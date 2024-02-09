Шесть факторов, которые повлияют на курс доллара и евро на выходных

Завершающаяся рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла под знаком условного «бокового тренда» как по доллару, так и по евро. Хотя, в целом, за неделю безналичные котировки доллара и евро подросли, но это было несопоставимо с недельными колебаниями в 30−50 копеек на долларе или евро, как было еще не так давно.

Факторы «за» и «против» гривны

Против гривны на неделе, в основном, сработали три новости.

1. Очередная американская «пробуксовка» в части голосования по помощи Украине.

2. Неприятная для нас новость из Бельгии (где сосредоточена основная часть «замороженных» российских активов) о том, что юридическая формула получения нашей страной финансовых ресурсов под «залог» заблокированных активов рф так пока в ЕС и не найдена.

3. Сокращение ЗВР Украины до $38,525 млрд. В основном, за счет активных распродаж валюты Нацбанком для поддержания курса гривны на межбанке. Чистая продажа валюты НБУ в январе составила $2,533 млрд. Хотя даже в такой ситуации текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта при минимальных требованиях в 3 месяца. То есть у Украины и при этих резервах достаточно валюты для обеспечения критического импорта, но снижение резервов НБУ — всегда негатив для валютного рынка.

К позитивным факторам последних дней для «самочувствия» национальной валюты можно отнести:

1. Озвученное недавно решение ЕС о выделении Украине помощи в 50 млрд евро на протяжении 4 лет с обещанием первых траншей уже практически с марта этого года.

Тут важно не только само решение Европы, но и четкий месседж европейцев для США, который был дан Евросоюзом об ожидании выполнения и Штатами своей части финансирования Украине в ближайшее время.

2. Постепенная активизация экспорта в сочетании с недавним окончанием отчетного периода и с окончательным «освоением» бизнесом всех гривневых ресурсов, полученных от бюджета в конце 2023 года.

В итоге, это увеличило предложение валюты на торгах от экспортеров при сокращении платежеспособного спроса на нее со стороны импортеров. Что и облегчило задачу Нацбанку по обеспечению межбанка дефицитным долларом. По данным Министерства экономики, в январе 2024 года экспортировано 12 млн тонн продукции, из которых 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом.

Именно рост активности экспортеров в сочетании с эффектом отчетной даты позволили Нацбанку за прошлую неделю с 29.01.2024 по 02.02.2024 даже выкупить $15,05 млн долларов на межбанке при его продажах в пределах $239 млн. То есть еженедельная чистая продажа регулятором за данный период составила всего около $224 млн. Хотя еще не так давно эти вынужденные еженедельные интервенции НБУ на торгах составляли по $500−700 млн, а то и более. И, судя по характеру торгов, не особо большими распродажи валюты окажутся и за эту неделю.

3. Хорошие показатели аукционов Минфина по размещению ОВГЗ.

По данным Депозитария НБУ, в январе 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 13 361,3 млн грн, $254,7 млн и 235,5 млн евро. А на погашение по ОВГЗ за этот же период направлено $80,0 млн и 251,5 млн евро.

То есть в течение января заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке на 19,322 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по погашениям ОВГЗ. Ролловер вложений в облигации за январь составил 203% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу. Это «откачало» с ресурсного рынка часть средств и снизило давление на курс нацвалюты.

Как отреагировали межбанк и наличный рынок

В итоге, за 5−9 февраля курс продажи доллара на межбанке вырос на 26 копеек — с 37,47/37,505 до 37,74/37,76 гривен. А курс продажи безналичного евро на торгах за этот же период вырос на 28 копеек — с 40,4039/40,4266 до 40,695/40,7052 гривен к закрытию пятничной сессии.

Причем основная часть рассчитанного выше роста котировок и по доллару, и по евро прошла сегодня вечером уже на ТОМе, когда на единичных даже небольших по объемам сделках отдельные игроки могут достаточно легко «двинуть» курс без реальных последствий для всего рынка. А все предыдущие дни колебания котировок были в гораздо более узком формате.

Безналичный доллар в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Безналичный евро в период с 5 по 9 февраля 2024 года

При этом не особо «нервничал» все эти дни и наличный рынок. И вечером 9 февраля обменники без всяких проблем и ажиотажа спокойно продавали доллар по 38,00−38,30 гривен, а евро — по 41,35−41,70 гривен.

Наличный доллар в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Наличный евро в период с 5 по 9 февраля 2024 года

Прогноз наличного курса доллара и евро на 10−11 февраля

Большая конкуренция между обменниками за платежеспособных клиентов в сочетании с относительно низкими курсовыми рисками ближайших дней заставят обменники финкомпаний на этих выходных работать в формате« с оборота».

Причем с достаточно небольшим спредом между покупкой и продажей в пределах до 20−25 копеек по доллару и до 20−35 копеек по евро.

Хотя традиционно сохранится и часть обменников, которые продолжат в районах с низкой конкуренцией и повышенной потребностью в гривне дополнительно зарабатывать за счет установки спреда в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро.

Обычно, они это делают, занижая курс приема валюты, и при этом оставляя курс продажи на среднерыночном для данного региона уровне. То есть сдающий им валюту клиент «недополучает» за нее гривну, в отличие от более «бойких» мест по валютообменным операциям, где конкуренция между обменниками в разы выше.

Так что не спешите сдавать валюту именно в крупных ТРЦ, супермаркетах, на вокзалах и т. д. Так как в этом случае, скорее всего, вы не получите оптимально выгодного для Вас курса. Лучше всего перед совершением валютообменных операций все же обойти хотя бы 3−4 точки в вашей районе, чтобы выбрать оптимальный для Вас вариант по курсу.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу-воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,45 до 37,95 гривен и продажа от 38,05 до 38,30 гривен.

А курс евро владельцы обменников на выходных выставят в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,60 гривен.

Оптовые обменники (обычно при операциях от 1000 долларов или евро), как всегда, будут давать продавцам валюты на 3−10 копеек больше от указанных выше котировок, а покупателям — установят на 5−7 копеек ценники ниже. Особых сюрпризов от владельцев обменников по валютным ценникам в эти субботу и воскресенье ожидать не стоит.