Самая сложная неделя марта: какие скачки курс доллара и евро увидим в мире и в Украине

Текущая неделя на валютном рынке Украины и в мире будет самой насыщенной в этом месяце на события, каждое из которых уже само по себе может серьезно «двигать» рынки — как валютные и сырьевые, так и отдельно рынок золота и нефти.

Вот основные международные триггеры для рынка на этой неделе:

Продолжение войны на Ближнем Востоке, цены на нефть, заседания Федрезерва США (17−18 марта) и ЕЦБ (19 марта) по процентным ставкам. Война США и Израиля с Ираном на Ближнем Востоке затягивается, при этом все стороны конфликта вовлекают в него всё больше участников.

Главные козыри Ирана: блокировка Ормузского пролива и, как следствие, рост цен на нефть до $90−100 с пиковыми уровнями около $120 за баррель, обстрелы американских баз и нефтяной инфраструктуры по всему Ближнему Востоку. Частичное подключение к конфликту Китая и россии работают против мировой экономики, создают хаос на энергетическом рынке и провоцируют угрозу глобальной мировой инфляции и рецессии за счет подорожания энергоносителей и ухудшения логистики.

Стоимость нефти BRENT

Пока это частично работает на укрепление позиций доллара в мире и ослабление евро. Если еще недавно евро торговался в пределах 1,17−1,19 доллара, то теперь евро стоит уже около 1,145 доллара, что существенно корректирует все мировые рынки.

График евро/доллар

Во многом укрепление доллара происходит за счет роста спроса на него, как на основную валюту в мировых расчетах за нефть, а также за счет увеличения продаж вооружений американским ВПК по всему миру странам, втянутым в геополитическую напряженность.

Параллельно война на Ближнем Востоке работает против евро, так как энергетически сильно зависимый Евросоюз может сейчас оказаться под угрозой рецессии и раскручивания инфляции из-за подорожания энергоносителей.

Но рост цен на нефть и сжиженный газ может ударить и по самим США, где потребители уже ощущают рост ценников и подорожание бензина. Перед ноябрьскими выборами в Сенат Дональду Трампу нужно убедить граждан голосовать за республиканских кандидатов. А рост цен всегда работает против: Президенту США нужны победы, которые увидит избиратель, а не рост ценников.

Перечисленные вводные сейчас окончательно спутают все планы в части денежно-кредитной политики как Федрезерву США, так и ЕЦБ. Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард прямо говорила о том, что при низкой инфляции (в пределах таргета 2%) европейские чиновники особо корректировать свои ставки не собирались. Сейчас же уже обсуждается возможная реакция ЕЦБ на потенциальные энергетические вызовы и возможный рост инфляции в еврозоне. То есть при росте цен выше таргета ЕЦБ может как принять решение об ужесточении монетарной политики (но тогда прощай и без того низкий рост ВВП ЕС), так и наоборот, о ее смягчении (но тогда инфляция ускорится, а вот вырастет ли при этом ВВП — еще вопрос).

С решением ФРС еще более сложно. Цикл снижения ставок, которого так активно добивается Дональд Трамп, откровенно пугает рынки своей непредсказуемостью. Тем более, на фоне приближающегося окончания каденции действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла и замены его на более лояльного лично Трампу человека.

И если ранее аналитики склонялись к тому, что под давлением Дональда Трампа ФРС продолжит цикл снижения своих ставок в течение 2026 года, то теперь, учитывая текущие события, такой уверенности нет. Поскольку снижение еще и процентных ставок очень опасно для американской экономики. И на это вряд ли пойдет принципиальный Джером Пауэлл.

Поэтому, интрига вокруг решений американского и европейского регуляторов только усилилась, что делает период с 16 по 19 марта включительно (до заседаний регуляторов и до реакции рынков на оглашения их решений) чрезвычайно опасным для пары евро/доллар.

По моему прогнозу, ЕЦБ сохранит пока свои ставки на текущем уровне — от 2% до 2,4% годовых. Аналогичное решение, по моим прогнозам, примет на этой неделе и ФРС: ставки останутся на текущем уровне — 3,5−3,75% годовых. При этом, думаю, что в своей речи глава ФРС подчеркнет, что регулятор в будущем готов прекратить цикл снижения ставок и поднять ставки в случае ускорения инфляции США, сохранения высоких цен на нефть и продолжения войны на Ближнем Востоке.

На дальнейшее снижение ставок американский регулятор пойдет только в том случае, если цены на нефть вернутся к довоенному уровню или упадут ниже. И намекнет, что ФРС будет ждать устойчивого тренда по снижению цен на энергоносители, в том числе и за счет объявленного Международным энергетическим агентством рекордного высвобождения 400 млн баррелей нефти с целью стабилизации цен на нефть.

