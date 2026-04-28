Сколько нужно накопить, чтобы жить на проценты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2026, 14:30 Читати українською

Сколько нужно накопить, чтобы жить на проценты

Жить на пассивный доход — мечта большинства, но реализовать ее удается единицам. Сколько действительно нужно иметь денег, чтобы позволить себе жить без работы, и куда их лучше всего инвестировать, разбирался «Минфин».

Сложная реальность

О трудностях, с которыми сталкивается большинство людей в попытке жить на пассивный доход, ярко говорит статистика из США. Это самая большая экономика мира с высокими заработными платами и крупными инвестиционными традициями. В то же время хотя бы какой-нибудь пассивный доход есть лишь у около 20% американцев.

В основном со своих инвестиций граждане США получают немного. Пассивным доходом, который превышает $500 в месяц, могут похвастаться только 12% американцев. Для сравнения: средняя зарплата в США составляет ориентировочно $4 500−4 800 в месяц.

Ранний выход на пенсию — тоже несбыточная мечта для большинства жителей США. По оценкам Института Гэллапа, в возрасте около 40 лет на пенсию вышли только 1% американцев, а в возрасте около 50 лет — только 6%. При этом, если вы думаете, что со временем ситуация улучшается, то нет. По сравнению с 2003 годом, количество молодых пенсионеров снизилось на треть.

Может возникнуть вопрос, каким образом в стране с одними из самых высоких зарплат в мире граждане не могут накопить сбережения. Все дело в популярности долгих кредитов (в первую очередь на недвижимость — до 20 лет, и студенческие кредиты), высоких долгах по кредитным картам, значительной стоимости жизни. И, конечно, в поведенческих повадках, которые подталкивают больше тратить.

В Украине накопить значительные сбережения еще сложнее. Война, самая низкая зарплата в Европе, высокая инфляция и девальвация гривны — ключевые препятствия. В то же время, даже при нынешних обстоятельствах, жить на проценты из инвестиций возможно. Разберем, как.

Сколько нужно денег

Понятно, что у каждого свои нужды, расходы и семейный бюджет. Однако, в качестве примера для статьи, мы возьмем необходимый доход в месяц в 30 тыс. грн. Это немного выше средней зарплаты в Украине, а значит, на жизнь этого должно хватать. Поэтому необходимы такие сбережения, пассивный доход от которых позволит ежемесячно получать эти деньги.

В то же время в условиях высокой инфляции необходимо, чтобы доход от сбережений позволял не только тратить средства, но и наращивать сумму «в копилке», чтобы в дальнейшем увеличивались ежемесячные выплаты. В противном случае, стабильный доход в 30 тыс. грн в течение многих лет будет означать, что в будущем месячных выплат будет едва хватать, чтобы несколько раз зайти в магазин.

Традиционная цель НБУ — это инфляция 5%, плюс-минус 1%. В то же время, как свидетельствует статистика, годовая инфляция в 5% или ниже за последние 25 лет фиксировалась всего 5 раз. Средний же рост цен за этот период составил 12,07%.

Мы же будем оптимистами и будем надеяться, что в будущем инфляцию удастся держать в долгосрочной перспективе по крайней мере в пределах 7% — немного выше целей регулятора.

Поэтому в своих расчетах мы будем исходить из того, что сумма, позволяющая жить из пассивных доходов, должна обеспечивать собственный прирост на 7% в год и после этого прибыль должна достигать 30 тыс. грн в месяц, или 360 тыс. грн в год. Вместе с растущей суммой на счете в будущем будут увеличиваться и доходы, но их покупательная способность будет примерно такой же, как у нынешних 30 тыс. грн. Посмотрим, сколько нужно накопить, чтобы иметь такие доходы при разных вариантах инвестиций.

Депозит

Средняя ставка по депозитам в гривне в украинских банках сейчас составляет 12,93%. Самые же щедрые банки предлагают 16,75% годовых. В то же время следует учитывать, что доход от банковских вкладов облагается налогом по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Таким образом, реальный максимальный заработок составляет 12,1%.

Далее из этой ставки вычитаем 7% — столько мы должны доложить в год к телу депозита, чтобы он не обесценился. Как следствие, на расходы мы можем направить 5,1% суммы на счете.

Для того чтобы депозит приносил 360 тыс. грн в год при «чистой доходности» 5,1%, в банке нужно разместить 7,06 млн грн.

