Жить на пассивный доход — мечта большинства, но реализовать ее удается единицам. Сколько действительно нужно иметь денег, чтобы позволить себе жить без работы, и куда их лучше всего инвестировать, разбирался «Минфин».
Сколько нужно накопить, чтобы жить на проценты
Сложная реальность
О трудностях, с которыми сталкивается большинство людей в попытке жить на пассивный доход, ярко говорит статистика из США. Это самая большая экономика мира с высокими заработными платами и крупными инвестиционными традициями. В то же время хотя бы какой-нибудь пассивный доход есть лишь у около 20% американцев.
В основном со своих инвестиций граждане США получают немного. Пассивным доходом, который превышает $500 в месяц, могут похвастаться только 12% американцев. Для сравнения: средняя зарплата в США составляет ориентировочно $4 500−4 800 в месяц.
Ранний выход на пенсию — тоже несбыточная мечта для большинства жителей США. По оценкам Института Гэллапа, в возрасте около 40 лет на пенсию вышли только 1% американцев, а в возрасте около 50 лет — только 6%. При этом, если вы думаете, что со временем ситуация улучшается, то нет. По сравнению с 2003 годом, количество молодых пенсионеров снизилось на треть.
Может возникнуть вопрос, каким образом в стране с одними из самых высоких зарплат в мире граждане не могут накопить сбережения. Все дело в популярности долгих кредитов (в первую очередь на недвижимость — до 20 лет, и студенческие кредиты), высоких долгах по кредитным картам, значительной стоимости жизни. И, конечно, в поведенческих повадках, которые подталкивают больше тратить.
В Украине накопить значительные сбережения еще сложнее. Война, самая низкая зарплата в Европе, высокая инфляция и девальвация гривны — ключевые препятствия. В то же время, даже при нынешних обстоятельствах, жить на проценты из инвестиций возможно. Разберем, как.
Сколько нужно денег
Понятно, что у каждого свои нужды, расходы и семейный бюджет. Однако, в качестве примера для статьи, мы возьмем необходимый доход в месяц в 30 тыс. грн. Это немного выше средней зарплаты в Украине, а значит, на жизнь этого должно хватать. Поэтому необходимы такие сбережения, пассивный доход от которых позволит ежемесячно получать эти деньги.
В то же время в условиях высокой инфляции необходимо, чтобы доход от сбережений позволял не только тратить средства, но и наращивать сумму «в копилке», чтобы в дальнейшем увеличивались ежемесячные выплаты. В противном случае, стабильный доход в 30 тыс. грн в течение многих лет будет означать, что в будущем месячных выплат будет едва хватать, чтобы несколько раз зайти в магазин.
Традиционная цель НБУ — это инфляция 5%, плюс-минус 1%. В то же время, как свидетельствует статистика, годовая инфляция в 5% или ниже за последние 25 лет фиксировалась всего 5 раз. Средний же рост цен за этот период составил 12,07%.
Мы же будем оптимистами и будем надеяться, что в будущем инфляцию удастся держать в долгосрочной перспективе по крайней мере в пределах 7% — немного выше целей регулятора.
Поэтому в своих расчетах мы будем исходить из того, что сумма, позволяющая жить из пассивных доходов, должна обеспечивать собственный прирост на 7% в год и после этого прибыль должна достигать 30 тыс. грн в месяц, или 360 тыс. грн в год. Вместе с растущей суммой на счете в будущем будут увеличиваться и доходы, но их покупательная способность будет примерно такой же, как у нынешних 30 тыс. грн. Посмотрим, сколько нужно накопить, чтобы иметь такие доходы при разных вариантах инвестиций.
Депозит
Средняя ставка по депозитам в гривне в украинских банках сейчас составляет 12,93%. Самые же щедрые банки предлагают 16,75% годовых. В то же время следует учитывать, что доход от банковских вкладов облагается налогом по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Таким образом, реальный максимальный заработок составляет 12,1%.
Далее из этой ставки вычитаем 7% — столько мы должны доложить в год к телу депозита, чтобы он не обесценился. Как следствие, на расходы мы можем направить 5,1% суммы на счете.
Для того чтобы депозит приносил 360 тыс. грн в год при «чистой доходности» 5,1%, в банке нужно разместить 7,06 млн грн.
ОВГЗ
В качестве альтернативы депозитам, можно рассмотреть более выгодные государственные облигации. На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью в 15,15% годовых.
Эта ставка ниже предложения самых щедрых банков, но значительное преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом.
Поэтому из 15,15% вычитаем 7%, которые будут обеспечивать рост копилки, и на жизнь можно будет тратить 8,15%.
В таких условиях нужно купить ОВГЗ на 4,42 млн грн, и ежемесячно мы сможем тратить 30 тыс. грн доходов.
