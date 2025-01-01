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1 января 2025, 7:30 Читати українською

Основные расходы украинцев: что будет с ценами на еду, топливо и коммуналку в начале 2025 года

По подсчетам социологов, более 70% расходов украинцев приходится на продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорт. Поэтому «Минфин» исследовал, как изменятся эти расходы в 2025 году.

Снижение урожая и повышение курса доллара позволяет продавцам поднимать ценники на овощи и фрукты

«Минфин» уже писал о рекордном ускорении инфляции в стране. По данным Госстата, в ноябре потребительская инфляция составила, по сравнению с октябрем, 1,9%, а в годовом измерении уже перешла на двузначные числа (плюс 10,4%). Еда дорожает еще быстрее — за месяц рост цен составил 4%, а за год — 14,4%.

В недавнем инфляционном отчете Нацбанк спрогнозировал, что потребительская инфляция останется высокой и в первом квартале 2025 года, и в годовом выражении ускорится до 11,4%.

«Минфин» разбирался, что происходит с ценами, и какие именно товары и услуги могут подорожать больше всего с начала 2025 года.

Овощи, хлеб и молочка подорожают, ценники на яйца уже «посыпались»

Больше всего по кошелькам украинцев в последнее время бьют ценники на продукты питания. К примеру, по данным Госстата, яйца за ноябрь выросли в цене на 54,6%, овощи — на 13,7%, сливочное масло — на 5,2% и т. д.

Еда продолжила дорожать и в декабре. Хотя свежих данных официальной статистики за последний месяц этого года еще нет, аналитики фиксируют рост цен на целый ряд продуктов, в частности, из овощной и фруктовой корзин.

По данным EastFruit, по состоянию на 20 декабря картофель на опте подорожал, по сравнению с предыдущей неделей, с 20−23 гривен до 22−28 гривен за килограмм, бананы — с 52−60 до 58−62 гривен за килограмм, хурма — с 80−150 до 95−170 гривен, мандарины — с 65−135 до 75−140 гривен и т. д.

Ценники на морковь за неделю подскочили сразу на 11% — до 20−28 гривен за килограмм на опте. По данным аналитиков EastFruit, многие хозяйства приостанавливают торговлю морковью в ожидании еще более выгодных для них цен, хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, морковь уже стоит дороже на 83%.

Среди причин рекордного подорожания овощей и фруктов эксперты называют несколько факторов. Во-первых, низкий, по сравнению с прошлым годом, урожай (он сильно пострадал от летней засухи).

Во-вторых, увеличение затрат фермеров на капельное орошение, топливо, заработные платы. В-третьих, девальвация гривны, из-за чего импортные овощи и фрукты стали дороже в долларовом эквиваленте, а следовательно, отечественные производители могут поднимать ценовую планку вслед за импортерами, не опасаясь растерять покупателей.

Все эти факторы будут влиять на цены и в первом квартале 2025 года.

Отдельная «наценка», которую производители также включают в стоимость овощей и фруктов, — «генераторная». В Украину после вражеских атак по отечественной энергосистеме вернулись отключения света. Это заставляет и производителей, и посредников включать альтернативные источники энергоснабжения для складских помещений. Электроэнергия от генератора — в 2−3 раза дороже сетевой, что автоматически увеличивает себестоимость продукции.

Если отключения электроэнергии в Украине сохранятся, есть риски также массовой порчи овощей и фруктов на складах, необорудованных альтернативным энергопитанием. А это значит, что и без того недостаточное предложение «витаминов» может снизиться, что позволит тем продавцам, у которых товар есть, а его качество — хорошее, и дальше задирать ценники.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в течение зимы овощи и фрукты могут вырасти в цене еще как минимум на 10−15%.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал «Минфину», что в первом квартале следующего года еще примерно на 5% подорожает хлеб. «Более точные прогнозы зависят от динамики в составляющих себестоимости», — отметил он.

