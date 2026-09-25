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25 сентября 2026, 19:01 Читати українською

Спрос на евро резко вырастет: каким будет курс на выходных

Конец сентября выдался явно нескучным для всех участников валютного рынка. От нефтяных ралли до геополитических угроз — внешние факторы раскачивали котировки пары евро/доллар всю неделю. Но удалось ли этой штормовой волне пробить оборону НБУ и расшатать курсы в Украине? Разбираем итоги финансовой недели, диверсификацию спроса украинцев между долларом и евро, а также детальный прогноз наличного курса ближайшие дни.

Конец сентября выдался явно нескучным для всех участников валютного рынка.

На этой неделе всем игрокам мирового и украинского валютного рынка было нескучно. Во-первых, активно менялся рынок цен на энергоносители, что немедленно отражалось и на соотношении пары евро/доллар, а значит — и на динамике курса евро относительно гривны.

График нефти BRENT

В итоге, в течение недели цена нефти марки BRENT то взлетала до уровней выше $102 за баррель, то быстро проваливались к отметкам около $95. Заявления Президента США Дональда Трампа на Ассамблее ООН 22 сентября в части его угроз Ирану по уничтожению иранского военного и промышленного потенциала, если мирная сделка между США и Ираном не произойдет, в сочетании с «особым взглядом» американского Президента на проблему развития ИИ — с одной стороны, «раскачали» фондовый рынок, с другой — снова испугали инвесторов, имевших до этого хоть какие-то надежды на возможное скорое завершение войны на Ближнем Востоке.

Ситуация в Ормузском проливе особо не улучшилась и к ней добавляется проблема хуситов и их действий во втором «узком» месте для мировой логистики — Баб-эль-Мандебском проливе. Это около 15% мирового трафика морских перевозок и 25−30% мировых контейнерных перевозок. Поэтому мировой сырьевой, энергетический и товарный рынки продолжает лихорадить. Кроме этого, пока ведущие мировые финансовые игроки для себя еще не выработали понимания и не сделали окончательных выводов со встречи Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. А это тоже влияет на настроения всех рынков. Поэтому неудивительно, что пара евро/доллар не могла не реагировать на этой неделе на все происходящее.

График евро/доллар

Учитывая нестабильность международного валютного рынка по паре евро/доллар — Нацбанку Украины, кроме регулярных интервенций по продаже доллара на торгах для поддержки курса гривны на межбанке, приходилось еще и решать вторую задачу — максимально пытаться сгладить колебания курса евро в Украине, который мгновенно отражал все перипетии поведения пары евро/доллар на мировых площадках.

В итоге, Нацбанку это почти удалось, что можно считать достаточно позитивным фактором, если принять во внимание ежедневные массированные обстрелы рф территории нашей страны с уничтожением гражданской критической и промышленной инфраструктуры, а также негативный фон вокруг незакрытого финансирования бюджетных расходов на последний квартал 2026 года и пока нерешенных проблем с международной финансовой помощью на следующий год.

Курс доллара (межбанк)

Курс евро (межбанк)

Официальный курс доллара и евро

Поскольку НБУ удерживал под полным контролем межбанк и практически ежедневно проводил интервенции по продаже доллара, то наличный рынок тоже не особо «раскачивал» свои ценники.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

В итоге, при сохранении тенденции к увеличению внутреннего спроса на валюту и повышенной волатильности внешних рынков, по факту за период с 21 по 25 сентября курс продажи доллара на межбанке даже ситуативно подешевел на 1 копейку — с утренних котировок понедельника 44,68/44,71 до 44,67/44,70 к вечеру пятницы, а безналичный евро просел сразу на 34 копейки — с 51,2837/51,2957 до 50,9416/50,9535 гривен. А на наличном рынке вечером в пятницу 25 сентября доллар в обменниках продавали по 45,10−45,25 гривен, а евро по 51,85 — 52,05 гривен.

Поскольку особой стабильности или хотя бы прогнозируемости ни в мире, ни в Украине пока не наблюдается — в эти субботу и воскресенье большинство обменников и работающих отделений банков продолжат работать в формате «с оборота» с расширением спреда между покупкой/продажей по американской валюте в пределах до 20−30 копеек, а по евро до 20 — 70 копеек. При этом, часть сетей обменников в крупных торговых точках продолжат также работать и со спредом по обеим этим валютам в размере до 1 гривны.

Сохранится пока и тенденция существенного превышения сумм покупки валюты гражданами над суммами сдачи валюты.

Операции физических лиц по купле/продаже иностранной валюты (30 дней)

По моим прогнозам, за два выходных дня сумма превышения покупки валюты населением над ее продажей составит в целом по Украине не менее $41-$68 млн в эквиваленте.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 26−27 сентября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,30 до 44,75 гривен и продажа от 44,95 до 45,25 гривен.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах: прием от 50,70 до 51,50 гривен и продажа от 51,60 до 52 гривен.

Часть обменников может еще скорректировать рассчитанные мною ценники на плюс-минус 3−5 копеек как по доллару, так и по евро в зависимости от наличия у них свободных объемов наличной гривны и валюты, а также выполнения своих индивидуальных задач.

Широкий разброс котировок евровалюты в разных сетях обменных пунктов и в различных регионах Украины — будет одной из основных «фишек» наличного валютного рынка в эти выходные.

Кроме этого, наблюдая некоторое проседание котировок евро относительно доллара на мировом рынке и соответствующую коррекцию курса евровалюты в Украине — часть наших граждан в эти дни будет отдавать предпочтение покупке «подешевевшего» евро, а не «подорожавшего» доллара. И если подобная тенденция сохранится еще с неделю, то банкам уже в начале октября не будет хватать наличного евро и им снова придется активно завозить из-за границы уже не только доллар, но и евро для выполнения подобных клиентских заявок.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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