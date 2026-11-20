За неделю безналичный доллар на межбанке потерял 37,5 копеек и пробил вниз психологическую отметку в 45 гривен, а евро подешевел сразу на 56 копеек. Наличный рынок уже начал разворачиваться вслед за торгами, но с редкой для Украины аномалией: из-за нехватки наличной валюты обменники держат курсы выше, чем в кассах банков. Разбираемся, почему гривна пошла в рост и каких ценников ждать в эти выходные.

Эта неделя на валютном рынке Украины и на международном рынке прошла динамично и оказалась достаточно удачной для гривны. Недавний скачкообразный рост валютных котировок на торгах, благодаря активным интервенциям НБУ почти прекратился, затем произошло укрепление гривны и некоторый откат курса доллара и евро, а к концу недели рынок стал более прогнозируемым и спокойным выйдя на условное плато как по доллару, так и по евро. Причин подобной ситуации несколько.

Несколько снизилась активность покупателей — им приходилось отвлекать гривну на расчеты с бюджетом на фоне небольшого роста предложения валюты от продавцов-экспортеров, что снизило давление на курс.

Стоит признать, что частые отключения света, постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и перебои в работе транспорта — снизили деловую активность практически во всех крупных городах Украины, что в свою очередь привело к снижению спроса на валюту со стороны малого и среднего бизнеса, специализирующегося на торговле и сфере услуг и активно закупавших импортные товары. Просели по объемам операций и многие крупные игроки, особенно те из них, кто попадал в последнее время под обстрелы рф и потерял часть производственных мощностей.

В условиях войны и смены многих бизнес-приоритетов основными покупателями на торгах становятся госкомпании, которые закрывают потребности в энергообеспечении и обороне Украины, а также крупные частные структуры, которые в основном хоть частично и снизили хозяйственные обороты, но из-за проседания всего рынка так и остались в числе крупнейших игроков на межбанке.

При этом общая статистика межбанка по валюте в последнее время постепенно увеличивается. Например, на этой неделе ежедневные объемы операций, зарегистрированные по системе Блумберг находились в пределах достаточно больших для украинского рынка: от $331 млн до $ 447 млн и только в пятницу 20 ноября они ситуативно снизились до $291,8 млн. При этом, количество постоянно экономически активных игроков из частного сектора на межбанке сокращается, а вот из госсектора или «его смежников» — растет. То есть по факту, доля валютного рынка, на который напрямую или опосредованно влияет само государство увеличивается. И это обычная практика для воюющей страны и ее экономики, которая все время подвергается атакам агрессора.

Но специфика роста операций на межбанке госкомпаний позволяет Нацбанку не только просто эффективно проводить свои интервенции по продаже доллара с целью поддержки гривны на валютном рынке, но и достаточно спокойно «направлять» курс доллара в нужном ему направлении, проводя свои интервенции и закрывая по факту все больше потребностей в валюте именно госсектора (оборонка, энергогенерация, частично социальные программы).

Кроме этого, недавняя новость об одобрении Советом Е С выделения Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility несколько успокоила рынок как в части перспектив украинских ЗВР по объемам, так и в части финансирования насущных бюджетных проблем воюющей Украины. 20 ноября Украина уже получила от Евросоюза эти почти 8 млрд евро. И это очень хорошая новость для украинского валютного рынка.

Такие действия Евросоюза, даже несмотря на продолжение блокады россией украинских портов, растущие военные расходы, обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры и предстоящие в декабре соцвыплаты и расчеты бюджета с поставщиками товаров и услуг — все же вселяют уверенность в участников нашего валютного рынка в относительной стабильности гривны в ближайшее время на межбанке.

Сложнее с наличным рынком, где пока население продолжает активно «затариваться» валютой на свои карты и в наличной форме.

Операции физических лиц по купле/продаже иностранной валюты (30 дней)

В последние дни ежедневные объемы превышения покупки валюты над объемами ее продажи продолжают оставаться в пределах $68−89 млн. И для периода конца второй декады месяца, когда обычно ежемесячные нацбанковские лимиты на покупку валюты гражданами себе на карты у большинства желающих уже заполнены — это явно большие цифры, говорящие о том, что граждане все же опасаются дальнейшей девальвации гривны ближе к концу года.

И тут Нацбанку явно есть еще с чем работать, чтобы окончательно успокоить население. Но золотовалютные резервы в пределах $49,1 млрд на 1 ноября в сочетании с продолжением массированных ежедневных интервенций по продаже доллара — при желании регулятора смогут снизить подобную негативную статистику.

