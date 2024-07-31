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31 июля 2024, 7:20 Читати українською

Сегодня снова заседает ФРС: как это повлияет на курс евро и доллара в Украине

Сегодня, 31 июля, ФРС завершит заседание и объявит свое решение по дальнейшей монетарной политике. На этот раз рынок не ожидает снижения ставок, однако это не отменяет традиционного ралли по паре евро/доллар.

Сегодня, 31 июля, ФРС завершит заседание и объявит свое решение по дальнейшей монетарной политике.

Внешний фон

18 июля ЕЦБ не решился менять правила игры на валютном, фондовом и ресурсном рынке Еврозоны, и сохранил ключевые ставки на прежнем уровне: базовая ставка — 4,25% годовых, ставка по маржинальным кредитам — 4,5%, по депозитной линии — 3,75% годовых.

Руководство ЕЦБ отметило, что продолжит следить за поступающими статистическими данными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно. Также было указано, что у ЕЦБ сейчас нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Регулятор признал, что ценовое давление в еврозоне остается высоким, инфляция в сфере услуг — повышенной, основной показатель инфляции, вероятно, будет превышать целевой уровень на протяжении 2024−2025 годов. При этом цель ЕЦБ остается неизменной — вернуть годовой показатель инфляции к уровню 2%. А потому ставки регулятор будет держать высокими столько, сколько потребуется для достижения этой цели.

Эти сигналы европейского регулятора отчасти облегчают задачу Федрезерву по определению дальнейшей монетарной политики, и позволяют достаточно спокойно и дальше удерживать высокие процентные ставки, не опасаясь оттока спекулятивного капитала из США.

С одной стороны, на данный момент экономика США находится в лучшем состоянии, по сравнению с европейской. С другой — более высокие процентные ставки (5,25−5,5% годовых) дают американскому рынку возможность более активно привлекать средства инвесторов именно на свой фондовый и банковский рынок.

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От ближайшего заседания ФРС рынок не ожидает снижения ключевых ставок, но надеется, что в своих комментариях чиновники сигнализируют о смягчении монетарной политики уже в сентябре. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в сентябре в 88%. Данные по американской инфляции, которые вышли в минувшую пятницу, укрепили эти ожидания: потребительская инфляция в США (индекс PCE) замедлилась в июне до 2,5% год к году, после роста на 2,6% в мае.

Федрезерву, похоже, удалось «убить двух зайцев» — охладить рост цен и не допустить скатывания экономики в рецессию. Согласно последнему отчету о ВВП США, базовый потенциальный рост ВВП, совместимый со стабильной инфляцией, составляет около 1,8%.

Однако сейчас в каждом решении ФРС будет еще и политическая составляющая. Федрезерв сейчас находится в центре внимания из-за напряженной президентской гонки в США (особенно после официальной замены со стороны демократов Джо Байдена на Камалу Харрис). Республиканцы не раз обвиняли главу регулятора Джерома Пауэлла в том, что снижение ставки в сентябре будет выглядеть, как попытка переломить ход предвыборной гонки не в пользу Трампа.

Оценка избирателями динамики снижения цен, уровня занятости и перспектив экономики может существенно менять расклад сил на американских выборах в ноябре. Снижение в сентябре ставок ФРС позволит снизить стоимость ипотечных кредитов, займов по кредитным картам и стоимость целого ряда финансовых продуктов для населения и бизнеса, что сыграет в пользу находящихся сейчас у власти демократов.

Как ведут себя рынки перед заседанием ФРС

В ситуациях неопределенности, когда заранее неизвестно, какое решение по ставке регулятор может принять, первым реагирует рынок золота. Ведь именно в этот актив уходят консервативные инвесторы, чтобы переждать, пока ситуация не прояснится. Но сейчас от заседания ФРС не ждут сюрпризов.

Поэтому сейчас на рынке золота наблюдается «боковой» тренд в пределах обычных колебаний в $15−25 на тройской унции, несмотря на обострение ситуации вокруг Израиля-Палестины.

Стоимость тройской унции на международном рынке ($)

Нет пока глобальных раскачек рынка и по паре евро/доллар (спекулятивные кратковременные ралли будут во время оглашения решений ФРС США и пресс-конференции вечером 31 июля).

Пара евро/доллар

Как решение ФРС повлияет на Украину и наших граждан

Высокие процентные ставки, которые пока удерживают ЕЦБ и ФРС, не выгодны Украине. Поскольку это автоматически удорожает обслуживание внешних долгов, опосредованно зависящих от уровней ставок американского и европейского регуляторов. Эта же проблема будет и по валютным кредитам, привлекаемым украинским бизнесом даже в условиях войны.

На фоне потенциального повышения налогов, стоимости электричества и топлива это снижает прибыльность любого бизнеса в Украине и будет провоцировать рост инфляционных процессов.

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А вот низкие ставки украинских банков по валютным депозитам и ОВГЗ сохранятся. Сейчас наши банки по депозитам дают до 3% годовых в долларе и до 2,5% — в евро, а ставки доходности по облигациям в этих валютах составляют до 4,66% годовых и до 3,23% годовых, соответственно.

Пока те же валютные депозиты, с учетом уплаты налогов с процентов, едва перекрывают инфляцию в США (до 3% в годовом исчислении) и Еврозоне (около 2,5% с серьезной угрозой возврата к быстрому росту). То есть, в лучшем случае, капитал наших граждан, которые держат сбережения в долларе и евро, сохраняется, о заработке речь не идет.

После начала снижения процентных ставок ФРС США и ЕЦБ на ту же величину будут снижены банками как ставки по валютным депозитным продуктам, так и доходность по валютным ОВГЗ Минфином.

Курс доллара и евро до и после заседания ФРС

Межбанк:

Доллар. Курс доллара на торгах в Украине останется заложником интервенций Нацбанка. Поэтому особого влияния на ход наших торгов решение Федрезерва не окажет. По моему прогнозу, в период с 31 июля и до конца дня 1 августа котировки доллара на межбанке будут в пределах 40,85−41,25 грн.

А вот курс евро в этот период будет достаточно активно меняться на фоне традиционных спекулятивных валютных ралли по паре евро/доллар во время оглашения решений ФРС США. Они проходят даже в те моменты, когда рынок уверен в предстоящих решениях Федрезерва и уже заложил все свои риски в ценники пары евро/доллар на данный период.

По моему прогнозу, евро/доллар в этот период будет находиться в пределах от 1,075 до 1,088 доллара за евро с пиковыми колебаниями в течение 31 июля, а затем коррекцией котировок по результатам решений ФРС США 1 августа. Курс евро на украинском межбанке в эти дни будет в пределах от 43,91 до 44,88 гривен.

Наличный рынок:

Особо ситуация на наличном рынке не поменяется, так как финансисты в своих расчетах уже заложили сохранение ставок Федрезерва на текущем уровне. Спред в этот период при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20−40 копеек до 1 гривны по евро.

31 июля и 1 августа можно ожидать периодической активной смены котировок приема и продажи евро в обменниках в течение дня, в зависимости от поведения евровалюты на международных рынках во время оглашения решений ФРС США и после комментариев его руководства.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в эти два дня будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,60 до 41,50 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,90 до 41,45 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах широкого коридора от 44,00 до 45,15 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет уже — в пределах от 44,20 до 45,20 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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