Ранее Дученко объяснял подорожание хлеба ростом цен на муку и прогнозировал, что до конца года цены на нее вырастут еще на 11%. Также пекари повышают ценники из-за роста цен на упаковку на 10%, логистику — на 8%, газ — на 11% и электроэнергию — на 20%.

Будет дорожать также молочка. По данным Ассоциации производителей молока, по состоянию на 10 декабря закупочная стоимость молочного сырья экстра-класса выросла, по сравнению с предыдущем месяцем, на 65 копеек — до 19,7 гривен за килограмм без НДС. Молоко высшего сорта подорожало за это же время на 30 копеек (до 18,7 грн/кг без НДС), первого сорта — на 50 копеек (до 17,65 гривен).

По данным главы этой ассоциации Георгия Кухалейшвили, спрос на молоко превышает предложение. Впрочем, ценники на сырье, хоть и растут, но уже не такими темпами, как с начала осени. Поэтому, по его прогнозам, темпы подорожания молока будут снижаться. Одна из причин — падение темпов экспорта сливочного масла из-за его удешевления в Европе. Если в октябре масло в ЕС стоило 8,5 евро за килограмм, то сейчас — 6,5 евро.

Не исключено, что экспортеры будут вынуждены перенаправить часть объемов на внутренний рынок, что притормозит рост цен на сливочное масло в отечественной рознице. В целом эксперты прогнозируют рост цен на молочную продукцию за первые три месяца 2025 года в пределах 5−10%.

Глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук прогнозирует дальнейшее подорожание макарон. «Главная причина — резкое подорожание зерна — оно выросло в цене в 1,5 раза. Соответственно, подтянулась и мука, за которую мы платим по 15 гривен, вместо прежних 10 гривен», — пояснил Барсук. Поэтому макароны будут прибавлять в цене минимум по 2% ежемесячно.

Отметим, что Украина является крупным мировым экспортером пшеницы и кукурузы. Следовательно, цены на зерно на внутреннем рынке привязаны к мировым, а те, по данным FAO (продовольственная организация ООН), растут из-за сокращения запасов до 315 млн тонн, вместо прошлогодних 316 млн и 323 млн в 2022—2023 маркетинговом году.

Также в FAO заявили, что на следующий сезон в некоторых странах, в том числе в Украине, ожидаются не вполне благоприятные погодные условия для выращивания пшеницы. Поэтому наши аграрии вряд ли будут опускать ценники. Дорогие пшеница и кукуруза, в свою очередь, «обеспечат» высокие цены на муку и комбикорма, что будет накручивать ценники на хлеб, макароны, мясо и молочку.

Что касается яиц, то, как рассказал «Минфину» глава Союза птицеводов Сергей Карпенко, яйца, после стремительного подорожания, уже подешевели на 20−25% и не будут дорожать как минимум в течение января.

Что будет с ценами на автотопливо и логистику

В следующем году могут вырасти цены и на автомобильное топливо (а, значит, и на логистику).

С начала 2025 года в Украине стартует новые этап повышения акцизов на бензин, дизель и автогаз.

Это, по словам учредителя компании «Прайм» Дмитрия Леушкина, будет способствовать росту цен на топливо. «С начала года ждем постепенного подорожания топлива на 1−2 гривны за литр. АЗС будут переписывать ценники до февраля», — отметил Леушкин.

Руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн говорит, что пропорциональное повышение цен на топливо, с учетом роста акцизов, должно составить 1,3−2 гривны на литре.

«Но я не думаю, что именно в таком коридоре будут двигаться цены. Скорее всего, часть „наценки“ сети АЗС возьмут на себя, снижая собственную маржу. Также нельзя исключить вариант снижения закупочных цен на нефтепродукты в мире, что, к примеру, позволило нам достаточно спокойно пройти первый этап повышения акцизов в сентябре этого года», — говорит он.

Леушкин также не исключает: если будет обвал нефтяных котировок, то прогнозы по росту цен на топливо на 1−2 гривны за литр могут и не оправдаться.

