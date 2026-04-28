Сколько нужно накопить, чтобы жить на проценты

Жить на пассивный доход — мечта большинства, но реализовать ее удается единицам. Сколько действительно нужно иметь денег, чтобы позволить себе жить без работы, и куда их лучше всего инвестировать, разбирался «Минфин».

Сложная реальность

О трудностях, с которыми сталкивается большинство людей в попытке жить на пассивный доход, ярко говорит статистика из США. Это самая большая экономика мира с высокими заработными платами и крупными инвестиционными традициями. В то же время хотя бы какой-нибудь пассивный доход есть лишь у около 20% американцев.

В основном со своих инвестиций граждане США получают немного. Пассивным доходом, который превышает $500 в месяц, могут похвастаться только 12% американцев. Для сравнения: средняя зарплата в США составляет ориентировочно $4 500−4 800 в месяц.

Ранний выход на пенсию — тоже несбыточная мечта для большинства жителей США. По оценкам Института Гэллапа, в возрасте около 40 лет на пенсию вышли только 1% американцев, а в возрасте около 50 лет — только 6%. При этом, если вы думаете, что со временем ситуация улучшается, то нет. По сравнению с 2003 годом, количество молодых пенсионеров снизилось на треть.

Может возникнуть вопрос, каким образом в стране с одними из самых высоких зарплат в мире граждане не могут накопить сбережения. Все дело в популярности долгих кредитов (в первую очередь на недвижимость — до 20 лет, и студенческие кредиты), высоких долгах по кредитным картам, значительной стоимости жизни. И, конечно, в поведенческих повадках, которые подталкивают больше тратить.

В Украине накопить значительные сбережения еще сложнее. Война, самая низкая зарплата в Европе, высокая инфляция и девальвация гривны — ключевые препятствия. В то же время, даже при нынешних обстоятельствах, жить на проценты из инвестиций возможно. Разберем, как.

Сколько нужно денег

Понятно, что у каждого свои нужды, расходы и семейный бюджет. Однако, в качестве примера для статьи, мы возьмем необходимый доход в месяц в 30 тыс. грн. Это немного выше средней зарплаты в Украине, а значит, на жизнь этого должно хватать. Поэтому необходимы такие сбережения, пассивный доход от которых позволит ежемесячно получать эти деньги.

В то же время в условиях высокой инфляции необходимо, чтобы доход от сбережений позволял не только тратить средства, но и наращивать сумму «в копилке», чтобы в дальнейшем увеличивались ежемесячные выплаты. В противном случае, стабильный доход в 30 тыс. грн в течение многих лет будет означать, что в будущем месячных выплат будет едва хватать, чтобы несколько раз зайти в магазин.

Традиционная цель НБУ — это инфляция 5%, плюс-минус 1%. В то же время, как свидетельствует статистика, годовая инфляция в 5% или ниже за последние 25 лет фиксировалась всего 5 раз. Средний же рост цен за этот период составил 12,07%.

Мы же будем оптимистами и будем надеяться, что в будущем инфляцию удастся держать в долгосрочной перспективе по крайней мере в пределах 7% — немного выше целей регулятора.

Поэтому в своих расчетах мы будем исходить из того, что сумма, позволяющая жить из пассивных доходов, должна обеспечивать собственный прирост на 7% в год и после этого прибыль должна достигать 30 тыс. грн в месяц, или 360 тыс. грн в год. Вместе с растущей суммой на счете в будущем будут увеличиваться и доходы, но их покупательная способность будет примерно такой же, как у нынешних 30 тыс. грн. Посмотрим, сколько нужно накопить, чтобы иметь такие доходы при разных вариантах инвестиций.

Средняя ставка по депозитам в гривне в украинских банках сейчас составляет 12,93%. Самые же щедрые банки предлагают 16,75% годовых. В то же время следует учитывать, что доход от банковских вкладов облагается налогом по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Таким образом, реальный максимальный заработок составляет 12,1%.

Далее из этой ставки вычитаем 7% — столько мы должны доложить в год к телу депозита, чтобы он не обесценился. Как следствие, на расходы мы можем направить 5,1% суммы на счете.

Для того чтобы депозит приносил 360 тыс. грн в год при «чистой доходности» 5,1%, в банке нужно разместить 7,06 млн грн.

ОВГЗ

В качестве альтернативы депозитам, можно рассмотреть более выгодные государственные облигации. На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью в 15,15% годовых.

Эта ставка ниже предложения самых щедрых банков, но значительное преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом.

Поэтому из 15,15% вычитаем 7%, которые будут обеспечивать рост копилки, и на жизнь можно будет тратить 8,15%.

В таких условиях нужно купить ОВГЗ на 4,42 млн грн, и ежемесячно мы сможем тратить 30 тыс. грн доходов.

Если накапливать средства в валюте, то расчет необходимой суммы будет несколько отличаться. Во-первых, определим, сколько нам нужно долларов, чтобы в течение года тратить те же 360 тыс. грн. Будем исходить из официального курса 43,94. В этом случае годовой доход должен составить $8,19 тыс. Понятно, что со временем курс будет меняться, но в долгосрочной перспективе его колебаний мы не знаем, поэтому здесь не будем учитывать.

В то же время мы можем прогнозировать долларовую инфляцию. За последние 25 лет средний рост цен в США составил 2,5% в год; будем исходить из того, что и дальше он будет таким. Поэтому от доходности долларового актива будем вычитать именно столько, чтобы компенсировать обесценивание денег.

