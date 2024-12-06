Инвестиций в фондовый рынок: куда вкладывать в 2025 году

Инвестирование в фондовый рынок не столь просто и понятно по сравнению с другими активами. Это направление требует высокого осведомленности. Взамен можно получить высокий уровень заработка. Как разобраться в фондовом рынке, куда вкладывать средства и какую роль играет финансовая грамотность на этом рынке? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты отрасли на конференции «Жить на проценты».

Обсуждение состоялось в рамках дискуссии «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности». К разговору присоединились:

Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times;

Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club;

Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами;

Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S;

Никита Гупал, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке.

Кстати, Никита Гупал преподает в Биржевом Университете, который в этом году стал одним из надежных партнеров конференции «Жить на проценты».

Главные вызовы для фондового рынка

Сформировать качественный инвестиционный портфель по ценным бумагам без соответствующих навыков достаточно сложно. К тому же, едва ли не самые большие трудности, с которыми сталкиваются инвесторы, — ограничение на вывод капитала.

«Приходит человек и говорит „я инвестирую в крипту, там все просто“. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, есть ограничения. SWIFT-переводы запрещены. Мне нужно что-нибудь искать. Выводить средства через TransferGo, через Wise. Плюс есть ограничение 100 тыс. грн в месяц. Запрос есть. Но основной барьер даже в том, что требуется еще какой-то промежуточный этап между человеком и фондовым рынком, он убирает большую часть инвесторов, которые действительно хотели инвестировать», — объяснил Никита Гупал.

По его словам, некоторые инвесторы ждут окончания войны, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок.

В то же время Павел Бойко считает, что война как раз — это возможность заработать. И на фондовом рынке тоже. В частности, из-за того, что внешний государственный долг сначала подешевел, а затем подорожал на 150% за 1,5 года: «Война и кризис дает кучу возможностей. Никогда активы в Украине не будут стоить так дорого, как последний год».

Основатель Gonzo invest убежден, что сегодня финансовая грамотность нужна украинцам как никогда. Больше всего, по его мнению, будут зарабатывать одновременно понимаемые в IТ, в коммуникациях и в фондовом рынке.

Важной проблемой на фондовом рынке, особенно для молодых инвесторов Никита Гупал назвал наличие большого количества финансовых блоггеров. Большинство из них, по его словам, предоставляют некачественную информацию в погоне за увеличением числа подписчиков.

Эксперт объяснил, что аудитории стало неинтересно узнавать о стратегиях инвестирования, предполагающих наращивание капитала через 20−30 лет. «А когда тебе говорят: инвестируй по 50 долларов в месяц и через год у тебя будет миллион, это другое дело».

Еще одна большая проблема, когда люди приходят с целью закрыть кредит путем инвестирования. И говорят, что у них есть 500 долларов, из которых за четыре месяца они хотят сделать 2000 долларов. Как будто блогеры говорят, что это возможно. Я отвечаю «возьми эти 500 долларов и закрой часть кредита». Потому что нельзя приходить на фондовый рынок, когда у тебя есть незакрытые обязательства", — подчеркнул Никита Гупал.

Главной проблемой феномена финблогеров эксперт считает отсутствие ответственности за предоставляемую ими информацию при этом достаточно поверхностно. Как следствие — люди на фондовый рынок больше не возвращаются.

На какие активы следует обратить внимание

Финансовый советник Никита Гупал рассказал, что в прошлом году на конференции «Жить на проценты» предлагал инвесторам базовый портфель, состоявший из:

ETF на S&P 500;

ETF на технологический сектор;

ETF на золото.

«Это очень просто. Если вы полагаете, что Америка будет развиваться в последующие годы. К примеру, ETF на технологический сектор за этот год вырос на 40% в долларе. ETF на компании малой капитализации на +35% в год. Золото на +30%», — отметил эксперт.

Финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан объяснил, что хотя фондовый рынок растет бешеным темпом, золото все равно растет еще быстрее и на это есть фундаментальные причины.

«Раньше были истории, когда с золотом ничего не происходило, а потом был какой-то скачок. Сегодня мы живем в сложную эпоху войн, глобальную фрагментизацию. Новая жизнь наступает, когда мы будем инвестировать не в эффективность, а в безопасность. Я разделяю мнение многих руководителей центральных банков, активно скупающих золото. Поэтому спрос на золото в последнее время был достаточно высоким», — отметил эксперт.

Он предположил, что в будущем банки будут продолжать скупку золота. Однако ситуацию, по его мнению, может изменить рост инфляции в 2025 году, что может стать «встречным ветром для золота».

Никита Гупал подчеркнул, что на следующий год больше рассматривает ETF на инфраструктурный и финансовый секторы.

В то же время основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман пока не берется прогнозировать на 2025 год.

«В следующем году может быть большой кризис, а может продолжиться подъем. Может быть, что цены на нефть рухнут до 40 долларов, а могут и не рухнуть. Пока из того, на что я лично делаю ставку, это около 60% ликвидного портфеля это гособлигации США», — сказал он.

Основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко отметил, что в 2024 году основу его собственного портфеля составляли украинские компании и украинские долговые бумаги.

«В 2025 году существенно увеличит долю американских облигаций. Потому что сейчас на рынке уникальная ситуация, когда гарантированный американским правительством % по долгу больше чем доходность фондового рынка из-за индексного фонда», — поделился планами эксперт.

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Иван Компан, со своей стороны, поддержал рекомендации Никиты Гупалы. «Мне тоже нравятся облигации. Я думаю, что ETF, о которых говорил Никита, например, ETF на S&P 500, это лучшая стратегия», — резюмировал основатель First Kyiv Investment Club. Полную версию дискуссии можно увидеть в видео, приобретя запись конференции на сайте.