. Даже при победе Харрис, мы будем иметь дело с республиканским конгрессом. Ситуация, по своему напряжению, приближается к кольчужному скандалу, и единственное, что можно здесь посоветовать, так это два момента:

  • самое страшное в политике — это начать обижаться, не имея козырей в рукаве, если мы станем в позу обиженного — мы проиграли.
  • сейчас россия начнет разыгрывать внутриукраинскую карту расколов, тем более, что все актеры украинского политикума уже бьют копытами.

Более дешевая нефть и новые риски

В другой части света Саудовская Аравия решила де-факто выйти из соглашения ОПЕК+ и теперь делает ставку не на удержание цены на нефть, а на сохранение доли рынка. Напомним, что с первого места в КНР их потеснили россияне. Не вдаваясь в сложные нефтяные коллизии, надо понимать два важных аспекта.

1) Себестоимость российской нефти примерно 25−27 долларов, у бюджета проблемы, когда цена опускается до 42−44 долларов. Поэтому нынешнее падение до 65−67 долларов не является критическим для россиян. Пока нефть будет в районе 60, денег у путина более чем предостаточно.

2) Выход саудитов из соглашения развязывает россиянам руки в Иране и Йемене. И это становится угрозой для нас как непосредственно (увеличение поставок оружия, полное переключение США на урегулирование ближневосточного конфликта), так и косвенно. Россия давно ищет Сирию-2, которая бы заставила Запад сесть с ней за стол переговоров. Я повторю здесь тезис, который говорю уже давно: россияне хотят продавать не ситуацию в Украине, они хотят продать Западу то, что они могут стать гарантом сдерживания КНДР, Ирана и ряда других стран в разных точках мира от эскалаций. Это их базовая игра.

Читайте также: Как Трамп и Харрис повлияют на безопасность Украины, США и всего мира, — Bloomberg

Это и есть элементы идеального уже начавшегося шторма. Стать гордо против ветра — это почти 100% погибнуть. Особенно на фоне того, что мы начали активно жить внутренней политикой.

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