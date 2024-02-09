Шесть факторов, которые повлияют на курс доллара и евро на выходных

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 февраля 2024, 19:21 Читати українською

Шесть факторов, которые повлияют на курс доллара и евро на выходных

Завершающаяся рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком условного «бокового тренда» как по доллару, так и по евро. Хотя, в целом, за неделю безналичные котировки доллара и евро подросли, но это было несопоставимо с недельными колебаниями в 30−50 копеек на долларе или евро, как было еще не так давно.

Завершающаяся рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком условного «бокового тренда» как по доллару, так и по евро.

Факторы «за» и «против» гривны

Против гривны на неделе, в основном, сработали три новости.

1. Очередная американская «пробуксовка» в части голосования по помощи Украине.

2. Неприятная для нас новость из Бельгии (где сосредоточена основная часть «замороженных» российских активов) о том, что юридическая формула получения нашей страной финансовых ресурсов под «залог» заблокированных активов рф так пока в ЕС и не найдена.

3. Сокращение ЗВР Украины до $38,525 млрд. В основном, за счет активных распродаж валюты Нацбанком для поддержания курса гривны на межбанке. Чистая продажа валюты НБУ в январе составила $2,533 млрд. Хотя даже в такой ситуации текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта при минимальных требованиях в 3 месяца. То есть у Украины и при этих резервах достаточно валюты для обеспечения критического импорта, но снижение резервов НБУ — всегда негатив для валютного рынка.

К позитивным факторам последних дней для «самочувствия» национальной валюты можно отнести:

1. Озвученное недавно решение ЕС о выделении Украине помощи в 50 млрд евро на протяжении 4 лет с обещанием первых траншей уже практически с марта этого года.

Тут важно не только само решение Европы, но и четкий месседж европейцев для США, который был дан Евросоюзом об ожидании выполнения и Штатами своей части финансирования Украине в ближайшее время.

2. Постепенная активизация экспорта в сочетании с недавним окончанием отчетного периода и с окончательным «освоением» бизнесом всех гривневых ресурсов, полученных от бюджета в конце 2023 года.

В итоге, это увеличило предложение валюты на торгах от экспортеров при сокращении платежеспособного спроса на нее со стороны импортеров. Что и облегчило задачу Нацбанку по обеспечению межбанка дефицитным долларом. По данным Министерства экономики, в январе 2024 года экспортировано 12 млн тонн продукции, из которых 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом.

Именно рост активности экспортеров в сочетании с эффектом отчетной даты позволили Нацбанку за прошлую неделю с 29.01.2024 по 02.02.2024 даже выкупить $15,05 млн долларов на межбанке при его продажах в пределах $239 млн. То есть еженедельная чистая продажа регулятором за данный период составила всего около $224 млн. Хотя еще не так давно эти вынужденные еженедельные интервенции НБУ на торгах составляли по $500−700 млн, а то и более. И, судя по характеру торгов, не особо большими распродажи валюты окажутся и за эту неделю.

3. Хорошие показатели аукционов Минфина по размещению ОВГЗ.

По данным Депозитария НБУ, в январе 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 13 361,3 млн грн, $254,7 млн и 235,5 млн евро. А на погашение по ОВГЗ за этот же период направлено $80,0 млн и 251,5 млн евро.

То есть в течение января заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке на 19,322 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по погашениям ОВГЗ. Ролловер вложений в облигации за январь составил 203% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу. Это «откачало» с ресурсного рынка часть средств и снизило давление на курс нацвалюты.

Как отреагировали межбанк и наличный рынок

В итоге, за 5−9 февраля курс продажи доллара на межбанке вырос на 26 копеек — с 37,47/37,505 до 37,74/37,76 гривен. А курс продажи безналичного евро на торгах за этот же период вырос на 28 копеек — с 40,4039/40,4266 до 40,695/40,7052 гривен к закрытию пятничной сессии.

Причем основная часть рассчитанного выше роста котировок и по доллару, и по евро прошла сегодня вечером уже на ТОМе, когда на единичных даже небольших по объемам сделках отдельные игроки могут достаточно легко «двинуть» курс без реальных последствий для всего рынка. А все предыдущие дни колебания котировок были в гораздо более узком формате.

Безналичный доллар в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Безналичный евро в период с 5 по 9 февраля 2024 года

При этом не особо «нервничал» все эти дни и наличный рынок. И вечером 9 февраля обменники без всяких проблем и ажиотажа спокойно продавали доллар по 38,00−38,30 гривен, а евро — по 41,35−41,70 гривен.

Наличный доллар в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Наличный евро в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Прогноз наличного курса доллара и евро на 10−11 февраля

Большая конкуренция между обменниками за платежеспособных клиентов в сочетании с относительно низкими курсовыми рисками ближайших дней заставят обменники финкомпаний на этих выходных работать в формате« с оборота».

Причем с достаточно небольшим спредом между покупкой и продажей в пределах до 20−25 копеек по доллару и до 20−35 копеек по евро.

Хотя традиционно сохранится и часть обменников, которые продолжат в районах с низкой конкуренцией и повышенной потребностью в гривне дополнительно зарабатывать за счет установки спреда в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро.

Обычно, они это делают, занижая курс приема валюты, и при этом оставляя курс продажи на среднерыночном для данного региона уровне. То есть сдающий им валюту клиент «недополучает» за нее гривну, в отличие от более «бойких» мест по валютообменным операциям, где конкуренция между обменниками в разы выше.

Так что не спешите сдавать валюту именно в крупных ТРЦ, супермаркетах, на вокзалах и т. д. Так как в этом случае, скорее всего, вы не получите оптимально выгодного для Вас курса. Лучше всего перед совершением валютообменных операций все же обойти хотя бы 3−4 точки в вашей районе, чтобы выбрать оптимальный для Вас вариант по курсу.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,45 до 37,95 гривен и продажа от 38,05 до 38,30 гривен.

А курс евро владельцы обменников на выходных выставят в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,60 гривен.

Оптовые обменники (обычно при операциях от 1000 долларов или евро), как всегда, будут давать продавцам валюты на 3−10 копеек больше от указанных выше котировок, а покупателям — установят на 5−7 копеек ценники ниже. Особых сюрпризов от владельцев обменников по валютным ценникам в эти субботу и воскресенье ожидать не стоит.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами