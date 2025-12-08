Резкие колебания доллара на межбанке напоминают курсовые манипуляции

На фоне понижения дефицита на межбанке Нацбанк увеличивает интервенции. Почему так происходит и какой курс будем ждать на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По итогам недели доллар на наличном рынке скорректировался на 0,3% с 42,49 до 42,37 грн. Официальный курс доллара остался почти без изменений (49,8 грн), чего не скажешь о пятничном закрытии межбанка — 42,03 грн.

В течение большей части недели доллар торговался выше 42,35 грн, но в пятницу после обеда резко пошел вниз, почти опустившись ниже 42 грн за доллар. Это уже не первый раз, когда на неликвидном рынке происходят резкие колебания, которые выходят за пределы рыночных и напоминают больше курсовые манипуляции, потому что коррекция коснулась не только доллара, но и евро. Однако, мы видим, что на наличный рынок и кассы банков такой «залет» не повлиял, что говорит о краткосрочности коррекции.

Наличный евро незначительно вырос на 0,2% с 49,31 до 49,42 грн, но скорректировался на межбанке по цене закрытия с 49 до 48,91 грн за евро. Резкая коррекция, как и по доллару, была зафиксирована в пятницу во второй половине дня, хотя на неделе евро рос до 2-месячного максимума.

За неделю бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке минимально скорректировалась на 0,03%. С начала года бивалютная корзина оставляет доходность 5,9%.

На межбанке торговая активность снизилась (данные НБУ за 3 дня недели). Снижение спроса было более стремительным (-14%), хотя среднесуточный показатель остается выше средних уровней этого года — $368 млн. Предложение снизилось на 10% до среднесуточных $264 млн, что близко к нормальным годовым уровням. В результате дефицит валюты на межбанке снизился на 24% и составил $102 млн в среднем за сутки.

На наличном рынке активность также снизилась. Население снизило покупку валюты на 23% до $82 млн в среднем за сутки. Предложение валюты снизилось на 17% до $55,2 млн в среднем за сутки. Таким образом, среднесуточный дефицит снизился на 34% с $40 млн до $26,5 млн. На безналичном валютном рынке население перешло от профицита к дефициту, который составил $4,3 млн в среднем за сутки.

Несмотря на снижение дефицита и коррекцию EURUSD на мировом рынке, НБУ увеличил интервенции на 13,5% с $963 млн до $1093,6 млн, и эти уровни являются максимальными с середины февраля этого года. То есть, еще раз, при снижении курса и ослаблении дефицита валюты, НБУ тратит значительные объемы средств из резервов, и это «некомфортные» уровни интервенций.

Главные события недели

9 декабря — публикация данных по инфляции и предварительных данных по ВВП Украины за 3 кв. 2025 года.

10 декабря — Украина будет погашать 1,8 млрд грн по ОВГЗ. Эти средства частично могут пойти на покупку валюты или перейти в валютные ОВГЗ.

10 декабря — решение ФРС США по учетной ставке. Рынок настроен на снижение ставки с 4% до 3,75%, что мы и видели на этой неделе, когда доллар корректировался к большинству мировых валют. Поэтому в случае, отличном от ожиданий рынка, или более жестких комментариях ФРС, доллар может пойти вверх, что станет драйвером его подорожания и к гривне.

11 декабря — решение НБУ по учетной ставке. Базовым сценарием является оставление ставки без изменений на уровне 15,5%, что предусмотрено предыдущими заявлениями НБУ. Главное сейчас — заявления главы Центробанка и релиз, который даст информацию о возможных действиях НБУ.

Следим за переговорами по мирному соглашению

Европейские переговоры о финансировании Украины (репарационный заем или его альтернативы)

Прогноз курса

Давление на гривну сохраняется, и нахождение спроса на уровнях выше средних, а также усиление интервенций НБУ подтверждают эту тенденцию. Сезонно, с 10 декабря гривна, как правило, начинает ослабевать к доллару. Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, повышением гривневой ликвидности, которая переходит в том числе в валюту. Плюс значительное усиление импорта (не забывая об электромобилях, электрическом оборудовании и другом потребительском импорте, в том числе продуктах питания, которые во многих случаях дешевле завозить из-за границы). Плюс много открытых вопросов, которые значительно усиливают спекулятивное давление, а именно достаточность финансирования на 2026 год, которая остается открытой, а также политическая стабильность.

НБУ сдерживает курс евро, поэтому следим за динамикой пары евро-доллар на мировом рынке и комментариями ФРС 10 декабря. Скорее всего, НБУ будет держать евро к гривне на отметке до 49,45 грн и регулировать этот уровень курсом доллара.

По доллару следим за отметкой 42,55 грн на межбанке. Если НБУ выпустит котировки выше — то соответственно это сигнал к росту до 43+ грн. Наличные при таком сигнале будут тянуться до 42,75−43 грн за доллар.