Держать банковский депозит в долларах, чтобы жить на проценты, бессмысленно. Средние ставки с годовыми вкладами составляют 1,3%, то есть, даже до вычета налогов, ниже инфляции. При этих условиях деньги с годами будут просто обесцениваться, даже если ничего на себя не тратить.

Больше можно получить благодаря долларовым ОВГЗ. В последний раз Министерство финансов размещало их с доходностью 3,22%. Если вычесть долю на пополнение сбережений, доходность для расходов составит 0,72%.

В таких условиях, чтобы ежегодно чистыми иметь $8,19 тыс., нужно держать в долларовых облигациях $1,14 млн — а это в эквиваленте фантастические 50 млн грн.

REIT-фонды

Давно известный способ инвестиций в Западных странах, который стремительно становится популярным и в Украине. Это инвестиции денег в фонды, которые, в свою очередь, вкладывают их в недвижимость. Различные фонды могут специализироваться на жилой, коммерческой, промышленной недвижимости. Инвесторы, получая долю в фонде, по факту обладают долей во всей недвижимости.

Для инвесторов в REIT-фонды есть два источника доходов: первый — от аренды недвижимости, эти деньги выплачиваются инвесторам как дивиденды. Второй — это подорожание сертификатов фонда благодаря росту стоимости недвижимости. Воспользоваться этими деньгами инвестор сможет, продав свою долю в фонде.

«Когда цель инвестора — регулярный пассивный доход, стоит обратить внимание на дивидендные фонды, такие как S1 ВДНХ. При прогнозируемой доходности 8,2% годовых в долларах капитал в 4,5 млн грн (условно $100 тыс.) начинает генерировать для вас сумму в 30 тыс. грн в месяц, в качестве дивидендов», — разъясняет финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин.

Как объясняет эксперт, инвестировав 4,5 млн грн в апреле 2025 года, уже сейчас вы получили бы 395 тыс. грн дивидендных выплат. В среднем это почти 30 тыс. грн ежемесячно после вычета налогов. Как и банки в случае депозитов, REIT-фонд выступает налоговым агентом инвестора: сам рассчитывает и платит налоги. Однако ставка налогообложения в REIT ниже — 14% (9% НДФЛ + 5% военного сбора), против 23% по банковским депозитам.

«Важно, что эти выплаты лишь часть результата, ведь они не учитывают капитализацию (рост стоимости самих объектов). По результатам независимой оценки, к концу декабря 2025 года активы фонда S1 ВДНХ выросли на 5,7% в валюте. Это обеспечивает дополнительную защиту и прирост капитала», — отмечает Вадим Павлушин. Ввиду средней долларовой инфляции в 2,5%, такой прирост капитала полностью ее перекрывает и обеспечивает чистое увеличение капитала.

Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.

Акции иностранных компаний

Покупка акций компаний на фондовом рынке — один из самых популярных способов инвестиций в США и ЕС. На украинском фондовом рынке торговля происходит в основном ОВГЗ, поэтому когда речь идет о покупке акций компаний, то, как правило, подразумеваются именно иностранные рынки.

Цена как акций отдельных компаний, так и фондового рынка может не только расти, но и падать. Однако средняя доходность ключевого индекса американского рынка S&P 500 в долгосрочной перспективе показывает положительную динамику. За последние 30 лет его средняя доходность составила 10,4%. Если вычесть уже упомянутые инфляционные отчисления на пополнение капитала, то доход составит 7,9%. Правда, этот инвестиционный доход будет облагаться налогом по той же ставке, что и заработки на депозитах (18+5%). То есть чистыми удастся получить 6,08%.

При такой доходности, чтобы в год иметь $8,19 тыс., нужно инвестировать в акции $135 тыс., а это эквивалент 5,9 млн грн.

Как накопить

Суммы, необходимые для получения достаточного пассивного дохода, для большинства украинцев могут казаться неподъемными. Однако накопить их реально. Нужна строгая финансовая дисциплина и «магия» сложного процента.

Рассмотрим на практике. Предположим, вы начнете откладывать по 10 тысяч гривен в месяц. Раз в год вы будете увеличивать сумму ежемесячных накоплений на 7% (в нашем примере это ожидаемая инфляция). Будете инвестировать все средства в ОВГЗ под 15,15%, так же вы будете реинвестировать полученные проценты.

При таком сценарии через 20 лет у вас будет на счету около 23 млн грн. Из них около 5 млн — это вложенные вами средства, остальное — полученные проценты.

Конечно, тогда 23 млн грн будут иметь гораздо меньшую покупательную способность, чем сейчас. При условии 7% инфляции каждый год их покупательная способность будет примерно такая же, как у 6 млн грн сейчас. То есть сумма вполне достаточная для того, чтобы получать пассивный доход.

Если экономить 10 тыс. грн в месяц не удается, можно выходить из меньшей суммы, но тогда откладывать придется дольше. Как объясняет Вадим Павлушин, при прогнозируемой доходности REIT-фонда в 8,2% годовых в долларах достаточно инвестировать всего $64 в месяц — около 2 800 грн по текущему курсу. «За 30 лет, благодаря сложному проценту, эти скромные взносы превратятся в $100 тыс. При этом собственных средств вы вложите только $23 тыс., остальные — $77 тыс. — „заработает“ реинвестирование», — подчеркивает он.

По словам эксперта, в этом примере главное — регулярность и системность инвестирования. Именно они могут позволить каждому войти в узкий круг инвесторов, которые живут на пассивный доход.