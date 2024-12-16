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16 декабря 2024, 9:59 Читати українською

Рынок стартапов восстанавливается: какое направление теперь выбирают инвесторы

После двух лет падения ситуация на рынке стартапов начала улучшаться, и в этом году объем инвестиций идет вверх. Какие направления инвесторы считают самыми перспективными и способны ли они обеспечить дальнейший рост, рассказали эксперты Blackshield Capital.

После двух лет падения ситуация на рынке стартапов начала улучшаться, и в этом году объем инвестиций идет вверх.

Традиционно, США всегда занимали ведущую позицию в стартап-индустрии, опережая другие страны как по уровню успеваемости и количеству стартапов, которых в США сейчас насчитывается около 82 000, так и по суммам финансирования (за 3 кв. 2024 года финансирование стартапов в США составило $29,8 млрд, что составляет 45% от глобального объема инвестиций).

В последнее десятилетие размер финансирования стартапов, особенно на Seed и Early-Stage, стабильно рос, чему способствовал стабильный венчурный рынок. Максимальных значений средние размеры финансирования достигли в 2021 году.

Впрочем, эта тенденция прервалась в начале 2022 года, когда глобальные инвестиции в стартапы составили $445 млрд, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Тенденция продолжилась и в 2023 году, когда инвестиции уменьшились еще на 38% г/г.

Причиной тому стал ряд макроэкономических факторов: стабильно высокие процентные ставки, политическая неопределенность, усиление рецессионных ожиданий, а также высокая волатильность на рынке. Хотя исторически инвестиции на ранних стадиях были менее чувствительны к экономической среде и бизнес-циклу, поскольку они требуют меньше капитала и являются более гибкими в адаптации инноваций, в 2023 году ранние стадии испытали самое высокое уменьшение финансирования в 40%. Размеры финансирования на поздних стадиях — уменьшились на 37%, а посевных — на 30%.

Однако ситуация начала улучшаться в первой половине 2024 года. Особенно выросли суммы на стадиях Seed и Series A, которые показывали самое большое снижение в период с 2022 по 2023 год — сейчас они находятся в своих максимальных значениях.

Ключевым драйвером возобновления инвестиций в стартапы стал искусственный интеллект. Стартапы в области ИИ получают финансирование, в 1,4 раза превышающее финансирование других секторов. В частности, в третьем квартале этого года компании, занимающиеся искусственным интеллектом, получили 28% всех венчурных инвестиций — в общей сложности $18,9 млрд, из которых $14 млрд были привлечены в ноябре. Более трети этой суммы получили всего три компании: xAI, Anthropic и Tricentis, каждая из которых привлекла более миллиарда долларов.

Ожидается, что недавний рост инвестиций в области искусственного интеллекта — это только начало долгосрочной тенденции (CAGR 27%, по сравнению с прошлым годом). Согласно последнему отчету EY, большинство средств сейчас направлено на разработку и обучение моделей ИИ. После завершения текущей волны инвестиций фокус предпринимателей переместится на практическое внедрение потенциала ИИ, что, вероятно, инициирует новую волну инвестиций в сферу ИИ.

Впрочем, такие показатели свидетельствуют о непропорциональном влиянии ИИ на стартапы и заметной отраслевой тенденции. Таким образом, не учитывая специфический для отрасли бум, вопрос возобновления инвестиций в стартапы других секторов остается актуальным.

Вызовы для рынка IPO: есть ли сигналы восстановления?

В отличие от финансирования стартапов, рынок IPO в США снижался со второй половины 2010-х годов. Если в 1990-х годах ежегодно регистрировалось около 400 IPO, то за последнее десятилетие этот показатель снизился до 135 сделок в год.

В 2022 году количество вышедших на рынок компаний сократилось до критически низкого уровня — 20% от показателей 2021 года, что сделало этот период самым пассивным, с точки зрения выхода на публичный рынок, начиная с 2016 года.

Основными причинами понижения активности IPO являются высокие затраты и сложность процесса публичного размещения. Это заставляет малые и средние компании выбирать частное финансирование, поскольку этот путь позволяет привлекать капитал без необходимости проходить через сложный и затратный процесс публичных размещений. Макроэкономические условия дополнительно усложнили восстановление рынка IPO.

В частности, значительное влияние оказал коллапс SPAC в начале 2022 года — компании, создаваемые специально для заливки с другой компанией для того, чтобы облегчить ей выход на публичный рынок.

В целом SPAC значительно уменьшали барьеры входа, однако в случае провала — были невыгодными для спонсоров этих SPAC. В итоге это привело к сокращению финансирования на 93,2% в 2022—2023 годах, а также снижению доверия инвесторов и изменению динамики доступа к публичному рынку. Поэтому, на фоне растущей неопределенности и рыночной нестабильности частные компании были вынуждены откладывать выход на рынок.

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Несмотря на это, 2024 продемонстрировал сигналы возобновления деятельности IPO: только за первое полугодие 2024 года было проведено 96 IPO — на треть больше, чем за весь 2022 год, как и поступления от IPO, которые выросли в три раза, по сравнению с аналогичным годом.

По прогнозам, рынок IPO будет продолжать восстанавливаться в 2025 году, чему будет способствовать более четкий политический курс США, снижение стоимости капитала и расширение рыночного ралли, что будет касаться компаний малой и средней капитализации, и положительно скажется на заключении сделок. Ожидается, что американский рынок IPO увеличится более чем на 30%, с основным акцентом на технологические (Databricks, Discord) и финтех-компании (Stripe, Klarna).

В этом контексте рост инвестиций в стартапы и возобновление активности на рынке IPO свидетельствуют о постепенном возврате ликвидности на рынок капитала. Хотя рынки все еще находятся на этапе обновления, у венчурных инвестиций, особенно в технологическом секторе и сфере искусственного интеллекта, есть значительный потенциал для долгосрочного роста.

Таким образом, общие макроэкономические ожидания: дальнейшее снижение процентных ставок и усиленное стимулирование экономики будут способствовать увеличению привлечения капитала как в публичный, так и в частный секторы, и создавать предпосылки для оживления рыночной активности.

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