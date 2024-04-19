Netflix показал хорошие квартальные результаты: почему его акции идут вниз

Напуганные негативными инфляционными прогнозами и ответом Израиля на атаку Ирана рынки падают на протяжении всей недели. Как рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, спасти ситуацию могут отчеты техногигантов, но начали они не слишком хорошо.

Ставки в этом году не будут снижать?

На этой неделе индексы краснели: падение рынков длится уже пять дней подряд и, похоже, будет и шестой. По состоянию на утро пятницы S&P 500 потерял 4,6%, по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в конце марта, оказался ниже двадцати- и пятидесятидневных средних значений, а у многих трейдеров и инвесторов начали закрадываться сомнения, а не закончился ли растущий тренд, который так долго кормил «быков», и не пора ли уже подживиться медведям.

Особенно страшно ситуация выглядит на фоне растущей доходности американских государственных облигаций, настолько, что Индекс страха и жадности снизился до показателя «Страх», чего не случалось уже довольно давно.

Конечно, страху нагнала беспокойная ситуация в мире. Бомбардировка Ираном Израиля — это вызов, и хотя все призывали Израиль не отвечать, страна не захотела «подставить вторую щеку» и ответила. К счастью, ответила так, что полноценная война еще не началась, но утром в пятницу всем пришлось изрядно понервничать, а уже потом, немного успокоившись и проанализировав ситуацию, прийти к выводу, что это еще не катастрофа. Даже цены на нефть, которые взлетели вверх сразу же после израильских бомбардировок, постепенно начали снижаться.

В начале недели переживаний добавил Глава ФРС Пауэлл, который во вторник заявил, что «учитывая состояние рынка труда и прогресс в борьбе с инфляцией, уместно придерживаться ограничительной политики еще какое-то время». А значит, политика «Higher for longer» в действии, снижать ставку ФРС не торопится — получается, что надежды инвесторов были напрасны. Еще в начале года все прогнозировали, по крайней мере, три снижения до конца года, сегодня речь об одном, да и о нем уже начинают вспоминать с осторожностью.

Но что поделаешь, если инфляция не хочет отступать? Аналитики Bank of America даже подсчитали — если инфляция будет расти теми же темпами, что и, в среднем, за последние три месяца, то уже в ноябре, именно под президентские выборы в США, она может достичь 4,8%. И это точно проблема для ФРС. Недаром Ларри Саммерс, бывший Министр финансов США, не исключает того, что в этом году ФРС может не только не снизить ставку, как все ожидают, а, наоборот, — повысить.

Как дела у компаний

В сложившейся ситуации на рынках спасение может прийти от корпоративного сектора, ведь сезон квартальных результатов только разгоняется. То, что стало плохими новостями, учитывая перспективы снижения ставки, может стать хорошими новостями для компаний, ведь устойчивость экономики помогает им больше зарабатывать. Как, например, авиакомпаниям, которые отчитываются о повышении спроса на перелеты, особенно со стороны тех, кто путешествует по служебным делам.

В итоге, прогноз показателей на второй квартал выглядит оптимистично. Банки и финансовые компании, традиционно отчитывающиеся первыми, продемонстрировали смешанные результаты: кто-то лучше, чем Black Rock и Morgan Stanley, кто-то хуже, как Bank of America, Wells Fargo и Citi.

Но, конечно, основная надежда на технологические компании, ведь именно они тянут на себе весь рынок уже много месяцев. Хотя очевидно, что задача у них сверхсложная, поскольку цены на максимумах, ожидания очень высокие, и согласитесь, что в такой ситуации будет очень непросто удивить инвесторов и соблазнить их на новые приобретения.

На этой неделе достижениями первого квартала поделился Netflix. Компания превысила ожидания по выручке, чистой прибыли и количеству подписчиков. Казалось бы, чего еще желать? Но проблема в том, что прогноз на второй квартал оказался не столь оптимистичным, как бы этого хотели инвесторы. В итоге, на внебиржевых торгах, к открытию биржи в пятницу, цена на акции Netflix снизилась более чем на 6%.

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Что имеем? Для быков ситуация выглядит не очень перспективно, ведь все хорошие новости уже давно в цене, а новые, похоже, взять негде. Разве что чем-нибудь порадуют технологические гиганты, которые отчитываются на следующей неделе. Хотя, учитывая, как начался сезон квартальных отчетов, и то, какие результаты и прогнозы обнародуют компании, я бы ставил на дальнейший рост все, что есть. Похоже, что на этом отрезке торгового пути более сильными выглядят медведи.