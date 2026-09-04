Спрос на валюту в Украине стремительно вырос: как изменится курс на выходных

С начала недели гривна подешевела как относительно к доллару , так и к евро. В чем причина этой ситуации, может ли продолжиться тенденция на выходных, и какой курс увидим в обменниках , рассказывает «Минфин».

Эта рабочая неделя на украинском валютном рынке прошла достаточно динамично, но в то же время рутинно. Ключевым продавцом на рынке оставался во все дни Нацбанк, а из-за постоянных обстрелов россией гражданской инфраструктуры Украины (под огнем ракет и беспилотников были как склады и предприятия, так и объекты железной дороги и мирные дома) постепенно выросли объемы операций на межбанке. В большинстве дней они значительно превышали отметку статистики по Блумберг в $300 млн.

Дело в том, что ритейлерам надо было перестраивать свою логистику, закупать больше импортных товаров взамен утраченных после обстрелов на складах, а также добавлялся спрос и со стороны импортеров энергоносителей. Нефть марки BRENT в мире из-за подвисания вопроса о разблокировке Ормузского пролива остается дорогой и значительно превышает отметку в $90 за баррель.

График цены на нефть марки BRENT

А это для Украины означает высокие цены на импортируемый бензин, дизель, автогаз и т. д.

В итоге за счет резко возросшего спроса со стороны ритейлеров и импортеров энергоносителей — перекос в сторону существенного превышения спроса на валюту над предложением наблюдался на межбанке практически ежедневно. Параллельно сохранилась проблема с вывозом за границу продукции украинского агроэкспорта с одновременным ростом потребности аграриев в топливе и ГСМ для уборочной. И все эти перекосы на рынке по покупке валюты легли на плечи НБУ.

Международный рынок по паре евро/доллар тоже добавлял остроты ощущений всем игрокам украинского рынка. Но если отбросить эмоции и посмотреть на поведение пары объективно, то можно заметить, что все ситуативные колебания евро/доллар в последние дни «плясали» в пределах коридора около максимум 1 цента на евро (от 1,157 до 1,167 доллара за евро), что не так уж и критично для нашего рынка, который переживал скачки пары и в значительно больших масштабах.

График евро/доллар за последнюю неделю

Поэтому практически всю эту неделю Нацбанк занимался на торгах «тушением» текущих курсовых пожаров своими интервенциями в формате «гибкого курсообразования» и просто пытался максимально сгладить амплитуду колебаний гривны к доллару, а опосредованно — и курса гривны к евро. И это ему почти полностью удалось, если учесть условия, в которых рынку приходилось работать всю эту неделю из-за постоянных российских обстрелов и воздушных тревог.

За период с начала торгов понедельника 31 августа и до завершения сессии пятницы 4 сентября курс продажи доллара на межбанке вырос на 5,5 копеек — с 44,545/44,575 до 44,60/44,63 гривен. А курс продажи евровалюты за это же время вырос на более 18 копеек — с утренних котировок понедельника 51,62/ 51,64 до 51,81/ 51,83 гривен к завершению торгов пятницы.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

При этом, наличный рынок просто реагировал на происходящие изменения на торгах и по-прежнему своей игры «на повышение» или «на понижение» не проводил.

Не будут этого делать владельцы обменников и на этих выходных, предпочитая работать в формате «с оборота». И даже несколько сузят спред между покупкой и продажей доллара и евро.

По моему прогнозу, большинство обменок финкомпаний проработают в эти дни со спредом по доллару в пределах 15−20 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Хотя самые «жадные» сети обменок в самых бойких торговых местах, продолжат свою практику со спредом как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 5−6 сентября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,30 до 44,60 гривен и продажа от 44,75 до 45,10 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах: прием от 51,40 до 51,90 гривен и продажа от 52,20 до 52,50 гривен.