Валюта
Если накапливать средства в валюте, то расчет необходимой суммы будет несколько отличаться. Во-первых, определим, сколько нам нужно долларов, чтобы в течение года тратить те же 360 тыс. грн. Будем исходить из официального курса 43,94. В этом случае годовой доход должен составить $8,19 тыс. Понятно, что со временем курс будет меняться, но в долгосрочной перспективе его колебаний мы не знаем, поэтому здесь не будем учитывать.
В то же время мы можем прогнозировать долларовую инфляцию. За последние 25 лет средний рост цен в США составил 2,5% в год; будем исходить из того, что и дальше он будет таким. Поэтому от доходности долларового актива будем вычитать именно столько, чтобы компенсировать обесценивание денег.
Держать банковский депозит в долларах, чтобы жить на проценты, бессмысленно. Средние ставки с годовыми вкладами составляют 1,3%, то есть, даже до вычета налогов, ниже инфляции. При этих условиях деньги с годами будут просто обесцениваться, даже если ничего на себя не тратить.
Больше можно получить благодаря долларовым ОВГЗ. В последний раз Министерство финансов размещало их с доходностью 3,22%. Если вычесть долю на пополнение сбережений, доходность для расходов составит 0,72%.
В таких условиях, чтобы ежегодно чистыми иметь $8,19 тыс., нужно держать в долларовых облигациях $1,14 млн — а это в эквиваленте фантастические 50 млн грн.
REIT-фонды
Давно известный способ инвестиций в Западных странах, который стремительно становится популярным и в Украине. Это инвестиции денег в фонды, которые, в свою очередь, вкладывают их в недвижимость. Различные фонды могут специализироваться на жилой, коммерческой, промышленной недвижимости. Инвесторы, получая долю в фонде, по факту обладают долей во всей недвижимости.
Для инвесторов в REIT-фонды есть два источника доходов: первый — от аренды недвижимости, эти деньги выплачиваются инвесторам как дивиденды. Второй — это подорожание сертификатов фонда благодаря росту стоимости недвижимости. Воспользоваться этими деньгами инвестор сможет, продав свою долю в фонде.
«Когда цель инвестора — регулярный пассивный доход, стоит обратить внимание на дивидендные фонды, такие как S1 ВДНХ. При прогнозируемой доходности 8,2% годовых в долларах капитал в 4,5 млн грн (условно $100 тыс.) начинает генерировать для вас сумму в 30 тыс. грн в месяц, в качестве дивидендов», — разъясняет финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин.
Как объясняет эксперт, инвестировав 4,5 млн грн в апреле 2025 года, уже сейчас вы получили бы 395 тыс. грн дивидендных выплат. В среднем это почти 30 тыс. грн ежемесячно после вычета налогов. Как и банки в случае депозитов, REIT-фонд выступает налоговым агентом инвестора: сам рассчитывает и платит налоги. Однако ставка налогообложения в REIT ниже — 14% (9% НДФЛ + 5% военного сбора), против 23% по банковским депозитам.
«Важно, что эти выплаты лишь часть результата, ведь они не учитывают капитализацию (рост стоимости самих объектов). По результатам независимой оценки, к концу декабря 2025 года активы фонда S1 ВДНХ выросли на 5,7% в валюте. Это обеспечивает дополнительную защиту и прирост капитала», — отмечает Вадим Павлушин. Ввиду средней долларовой инфляции в 2,5%, такой прирост капитала полностью ее перекрывает и обеспечивает чистое увеличение капитала.
Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.
Акции иностранных компаний
Покупка акций компаний на фондовом рынке — один из самых популярных способов инвестиций в США и ЕС. На украинском фондовом рынке торговля происходит в основном ОВГЗ, поэтому когда речь идет о покупке акций компаний, то, как правило, подразумеваются именно иностранные рынки.
Цена как акций отдельных компаний, так и фондового рынка может не только расти, но и падать. Однако средняя доходность ключевого индекса американского рынка S&P 500 в долгосрочной перспективе показывает положительную динамику. За последние 30 лет его средняя доходность составила 10,4%. Если вычесть уже упомянутые инфляционные отчисления на пополнение капитала, то доход составит 7,9%. Правда, этот инвестиционный доход будет облагаться налогом по той же ставке, что и заработки на депозитах (18+5%). То есть чистыми удастся получить 6,08%.
При такой доходности, чтобы в год иметь $8,19 тыс., нужно инвестировать в акции $135 тыс., а это эквивалент 5,9 млн грн.
Как накопить
Суммы, необходимые для получения достаточного пассивного дохода, для большинства украинцев могут казаться неподъемными. Однако накопить их реально. Нужна строгая финансовая дисциплина и «магия» сложного процента.
Рассмотрим на практике. Предположим, вы начнете откладывать по 10 тысяч гривен в месяц. Раз в год вы будете увеличивать сумму ежемесячных накоплений на 7% (в нашем примере это ожидаемая инфляция). Будете инвестировать все средства в ОВГЗ под 15,15%, так же вы будете реинвестировать полученные проценты.