Учитывая всю напряженность ситуации, самые большие валютные колебания по паре евро/доллар на этой неделе я прогнозирую в период 18 и 19 марта в пределах до 1−1,5 центов на евро. Для Украины это означает возможные колебания курса евро в пределах около до 44−66 копеек за день. Общий коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке с 16 по 20 марта существенно расширится и будет в пределах от 1,136 до 1,17 доллара. Более того, если курс евро к доллару опустится ниже 1,13 доллара, и при соответствующей коррекции курса евро к гривне на нашем валютном рынке, я бы покупал подешевевший евро.

Ценники по золоту на этой неделе, с учетом войны на Ближнем Востоке и заседаний ФРС США и ЕЦБ, по моим прогнозам, будут в пределах коридора от $4 920 до $5 200 за унцию. Наибольшую волатильность по золоту в пределах до $85−130 за день на унции я ожидаю с 17-го по 19-е марта.

Из украинских факторов, которые влияют на поведение курса и поведение игроков нашего валютного рынка, я бы выделил:

Интервенции НБУ на межбанке и другие действия регулятора. Нацбанку практически всю эту неделю придется выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы максимально сглаживать курсовую волатильность как доллара к гривне, так опосредованно, по возможности, минимизировать скачки евро на нашем рынке. ЗВР Украины на 1 марта 2026 года составляют $54,8 млрд и позволяют держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем регулятора.

Не исключаю, что Нацбанку также придется провести еще одну-две операции по подкреплению банков наличным долларом и евро для снижения давления на наличном рынке в общей сумме до $100 млн и до 50 млн евро.

По моим прогнозам, с 16 по 20 марта Нацбанку для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $630 млн — 820 млн. Как и на прошлой неделе, значительную часть дополнительного спроса на валюту обеспечат импортеры энергоносителей.

Решение Правления НБУ по учетной ставке 19 марта. На фоне формального тренда по постепенному снижению официальной инфляции Нацбанк был бы не против снизить учетную ставку с действующих 15% годовых до 14−14,5% годовых. Но значительный рост цен на энергоносители, еще и на фоне «подвисания» европейского кредита Украине на 90 млрд евро, может серьезно изменить расклад с нашими госфинансами. На этом фоне чиновники Нацбанка вряд ли решатся на снижение процентной ставки. Скорее всего, учетная ставка останется на том же уровне — 15% годовых. А НБУ сосредоточится на максимальном сглаживании курсовых колебаний на украинском валютном рынке и активизации совместно с Минфином рынка ОВГЗ.

Инфляционные вызовы. Создавшееся сейчас из-за международных событий дополнительное давление на курс доллара и евро на украинском межбанке усиливает риск раскручивания инфляции. А наш регулятор отвечает за ценовую стабильность. Поэтому я ожидаю, что на этой неделе Нацбанк приложит максимальные усилия не только для снижения курсовых колебаний на торгах, но и, по возможности, к развороту тренда от теперешней девальвации гривны к ее возврату к уровням до войны на Ближнем Востоке.

Активная покупка валюты гражданами на свои карты и на наличном рынке. Дневное превышение сумм покупаемой украинцами валюты над объемами ее сдачи в обменники и продажи с карт составят, по моим расчетам, от $26 млн до $55 млн. Для закрытия этих потребностей клиентов банкам придется выходить на межбанк с покупкой валюты на свою валютную позицию и, по моим расчетам, это добавит спрос на торгах по доллару и евро за неделю в пределах эквивалента от $70 млн — 130 млн.

Среди покупателей валюты на этой неделе будут преобладать энергетические госкомпании и частные структуры, компании, обеспечивающие оборонные задачи, а также ритейлеры и импортеры машинного оборудования. Среди продавцов — в основном аграрии, которым уже нужна гривна под посевную, частично айтишники и сам НБУ.

Выходы Нацбанка на торги с интервенциями, его оперативная реакция на происходящее на мировых площадках и на украинском межбанке будут главным фактором для стабильности курса гривны на украинском валютном рынке в эти дни.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 марта

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,136 до 1,17 доллара за евро и при расчетном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 43,80 до 44,50 гривен, курс евро на межбанке может находиться в пределах от минимум 49,75 гривен до максимум 52,07 гривен.

Но за счет активных действий Нацбанка в рамках политики «гибкого курсообразования» и оперативной реакции регулятора на происходящие события, по моему прогнозу, действующий коридор по безналичному евро будет находиться в пределах от 50,15 до 51,40 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают с расширенным спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек, и до 20−60 копеек — по евро с частой сменой своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и пары евро/доллар в мире.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах коридора от 43,60 до 44,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 43,65 до 44,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,10 до 51,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,15 до 51,70 гривен.