8 декабря 2025, 18:23 Читати українською

Резкие колебания доллара на межбанке напоминают курсовые манипуляции

На фоне понижения дефицита на межбанке Нацбанк увеличивает интервенции. Почему так происходит и какой курс будем ждать на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На фоне понижения дефицита на межбанке Нацбанк увеличивает интервенции.

По итогам недели доллар на наличном рынке скорректировался на 0,3% с 42,49 до 42,37 грн. Официальный курс доллара остался почти без изменений (49,8 грн), чего не скажешь о пятничном закрытии межбанка — 42,03 грн.

В течение большей части недели доллар торговался выше 42,35 грн, но в пятницу после обеда резко пошел вниз, почти опустившись ниже 42 грн за доллар. Это уже не первый раз, когда на неликвидном рынке происходят резкие колебания, которые выходят за пределы рыночных и напоминают больше курсовые манипуляции, потому что коррекция коснулась не только доллара, но и евро. Однако, мы видим, что на наличный рынок и кассы банков такой «залет» не повлиял, что говорит о краткосрочности коррекции.

Наличный евро незначительно вырос на 0,2% с 49,31 до 49,42 грн, но скорректировался на межбанке по цене закрытия с 49 до 48,91 грн за евро. Резкая коррекция, как и по доллару, была зафиксирована в пятницу во второй половине дня, хотя на неделе евро рос до 2-месячного максимума.

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке минимально скорректировалась на 0,03%. С начала года бивалютная корзина оставляет доходность 5,9%.

На межбанке торговая активность снизилась (данные НБУ за 3 дня недели). Снижение спроса было более стремительным (-14%), хотя среднесуточный показатель остается выше средних уровней этого года — $368 млн. Предложение снизилось на 10% до среднесуточных $264 млн, что близко к нормальным годовым уровням. В результате дефицит валюты на межбанке снизился на 24% и составил $102 млн в среднем за сутки.

На наличном рынке активность также снизилась. Население снизило покупку валюты на 23% до $82 млн в среднем за сутки. Предложение валюты снизилось на 17% до $55,2 млн в среднем за сутки. Таким образом, среднесуточный дефицит снизился на 34% с $40 млн до $26,5 млн. На безналичном валютном рынке население перешло от профицита к дефициту, который составил $4,3 млн в среднем за сутки.

Несмотря на снижение дефицита и коррекцию EURUSD на мировом рынке, НБУ увеличил интервенции на 13,5% с $963 млн до $1093,6 млн, и эти уровни являются максимальными с середины февраля этого года. То есть, еще раз, при снижении курса и ослаблении дефицита валюты, НБУ тратит значительные объемы средств из резервов, и это «некомфортные» уровни интервенций.

Главные события недели

9 декабря — публикация данных по инфляции и предварительных данных по ВВП Украины за 3 кв. 2025 года.

10 декабря — Украина будет погашать 1,8 млрд грн по ОВГЗ. Эти средства частично могут пойти на покупку валюты или перейти в валютные ОВГЗ.

10 декабря — решение ФРС США по учетной ставке. Рынок настроен на снижение ставки с 4% до 3,75%, что мы и видели на этой неделе, когда доллар корректировался к большинству мировых валют. Поэтому в случае, отличном от ожиданий рынка, или более жестких комментариях ФРС, доллар может пойти вверх, что станет драйвером его подорожания и к гривне.

11 декабря — решение НБУ по учетной ставке. Базовым сценарием является оставление ставки без изменений на уровне 15,5%, что предусмотрено предыдущими заявлениями НБУ. Главное сейчас — заявления главы Центробанка и релиз, который даст информацию о возможных действиях НБУ.

Следим за переговорами по мирному соглашению

Европейские переговоры о финансировании Украины (репарационный заем или его альтернативы)

Прогноз курса

Давление на гривну сохраняется, и нахождение спроса на уровнях выше средних, а также усиление интервенций НБУ подтверждают эту тенденцию. Сезонно, с 10 декабря гривна, как правило, начинает ослабевать к доллару. Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, повышением гривневой ликвидности, которая переходит в том числе в валюту. Плюс значительное усиление импорта (не забывая об электромобилях, электрическом оборудовании и другом потребительском импорте, в том числе продуктах питания, которые во многих случаях дешевле завозить из-за границы). Плюс много открытых вопросов, которые значительно усиливают спекулятивное давление, а именно достаточность финансирования на 2026 год, которая остается открытой, а также политическая стабильность.

НБУ сдерживает курс евро, поэтому следим за динамикой пары евро-доллар на мировом рынке и комментариями ФРС 10 декабря. Скорее всего, НБУ будет держать евро к гривне на отметке до 49,45 грн и регулировать этот уровень курсом доллара.

По доллару следим за отметкой 42,55 грн на межбанке. Если НБУ выпустит котировки выше — то соответственно это сигнал к росту до 43+ грн. Наличные при таком сигнале будут тянуться до 42,75−43 грн за доллар.

Автор:
Шевчишин Андрей
финансовый аналитик Шевчишин Андрей
