Инвестиций в фондовый рынок: куда вкладывать в 2025 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2024, 10:37 Читати українською

Инвестиций в фондовый рынок: куда вкладывать в 2025 году

Инвестирование в фондовый рынок не столь просто и понятно по сравнению с другими активами. Это направление требует высокого осведомленности. Взамен можно получить высокий уровень заработка. Как разобраться в фондовом рынке, куда вкладывать средства и какую роль играет финансовая грамотность на этом рынке? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты отрасли на конференции «Жить на проценты».

Инвестирование в фондовый рынок не столь просто и понятно по сравнению с другими активами.

Обсуждение состоялось в рамках дискуссии «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности». К разговору присоединились:

  • Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times;
  • Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club;
  • Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами;
  • Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S;
  • Никита Гупал, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке.

Кстати, Никита Гупал преподает в Биржевом Университете, который в этом году стал одним из надежных партнеров конференции «Жить на проценты».

Главные вызовы для фондового рынка

Сформировать качественный инвестиционный портфель по ценным бумагам без соответствующих навыков достаточно сложно. К тому же, едва ли не самые большие трудности, с которыми сталкиваются инвесторы, — ограничение на вывод капитала.

«Приходит человек и говорит „я инвестирую в крипту, там все просто“. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, есть ограничения. SWIFT-переводы запрещены. Мне нужно что-нибудь искать. Выводить средства через TransferGo, через Wise. Плюс есть ограничение 100 тыс. грн в месяц. Запрос есть. Но основной барьер даже в том, что требуется еще какой-то промежуточный этап между человеком и фондовым рынком, он убирает большую часть инвесторов, которые действительно хотели инвестировать», — объяснил Никита Гупал.

По его словам, некоторые инвесторы ждут окончания войны, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок.

В то же время Павел Бойко считает, что война как раз — это возможность заработать. И на фондовом рынке тоже. В частности, из-за того, что внешний государственный долг сначала подешевел, а затем подорожал на 150% за 1,5 года: «Война и кризис дает кучу возможностей. Никогда активы в Украине не будут стоить так дорого, как последний год».

Основатель Gonzo invest убежден, что сегодня финансовая грамотность нужна украинцам как никогда. Больше всего, по его мнению, будут зарабатывать одновременно понимаемые в IТ, в коммуникациях и в фондовом рынке.

Важной проблемой на фондовом рынке, особенно для молодых инвесторов Никита Гупал назвал наличие большого количества финансовых блоггеров. Большинство из них, по его словам, предоставляют некачественную информацию в погоне за увеличением числа подписчиков.

Эксперт объяснил, что аудитории стало неинтересно узнавать о стратегиях инвестирования, предполагающих наращивание капитала через 20−30 лет. «А когда тебе говорят: инвестируй по 50 долларов в месяц и через год у тебя будет миллион, это другое дело».

Еще одна большая проблема, когда люди приходят с целью закрыть кредит путем инвестирования. И говорят, что у них есть 500 долларов, из которых за четыре месяца они хотят сделать 2000 долларов. Как будто блогеры говорят, что это возможно. Я отвечаю «возьми эти 500 долларов и закрой часть кредита». Потому что нельзя приходить на фондовый рынок, когда у тебя есть незакрытые обязательства", — подчеркнул Никита Гупал.

Главной проблемой феномена финблогеров эксперт считает отсутствие ответственности за предоставляемую ими информацию при этом достаточно поверхностно. Как следствие — люди на фондовый рынок больше не возвращаются.

На какие активы следует обратить внимание

Финансовый советник Никита Гупал рассказал, что в прошлом году на конференции «Жить на проценты» предлагал инвесторам базовый портфель, состоявший из:

  • ETF на S&P 500;
  • ETF на технологический сектор;
  • ETF на золото.

«Это очень просто. Если вы полагаете, что Америка будет развиваться в последующие годы. К примеру, ETF на технологический сектор за этот год вырос на 40% в долларе. ETF на компании малой капитализации на +35% в год. Золото на +30%», — отметил эксперт.

Финансист и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан объяснил, что хотя фондовый рынок растет бешеным темпом, золото все равно растет еще быстрее и на это есть фундаментальные причины.

«Раньше были истории, когда с золотом ничего не происходило, а потом был какой-то скачок. Сегодня мы живем в сложную эпоху войн, глобальную фрагментизацию. Новая жизнь наступает, когда мы будем инвестировать не в эффективность, а в безопасность. Я разделяю мнение многих руководителей центральных банков, активно скупающих золото. Поэтому спрос на золото в последнее время был достаточно высоким», — отметил эксперт.

Он предположил, что в будущем банки будут продолжать скупку золота. Однако ситуацию, по его мнению, может изменить рост инфляции в 2025 году, что может стать «встречным ветром для золота».

Никита Гупал подчеркнул, что на следующий год больше рассматривает ETF на инфраструктурный и финансовый секторы.

В то же время основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман пока не берется прогнозировать на 2025 год.

«В следующем году может быть большой кризис, а может продолжиться подъем. Может быть, что цены на нефть рухнут до 40 долларов, а могут и не рухнуть. Пока из того, на что я лично делаю ставку, это около 60% ликвидного портфеля это гособлигации США», — сказал он.

Основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко отметил, что в 2024 году основу его собственного портфеля составляли украинские компании и украинские долговые бумаги.

«В 2025 году существенно увеличит долю американских облигаций. Потому что сейчас на рынке уникальная ситуация, когда гарантированный американским правительством % по долгу больше чем доходность фондового рынка из-за индексного фонда», — поделился планами эксперт.

Читайте также: Инвестиции в недвижимость: где наиболее прибыльные предложения и как обойти риски

Иван Компан, со своей стороны, поддержал рекомендации Никиты Гупалы. «Мне тоже нравятся облигации. Я думаю, что ETF, о которых говорил Никита, например, ETF на S&P 500, это лучшая стратегия», — резюмировал основатель First Kyiv Investment Club. Полную версию дискуссии можно увидеть в видео, приобретя запись конференции на сайте.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами