Сюрпризы на межбанке продолжаются: как это отразится на наличных долларе и евро

Всю неделю Нацбанк активно выходил с интервенциями, и гривна отвоевала часть своих утраченных ранее позиций на всех сегментах валютного рынка. Что еще повлияло на курс на неделе, и какие ценники выставят финансисты на выходных 13−14 января — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Межбанковский валютный рынок этой недели нельзя назвать стабильным, хотя, в целом, он оказался позитивным для гривны. Скорее, межбанк сейчас можно назвать полностью зависимым от действий Нацбанка. Регулятор, пользуясь своим монопольным положением крупнейшего продавца доллара, активно направлял курсовой тренд в нужную ему сторону.

В первые два дня рабочей недели котировки достаточно быстро росли, подбираясь к цели в 38,30 гривен за доллар. Причем, хотя Нацбанк и продавал в этот период валюту, но не особо противился восходящему тренду.

Но уже в среду и в четверг НБУ активно сыграл «на понижение» и придавил своими продажами курс доллара к уровням около 38 гривен и даже ниже.

К вечеру четверга и в пятницу котировки были уже прилично ниже психологического порога в 38 гривен, а пятничные торги с поставкой доллара на условиях ТОД (расчеты контрагентов в гривне и валюты проходят одной датой) завершились уровнями в 37,80/37,83 гривен. Нацбанк был замечен с продажами практически во все дни недели и своими интервенциями среды-пятницы сформировал на рынке нисходящий тренд по курсу, или, как говорят дилеры, — «рынок начал смотреть вниз».

В целом, гривна за неделю, благодаря активным интервенциям Нацбанка, отвоевала часть своих утраченных ранее позиций на всех сегментах валютного рынка.

Межбанк (доллар):

Наличный доллар:

Межбанк (евро):

Наличный евро:

И, в итоге, за неделю курс продажи безналичного доллара просел на 37 копеек — с 38,15/38,20 до 37,80/37,83 гривен по состоянию на момент закрытия торгов пятницы 12 января с расчетами на условиях ТОД.

А курс продажи евро на межбанке за этот же период снизился на 43 копейки — с 41,7513/41,8060 до 41,3532/41,3708 гривен к закрытию сессии по евровалюте на 15:00 по Киеву.

На курс безналичного евро в Украине традиционного повлияли два фактора:

поведение пары евро/доллар на внешних площадках (относительный «боковик» в пределах коридора 1,091−1,099 доллара за евро); тренд по курсу доллара относительно гривны на нашем рынке (снижение котировок во второй половине недели).

В моменты, когда евро на международном рынке или доллар на нашем межбанке достаточно сильно штормило — это в совокупности и отражалось соответствующими колебаниями курса евровалюты относительно гривны на украинских торгах, о чем уже было написано выше.

Пара евро/доллар на этой неделе:

Что происходило на наличном рынке

Интервенции Нацбанка отразились не только на настроениях покупателей безналичной валюты на торгах, которые получили возможность даже периодически пытаться сэкономить при совершении сделок, но и на наличном рынке.

Владельцы обменников после недавнего «разогрева» курса были вынуждены не только умерить свои аппетиты в дальнейшем задирании ценников продажи доллара, но и начать постепенно снижать котировки. Правда, в первую очередь, снижая курс приема валюты у населения, а лишь затем — и курс его продажи.

Наличный рынок традиционно для Украины часто живет «своей жизнью», и в этот раз владельцы обменников были вынуждены постоянно оглядываться на поведение межбанка.

С одной стороны, сильно задирать ценники продажи вверх владельцы обменников себе позволить не могли — конкуренция на этом рынке очень жесткая, но с другой — и заниматься финансовым альтруизмом у них желания не было.

Именно частое изменение ситуации на торгах и в настроениях участников рынка привели к тому, что во все дни недели наблюдалась достаточно частая смена котировок обменников.

В итоге, вечером в пятницу в обменниках доллар можно купить по 38,80−39,10 гривен, а евро — по 42,60 — 42,85 гривен. Как и ранее, усиленного ажиотажа по скупке валюты не наблюдается, но общая динамика последних дней по превышению покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи в обменники сохраняется:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней):

Что дальше

Несмотря на ситуативное укрепление позитивных для гривны настроений на межбанке и на наличном рынке, стратегически неопределенность в общих объемах получаемой финансовой международной помощи и графиков ее получения на этой неделе сохранилась. Это заставит финансистов хеджировать свои курсовые риски за счет расширения спреда между покупкой/продажей валюты.

Поэтому на данный момент от владельцев обменников не стоит ожидать уж очень большого проседания курсов продажи валюты на этих выходных. Основная часть пунктов обмена валюты продолжит работать в формате «с оборота», но сохранит спред между покупкой/продажей валюты в пределах от 20−30 копеек до 1 гривны по доллару и в пределах от 20−35 копеек до 1 гривны по евро.

Причем в местах с низким уровнем конкуренции или в торговых точках, где гражданам оперативно будет нужна гривна, особо «жадные» владельцы обменников могут расширить спред и до 1,10−1,20 гривны как по американской, так и по европейской валюте.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 13−14 января

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах достаточно широкого коридора: прием от 38,10 до 38,70 гривен и продажа от 38,80 до 39,10 гривен.

А по наличному евро владельцы обменников 13−14 января также будут перестраховываться и работать в пределах широкого разброса котировок: прием от 41,70 до 42,55 гривен и продажа от 42,65 до 43,20 гривны.

Традиционно, по крупным суммам (обычно, от 1000 долларов или евро) финансисты будут готовы доплатить 5−10 копеек при приеме валюты, или уступить те же 5−10 копеек при продаже.