При таком сценарии через 20 лет у вас будет на счету около 23 млн грн. Из них около 5 млн — это вложенные вами средства, остальное — полученные проценты.
Конечно, тогда 23 млн грн будут иметь гораздо меньшую покупательную способность, чем сейчас. При условии 7% инфляции каждый год их покупательная способность будет примерно такая же, как у 6 млн грн сейчас. То есть сумма вполне достаточная для того, чтобы получать пассивный доход.
Если экономить 10 тыс. грн в месяц не удается, можно выходить из меньшей суммы, но тогда откладывать придется дольше. Как объясняет Вадим Павлушин, при прогнозируемой доходности REIT-фонда в 8,2% годовых в долларах достаточно инвестировать всего $64 в месяц — около 2 800 грн по текущему курсу. «За 30 лет, благодаря сложному проценту, эти скромные взносы превратятся в $100 тыс. При этом собственных средств вы вложите только $23 тыс., остальные — $77 тыс. — „заработает“ реинвестирование», — подчеркивает он.
По словам эксперта, в этом примере главное — регулярность и системность инвестирования. Именно они могут позволить каждому войти в узкий круг инвесторов, которые живут на пассивный доход.
Комментарии - 14
Інша справа, що нині ціни і багато інших умов, не такі як в часи, коли Баффет накопичував акції.
А, ну і ще, іпотечна квартира, поки ти не виплатиш іпотеку, — не твоя, а банку, тому якщо, а точніше, коли, банк дізнається про твої шахери махери з орендою іпотечної квартири, тобі як мінімум відсоток іпотеки піднімуть, я максимум договір розірвуть з штрафними санкціями.
Це тільки в інтерв`ю ця «схема» потужно виглядає, в реальності все доволі прозаїчно, достатньо банально обісратися при з`їзді будь-якого орендаря котрий зіпсує тобі ремонт, а потім тобі треба паралельно платити іпотеку + робити ремонт за свої кошти, якщо хочеш її ще комусь здавати надалі)
Якщо жити в Україні, з усіма палками в колеса від потужної влади — то немає такої суми, просто десь по дорозі все відіжмуть, є податкова, є поліцаї, є націоналізації і «помилки» в реєстрах по дзвінку, тому тут все відносно, не просто так всі хто накопичили якийсь капітал стараються з України пошвидше звалити.
Так беріть реальну інфляцію, банк НІКОЛИ не створюється, щоб на ньому заробляли гроші, як інфляція може бути 12−15%, якщо депозити по 16% є? Або для чого держава банку продає депсертифікати по 19%? Жодна державна чи приватна структура не існує для того, щоб збагачувався хтось окрім неї. Сенс який, банк дає вам депозит під 15%, бо знає що на перекредитуванні або купівлі депсертифікатів в нбу за ваші кошти сам банк отримає більше 15%, це саме так працює. А вище інфляції банк вам ніколи не дасть відсотків, ну, ви ж не бачите 50% по депозиту? чому? бо банку не цікаво збагачувати вас, банку цікаво збагачуватися за ваш рахунок, даючи вам примарну «надію» на те, що ви «заробляєте», а в реальності 15−16% по депозиту не покривають реальну інфляцію, але звісно нбу потужно може малювати хоча -100% дефляцію, тільки продукти в магазинах чомусь інакше реагують по цінах)
Олексій, у вас класні статі, дуже часто, правда, ваш матеріал дійсно цікаво читати, але ну про 7% інфляції в Україні - це не те щоб оптимістично…це якщо тільки вживати якісь речовини і молитися з вірою в «світле майбутнє») ні, звісно нбу може будь яку інфляцію малювати, але 7% це на пару відсотків вище ніж в ЄС та штатах, але де ЄС і штати, а де Україна, ну, в Україні може бути хіба що не 7%, а 17% або 27%.
Це не актуально для українців, на жаль, ну, влада України робить все можливе і неможливе з свого боку, щоб «інвестиції» українців не виходили за межі України.
Якби по-перше багато хто не розбереться, а хто розбереться — не зареєструється через документи, а по-друге, в Україні існує стала практика подвійного оподаткування, тобто навіть якщо в штатах, де у вас емітент акцій через брокера вже зняв податок для штатів в 15%, то навіть «спеціалісти» в Україні кажуть, що простіше заплатити Україні ті ж 15%, хоча ви по закону не маєте їх платити, бо інакше почнеться возня з податковою і ви на суди витратите ще більше. Бо податкова буде потужно вимагати апостиль, котрий теж не безкоштовний, ну і купу всього, тому людям часто простіше погодитися на грабіж від української податкової, щоб депутатам було на що майбахи купляти.
Цікаво який курс до твердих валют буде в гривні через 20 років, ну те що буде 100+ це і так зрозуміло, але цікаво точніше було б знати звісно) а казали при зеленьськостані буде долар по 45 (вже по 44, ще трошки), війна буде (нескінченна), ну що може бути краще за потужну потужність зеленьськостану :)