Всемирный банк в своем отчете отмечает, что в 2025 году мировое предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в день, что очень много. Такие объемы «лишней» нефти были, к примеру, на пике пандемиии коронавируса в 2020 году или в разгар экономического кризиса в 1998 году. Спрос на нефть падает из-за замедления промышленного производства в Китае и увеличения продаж электромобилей.

На фоне этого прогноз по цене на нефть от Всемирного банка — 73 доллара за баррель, что на 7 долларов ниже, чем в 2024 году, и является минимумом за последние 4 года.

Если эти ожидания подтвердятся, будут снижаться и мировые цены на нефтепродукты, а, значит, и на топливо.

Но в Украине есть еще один фактор, помимо котировок на нефть, сильно влияющий на ценники на АЗС, — курс доллара. Американская валюта заметно укрепилась, а так как львиная доля топлива в Украине импортируется, этот факт не может не сказываться на розничных ценах на заправках. По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, повышение курса доллара на 1 гривну дает прибавку к цене на литр топлива порядка 90 копеек.

Поэтому по тарифам на логистику прогнозы экспертов неутешительные — ожидается дальнейшее удорожание перевозок. Помимо цен на топливо, этому способствует повышение зарплат водителей. Так как водители в Украине входят в перечень остродефицитных специалистов, их заработные платы в следующем году могут вырасти еще как минимум на 15−20%.

Рост цен на логистику на 5−7%, а именно такие прогнозы озвучивают аналитики на 2025 год, прибавит к стоимости всех товаров и услуг от 1% до 3%.

Дорогое электричество и риски по газу

В зоне риска в 2025 году и коммуналка.

В этом году главным шоком для украинцев было повышение цен на электроэнергию для населения почти в два раза. И хотя тарифы на газ и отопление власти до конца нынешнего отопительного сезона заморозили, под давлением дорогого электричества повысились ценники на некоторые другие коммунальные услуги, в частности, обслуживание домов.

Главный вопрос — что будет с тарифами дальше.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, может еще больше подорожать электричество для людей. Уже к 1 июня 2025 года тариф повысится до 6,68 гривен за киловатт.

Напомним: Украина взяла на себя обязательство перед МВФ постепенно приводить коммунальные тарифы к экономически обоснованному уровню. Дополнительно на ценники на электроэнергию будут давить и огромные разрушения отечественной энергосистемы. На ее восстановление потребуются огромные деньги, поэтому государство будет постепенно сворачивать субсидирование населения.

Что касается бизнеса, то для него ценники на электроэнергию и так постоянно растут. Очередная волна подорожания электричества для предприятий ожидается после пересмотра НКРЭ прайс-кэпов (предельных цен) на рынке электроэнергии. В Нацкомиссии недавно сообщили, что планируют повысить их до европейского уровня. В ближайшей перспективе — увеличение прайс-кэпов более чем на 20%. Одним из аргументов в пользу повышения ценников является тот факт, что низкая ценовая планка на позволяет импортировать в Украину достаточные объемы электричества из Европы.

Эксперты опасаются, что после окончания нынешнего отопительного сезона в Украине могут пересмотреть также цены на газ для населения, которые с начала войны не менялись и составляют 8 грн за куб. Если газ действительно подорожает, повысятся также тарифы на отопление и горячую воду.

Ключевым в вопросе цен на газ — как для населения, так и для бизнеса — является вопрос транзита ресурса по ГТС Украины. Как заявили в Кабмине, с января 2025 года договор о транзите газа с россией продлевать не будут. Отсутствие транзита — это в первую очередь риски по поддержанию нужного давления в «трубе» и увеличение расходов на «подъем» газа и его транспортировку. Уже появились слухи, что тариф на транспортировку газа в Украине может вырасти в 3−4 раза, а сам газ для населения подорожает до 11 грн за куб.

Впрочем, пока прогнозировать, какой в итоге ценник на газ получат украинцы, — сложно.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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