ОВГЗ

В качестве альтернативы депозитам, можно рассмотреть более выгодные государственные облигации. На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью в 15,15% годовых.

Эта ставка ниже предложения самых щедрых банков, но значительное преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом.

Поэтому из 15,15% вычитаем 7%, которые будут обеспечивать рост копилки, и на жизнь можно будет тратить 8,15%.

В таких условиях нужно купить ОВГЗ на 4,42 млн грн, и ежемесячно мы сможем тратить 30 тыс. грн доходов.

Валюта

Если накапливать средства в валюте, то расчет необходимой суммы будет несколько отличаться. Во-первых, определим, сколько нам нужно долларов, чтобы в течение года тратить те же 360 тыс. грн. Будем исходить из официального курса 43,94. В этом случае годовой доход должен составить $8,19 тыс. Понятно, что со временем курс будет меняться, но в долгосрочной перспективе его колебаний мы не знаем, поэтому здесь не будем учитывать.

В то же время мы можем прогнозировать долларовую инфляцию. За последние 25 лет средний рост цен в США составил 2,5% в год; будем исходить из того, что и дальше он будет таким. Поэтому от доходности долларового актива будем вычитать именно столько, чтобы компенсировать обесценивание денег.

Держать банковский депозит в долларах, чтобы жить на проценты, бессмысленно. Средние ставки с годовыми вкладами составляют 1,3%, то есть, даже до вычета налогов, ниже инфляции. При этих условиях деньги с годами будут просто обесцениваться, даже если ничего на себя не тратить.

Больше можно получить благодаря долларовым ОВГЗ. В последний раз Министерство финансов размещало их с доходностью 3,22%. Если вычесть долю на пополнение сбережений, доходность для расходов составит 0,72%.

В таких условиях, чтобы ежегодно чистыми иметь $8,19 тыс., нужно держать в долларовых облигациях $1,14 млн — а это в эквиваленте фантастические 50 млн грн.

REIT-фонды

Давно известный способ инвестиций в Западных странах, который стремительно становится популярным и в Украине. Это инвестиции денег в фонды, которые, в свою очередь, вкладывают их в недвижимость. Различные фонды могут специализироваться на жилой, коммерческой, промышленной недвижимости. Инвесторы, получая долю в фонде, по факту обладают долей во всей недвижимости.

Для инвесторов в REIT-фонды есть два источника доходов: первый — от аренды недвижимости, эти деньги выплачиваются инвесторам как дивиденды. Второй — это подорожание сертификатов фонда благодаря росту стоимости недвижимости. Воспользоваться этими деньгами инвестор сможет, продав свою долю в фонде.

«Когда цель инвестора — регулярный пассивный доход, стоит обратить внимание на дивидендные фонды, такие как S1 ВДНХ. При прогнозируемой доходности 8,2% годовых в долларах капитал в 4,5 млн грн (условно $100 тыс.) начинает генерировать для вас сумму в 30 тыс. грн в месяц, в качестве дивидендов», — разъясняет финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин.

Как объясняет эксперт, инвестировав 4,5 млн грн в апреле 2025 года, уже сейчас вы получили бы 395 тыс. грн дивидендных выплат. В среднем это почти 30 тыс. грн ежемесячно после вычета налогов. Как и банки в случае депозитов, REIT-фонд выступает налоговым агентом инвестора: сам рассчитывает и платит налоги. Однако ставка налогообложения в REIT ниже — 14% (9% НДФЛ + 5% военного сбора), против 23% по банковским депозитам.

«Важно, что эти выплаты лишь часть результата, ведь они не учитывают капитализацию (рост стоимости самих объектов). По результатам независимой оценки, к концу декабря 2025 года активы фонда S1 ВДНХ выросли на 5,7% в валюте. Это обеспечивает дополнительную защиту и прирост капитала», — отмечает Вадим Павлушин. Ввиду средней долларовой инфляции в 2,5%, такой прирост капитала полностью ее перекрывает и обеспечивает чистое увеличение капитала.

Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.

Акции иностранных компаний

Покупка акций компаний на фондовом рынке — один из самых популярных способов инвестиций в США и ЕС. На украинском фондовом рынке торговля происходит в основном ОВГЗ, поэтому когда речь идет о покупке акций компаний, то, как правило, подразумеваются именно иностранные рынки.

