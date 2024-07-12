Реструктуризация долга под угрозой: какие сюрпризы может преподнести курс на выходных

Эта неделя на валютном рынке Украины не принесла значительных изменений ни в соотношении спроса и предложения на межбанке, ни в поведении основных игроков как по безналичной, так и по наличной валюте. Хотя курс безналичного и наличного доллара пробивал к концу недели при продаже психологический порог в 41 гривну практически постоянно.

Спрос на доллар и евро на торгах по-прежнему превышает предложение. И нехватку валюты на межбанке вынужден практически ежедневно закрывать своими интервенциями Нацбанк, а на наличном рынке граждане покупают валюты больше, чем сдают ее в обменники и кассы банков:

Безналичный валютный рынок (30 дней)



Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

После недавнего завершения месяца, квартала и первого полугодия бизнес уже вошел в обычный рабочий ритм, но участившиеся обстрелы рф критической инфраструктуры (в первую очередь энергетической) и постоянные отключения электроэнергии для бизнеса и населения приводят к снижению и так не очень уж высокой активности на рынке.

Это отражается и на межбанке некоторым снижением объемов операций. По статистике Блумберг, объем сделок на межбанке на этой неделе находился в пределах от $166,05 млн до $215,88 млн, что особо не впечатляет ни аналитиков, ни самих участников рынка.

Несколько порадовала статистика объемов операций с ОВГЗ, что опосредованно всегда влияет на поведение и валютного рынка. По данным Депозитария НБУ, в первом полугодии 2024 года Минфин Украины привлек в бюджет за счет размещения ОВГЗ на аукционах более 251 млрд грн в эквиваленте: 177,469 млрд грн, $1,171 млрд и 670,8 млн евро. А на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот же период направлено 103,703 млрд грн, $1,127 млрд и 841,2 млн евро.

В итоге за январь-июнь 2024 года заимствования Минфина на внутреннем рынке на почти 68,3 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ, в том числе в июне — на 8,554 млрд грн. А ролловер вложений в ОВГЗ (перевложение средств в новые бумаги после погашения предыдущих) за 6 месяцев составляет 124% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Это, в условиях пока все еще нерешенного вопроса о реструктуризации внешних долгов Украины перед западными кредиторами, очень позитивный сигнал. И он говорит о том, что владельцы ОВГЗ, как держатели внутреннего долга, «не верят» в негативный сценарий развития событий вокруг реструктуризации внешних обязательств.

Банки, бизнес и население хотя и несколько увеличили свои вложения в ОВГЗ, но это все равно не прирост на десятки процентов. То есть эти группы инвесторов пока активно не наращивают свои вложения в облигации, ожидая все же развязки на переговорах о реструктуризации внешнего долга.

ОВГЗ в обороте по номинально-амортизационной стоимости

Как менялся курс и почему

В итоге, из-за определенного давления на гривну, за 8−12 июля курс продажи доллара на межбанке вырос почти на 33 копейки: со стартовых котировок понедельника 40,58/40,60 до завершающих уровней пятницы 40,88/40,93 гривен. А курс продажи евро на торгах вырос более значительно — сразу почти на 65 копеек — с 43,9278/43,9373 до 44,5510/44,5891 гривен.

Как всегда, все эти успехи евро на нашем межбанке в основном были связаны:

с подорожанием евро относительно доллара на внешних площадках, где котировки евровалюты начали подбираться к психологическому уровню в 1,09 доллара;

с ростом курса доллара относительно гривны на нашем межбанке — курс вырос почти на треть гривны за неделю.

Синергия роста евро на внешних рынках и роста курса безналичного доллара в Украине и привела к вышеуказанному подорожанию евровалюты относительно гривны.

График межбанк (доллар) за 8−12 июля 2024 года

График межбанк (евро) за 8−12 июля 2024 года

На такое поведение межбанка соответствующим образом реагировал и наличный рынок. Правда, по-прежнему более спокойно и плавно.

График наличного курса доллара за 8−12 июля 2024 года

График наличного курса евро за 8−12 июля 2024 года

Несмотря на достаточно напряженный рынок, большинство обменников финкомпаний и банков проработали на наличном рынке всю неделю в формате «с оборота» без особых попыток раскачать курс. И под вечер пятницы 12 июля в кассах банков и в обменниках финкомпаний наличный доллар можно было спокойно купить в пределах от 41,05 до 41,20 гривен, а евро — от 44,70 гривен до 45,00 гривен.

Новшества и послабления Нацбанка в части работы на валютном рынке агроэкспортеров по срокам заведения валютной выручки, коррекция работы волонтеров, уточнение правил работы для населения с наличной и безналичной валютой — все это несколько изменило с 11 июля работу банков и обменников, но глобальной революции не сделало. Можно сказать, что это больше «рихтовка» нормативной базы НБУ под существующие реалии в условиях войны.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 13−14 июля

В эти субботу и воскресенье владельцы обменников продолжат работать в формате «с оборота». Но с постоянной оглядкой на официальную информацию и на слухи о реструктуризации внешних долгов Украины. Причем как позитивные, так и, возможно, негативные новости с переговоров приведут к расширению спреда между покупкой и продажей валюты на нашем наличном рынке, так как валютные риски для владельцев обменников вырастут.

Поэтому, если новостей с переговоров по долгу за выходные не будет, то большинство обменников проработают выходные со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро.

Если же появятся хоть какие-то дополнительные новые официальные заявления или даже относительно «проверенные» слухи — спред по доллару финансисты на всякий случай расширят до 20−30 копеек, а по евро — до 20−40 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 гривен и продажа от 41,00 до 41,35 гривен.

А курс евровалюты финансисты 13−14 июля выставят в пределах: прием от 43,90 до 44,45 гривен и продажа от 44,70 до 45,15 гривен.