Ключевые международные события

Реакцию рынков на встречу в Китае на полях саммита АТЭС 2026 лидеров США, Китая и россии. Встреча и ее результаты не привели к прорыву как в противостоянии США-Китай или в прогрессе по завершению войны рф против Украины, но несколько успокоили рынки по перспективам снижения цен на нефть и в области контроля за ядерным оружием. Поэтому все игроки международного валютного, фондового, сырьевого рынков и рынка драгметаллов отреагировали на результаты данных встреч весьма сдержанно, а так желаемого Штатами обвала стоимости нефти пока так и не произошло. Среагировало золото, которое просело до уровней около $3573 за унцию, но сугубо по причинам, которые указаны ниже.

График пары евро/доллар

График нефти

График золота





Влияние опубликованных 18 ноября «минуток ФРС США». В среду Федрезерв опубликовал протокол октябрьского заседания (где ставка осталась на уровне 3,75−4,00%), в котором большинство участников сочли новые повышения ставки вероятно уместными на фоне устойчивой инфляции. После публикации протокола рынок закладывает высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании 9 декабря.

В основном руководство американского регулятора и участники рынка спорят в темпах повышения ставок. На фоне ускорения базовой инфляции в октябре (+0,3% м/м при росте общего ИПЦ на +0,4% м/м) часть руководства (например, Кристофер Уоллер) допускает даже более резкий шаг — до 0,5% годовых, тогда как другие (включая Джона Уильямса) выступают за более постепенное ужесточение (читай рост ставок в ближайшее время только на 0,25% годовых). Эти «ястребиные» сигналы поддержали доллар США и оказали давление на золото, которое просело до уровней в $3573 за унцию на момент написания статьи.

При этом, внутренний украинский валютный рынок на все происходившие международные события отреагировал достаточно спокойно, но общие мировые тренды отражал.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

В итоге за период с 16 по 20 ноября курс продажи доллара на украинском межбанке просел на 37,5 копеек — с утренних котировок понедельника 45,30/45,34 до 44,935/44,965 гривен к вечеру пятницы. А безналичный евро при продаже подешевел на 56 копеек — с 49,92/49,94 до 49,37 / 49,38 гривен. При этом, главным продавцом доллара практически ежедневно оставался Нацбанк.

На наличном рынке в эти дни пока сохранилась аномальная для Украины тенденция, когда котировки продажи доллара и евро в многих банках продолжали быть ниже, чем в обменниках. Обычно наоборот — банки более придирчивые в части требований финмониторинга и более «жадные» в части курса продажи долларов и евро, чем финкомпании.

Такая нестандартная ситуация с выставлением курсов банками и обменниками говорит о том, что обменки продолжают испытывать нехватку в наличной валюте, накупились ранее на ажиотаже «дорогого» доллара и евро и теперь допродают их по такому курсу, чтобы не понести для себя убытков. Но в целом, как в банках, так и в обменниках курс продажи как доллара, так и евро начал снижаться и это позитивный сигнал для рынка:

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

Поскольку ситуация на мировом и украинском валютных рынках остается достаточно напряженной — владельцы обменников в эти субботу и воскресенье сохранят широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. По доллару он составит по моему прогнозу от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 ноября

Курс наличного доллара в эти выходные большинство обменников выставят в пределах широкого коридора: прием от 44,70 до 45,20 гривен и продажа от 45,25 до 45,75 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться диапазоне котировок: прием от 49,10 до 49,95 гривен и продажа от 50,20 до 50,60 гривен.

Часть обменников может скорректировать мои прогнозные цифры еще на «плюс-минус» 5−15 копеек на долларе и на евро в зависимости от своих индивидуальных задач: в первую очередь — от наличия платежеспособного спроса в своем регионе и наличия у них свободных объемов гривны и валюты.

Широкий разброс ценников покупки и продажи наличной валюты в обменниках в эти выходные останется главной «фишкой» наличного украинского валютного рынка, что позволит спекулянтам и дальше хорошо зарабатывать на игре по курсам в различных сетях обменников и работающих в эти два дня отделений банков. Поэтому если у Вас есть необходимость поменять валюту в эти выходные — обязательно промониторьте перед этим рынок и ценники различных сетей обменников, чтобы выбрать оптимальный вариант по курсу и не терять на этом свои кровные.