Цена как акций отдельных компаний, так и фондового рынка может не только расти, но и падать. Однако средняя доходность ключевого индекса американского рынка S&P 500 в долгосрочной перспективе показывает положительную динамику. За последние 30 лет его средняя доходность составила 10,4%. Если вычесть уже упомянутые инфляционные отчисления на пополнение капитала, то доход составит 7,9%. Правда, этот инвестиционный доход будет облагаться налогом по той же ставке, что и заработки на депозитах (18+5%). То есть чистыми удастся получить 6,08%.

При такой доходности, чтобы в год иметь $8,19 тыс., нужно инвестировать в акции $135 тыс., а это эквивалент 5,9 млн грн.

Как накопить

Суммы, необходимые для получения достаточного пассивного дохода, для большинства украинцев могут казаться неподъемными. Однако накопить их реально. Нужна строгая финансовая дисциплина и «магия» сложного процента.

Рассмотрим на практике. Предположим, вы начнете откладывать по 10 тысяч гривен в месяц. Раз в год вы будете увеличивать сумму ежемесячных накоплений на 7% (в нашем примере это ожидаемая инфляция). Будете инвестировать все средства в ОВГЗ под 15,15%, так же вы будете реинвестировать полученные проценты.

При таком сценарии через 20 лет у вас будет на счету около 23 млн грн. Из них около 5 млн — это вложенные вами средства, остальное — полученные проценты.

Конечно, тогда 23 млн грн будут иметь гораздо меньшую покупательную способность, чем сейчас. При условии 7% инфляции каждый год их покупательная способность будет примерно такая же, как у 6 млн грн сейчас. То есть сумма вполне достаточная для того, чтобы получать пассивный доход.

Если экономить 10 тыс. грн в месяц не удается, можно выходить из меньшей суммы, но тогда откладывать придется дольше. Как объясняет Вадим Павлушин, при прогнозируемой доходности REIT-фонда в 8,2% годовых в долларах достаточно инвестировать всего $64 в месяц — около 2 800 грн по текущему курсу. «За 30 лет, благодаря сложному проценту, эти скромные взносы превратятся в $100 тыс. При этом собственных средств вы вложите только $23 тыс., остальные — $77 тыс. — „заработает“ реинвестирование», — подчеркивает он.

По словам эксперта, в этом примере главное — регулярность и системность инвестирования. Именно они могут позволить каждому войти в узкий круг инвесторов, которые живут на пассивный доход.

Автор:
Олексій Писарев
Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии - 14

+
0
spamer4life
28 апреля 2026, 14:47
#
Нема таких грошей
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:31
#
Чому? Є приклад Баффета, він тільки з Кока Коли отримує 100+ лимонів дивідендів.
Інша справа, що нині ціни і багато інших умов, не такі як в часи, коли Баффет накопичував акції.
+
0
Loginnnnn
28 апреля 2026, 15:32
#
Наскільки я розумію, 30000 це вартість оренди одної дорогої квартири в місті або двох бюджетних, взявши в іпотеку одну з двох або дорогу, бажаний результат настане значно швидше за будь-яке інвестування, тому вважаю варто було б розписати тут нерухомість як окремий розділ
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:50
#
Про іпотеку — це потужний жарт гордона, потім в тебе простій по оренді, або орендар через твій довгий язик буде тебе шантажувати тим, що повідомить куди треба що ти іпотечне майно здаєш в оренду.

А, ну і ще, іпотечна квартира, поки ти не виплатиш іпотеку, — не твоя, а банку, тому якщо, а точніше, коли, банк дізнається про твої шахери махери з орендою іпотечної квартири, тобі як мінімум відсоток іпотеки піднімуть, я максимум договір розірвуть з штрафними санкціями.

Це тільки в інтерв`ю ця «схема» потужно виглядає, в реальності все доволі прозаїчно, достатньо банально обісратися при з`їзді будь-якого орендаря котрий зіпсує тобі ремонт, а потім тобі треба паралельно платити іпотеку + робити ремонт за свої кошти, якщо хочеш її ще комусь здавати надалі)
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:51
#
І не забувай, що нормальні орендарі вимагають показувати документи на право власності, котрого в тебе не буде, бо квартира в іпотеці і тобі не належить, а належить банку) це чомусь ніколи не враховується, тому якщо якісь гойдалки почнуться, то банк тебе з своєї квартири просто вижене і про гроші сплачені до цього моменту забудь, у якості штрафу, пені і компенсації збитків.
+
0
Abramon
28 апреля 2026, 16:47
#
Гроші роблять гроші, але не скворєшніки. Нерухомість невдалий приклад. Ця історія ще не скоро заграє.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:33
#
@Скільки треба накопичити, щоб жити на відсотки

Якщо жити в Україні, з усіма палками в колеса від потужної влади — то немає такої суми, просто десь по дорозі все відіжмуть, є податкова, є поліцаї, є націоналізації і «помилки» в реєстрах по дзвінку, тому тут все відносно, не просто так всі хто накопичили якийсь капітал стараються з України пошвидше звалити.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:36
#
@Традиційна мета НБУ — це інфляція 5%, плюс-мінус 1%. Водночас, як свідчить статистика, річна інфляція в 5% чи нижче за останні 25 років фіксувалася лише 5 разів. Середнє ж зростання цін за цей період становило 12,07%.

Так беріть реальну інфляцію, банк НІКОЛИ не створюється, щоб на ньому заробляли гроші, як інфляція може бути 12−15%, якщо депозити по 16% є? Або для чого держава банку продає депсертифікати по 19%? Жодна державна чи приватна структура не існує для того, щоб збагачувався хтось окрім неї. Сенс який, банк дає вам депозит під 15%, бо знає що на перекредитуванні або купівлі депсертифікатів в нбу за ваші кошти сам банк отримає більше 15%, це саме так працює. А вище інфляції банк вам ніколи не дасть відсотків, ну, ви ж не бачите 50% по депозиту? чому? бо банку не цікаво збагачувати вас, банку цікаво збагачуватися за ваш рахунок, даючи вам примарну «надію» на те, що ви «заробляєте», а в реальності 15−16% по депозиту не покривають реальну інфляцію, але звісно нбу потужно може малювати хоча -100% дефляцію, тільки продукти в магазинах чомусь інакше реагують по цінах)
+
0
bosyak
28 апреля 2026, 16:42
#
У всіх інфляція різна. Якщо доход від інвестицій хочете витрачати на продукти тоді дивіться на інфляцію в магазині. Якщо банк заробив 1% не вклавши ні копійки то рентабельність банка безкінечна. Економіка то наука.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:38
#
@Ми ж будемо оптимістами і сподіватимемося, що в майбутньому інфляцію вдасться тримати в довгостроковій перспективі принаймні в межах 7% — трохи вище за мету регулятора.

Олексій, у вас класні статі, дуже часто, правда, ваш матеріал дійсно цікаво читати, але ну про 7% інфляції в Україні - це не те щоб оптимістично…це якщо тільки вживати якісь речовини і молитися з вірою в «світле майбутнє») ні, звісно нбу може будь яку інфляцію малювати, але 7% це на пару відсотків вище ніж в ЄС та штатах, але де ЄС і штати, а де Україна, ну, в Україні може бути хіба що не 7%, а 17% або 27%.
+
0
bosyak
28 апреля 2026, 16:43
#
Розберіться з інфляцією, те що Ви написали маячня.
+
0
Skeptik777
28 апреля 2026, 17:02
#
Нажаль, то не стаття, а реклама конкретного фонду. Все інше то для антуражу, в загальних цифрах… зате про фонд все детально з посиланнями.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:43
#
@Акції іноземних компаній

Це не актуально для українців, на жаль, ну, влада України робить все можливе і неможливе з свого боку, щоб «інвестиції» українців не виходили за межі України.

Якби по-перше багато хто не розбереться, а хто розбереться — не зареєструється через документи, а по-друге, в Україні існує стала практика подвійного оподаткування, тобто навіть якщо в штатах, де у вас емітент акцій через брокера вже зняв податок для штатів в 15%, то навіть «спеціалісти» в Україні кажуть, що простіше заплатити Україні ті ж 15%, хоча ви по закону не маєте їх платити, бо інакше почнеться возня з податковою і ви на суди витратите ще більше. Бо податкова буде потужно вимагати апостиль, котрий теж не безкоштовний, ну і купу всього, тому людям часто простіше погодитися на грабіж від української податкової, щоб депутатам було на що майбахи купляти.
+
0
Перший Потужний
28 апреля 2026, 15:45
#
@За такого сценарію через 20 років ви матимете на рахунку близько 23 млн грн.

Цікаво який курс до твердих валют буде в гривні через 20 років, ну те що буде 100+ це і так зрозуміло, але цікаво точніше було б знати звісно) а казали при зеленьськостані буде долар по 45 (вже по 44, ще трошки), війна буде (нескінченна), ну що може бути краще за потужну потужність зеленьськостану :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами