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23 октября 2024, 15:58 Читати українською

Рецессия или кризис: как их отличать и защищать свои инвестиции

Кризисы дают уникальные возможности и способствуют перезапуску экономики, восстановлению ее эффективности. Как распознавать и использовать их для улучшения инвестиционных стратегий, рассказал инвестиционный эксперт Богдан Сидоренко.

Кризисы дают уникальные возможности и способствуют перезапуску экономики, восстановлению ее эффективности.

Разница между кризисом и рецессией

Рецессия — это период временного экономического спада, который характеризуется сокращением ВВП в течение 2-х кварталов подряд, снижением деловой активности и незначительным увеличением безработицы. В США рецессия официально определяется Национальным бюро экономических исследований.

Экономический кризис — это более глубокий и продолжительный спад, который может спровоцировать дефляцию и высокую безработицу (кроме случаев нефтяного кризиса в 1970 г. и долгового кризиса).

Как правило, рецессия происходит на завершающем этапе экономического цикла и часто свидетельствует о переходе к новому. Для начала восстановительного процесса обычно достаточно снижения ставок центрального банка и сокращения стимулов. Однако кризис требует значительных вмешательств, таких как финансовые пакеты.

Примером структурного решения является внедрение политики количественного смягчения (QE) в ответ на финансовый кризис 2008 года. Процесс заключался в покупке долгосрочных ценных бумаг (ипотечные и государственные облигации) с целью стимулирования экономики. Это привело к увеличению денежной массы, однако на полное восстановление необходимо много времени.

5 кризисов в США: какими они были

Когда экономика вступает в фазу кризиса, возникают определенные события, которые сигнализируют о начале этого периода. Они закономерные и цикличные. Рассмотрим ключевые события, которые сигнализируют о кризисе:

1. Великая депрессия (1929−1939 гг.)

  • Крах фондового рынка: 24 октября 1929 г. начался массовый обвал акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Этот день известен, как «Черный четверг», и стал началом Великой депрессии.
  • Массовые банкротства банков: в первые годы кризиса закрылось множество финансовых учреждений, что привело к потере доверия к банкам и массовому изъятию вкладов.

2. Энергетический кризис (1970 гг.)

  • Рост цен на нефть: в 1973 г. страны ОПЕК ввели эмбарго на поставку нефти в США и некоторые другие государства, что привело к резкому росту цен на топливо и энергетическому кризису.
  • Снижение промышленного производства: высокие цены на энергоносители привели к снижению промышленного производства и экономическому спаду.

3. Пузырь доткомов (2000−2001 гг.)

  • Обвал акций интернет-компаний: в начале 2000 г. акции переоцененных в конце 1990-х доткомов начали резко падать. Это привело к массовым убыткам для инвесторов и началу рецессии.
  • Сокращение инвестиций в технологический сектор: компании начали резко сокращать инвестиции в технологический сектор, что привело к замедлению роста и экономическому спаду.

4. Мировой финансовый кризис (2007−2008 гг.)

  • Крах ипотечного рынка: в 2007 г. начали расти дефолты по субстандартным ипотечным кредитам, что привело к краху ипотечного рынка и проблемам в финансовых институтах.
  • Банкротство Lehman Brothers: 15 сентября 2008 г. один из крупнейших инвестиционных банков объявил о закрытии, что повлекло за собой панику на мировых рынках и привело к глобальному финансовому кризису.

5. Пандемия COVID-19 (2020 гг.)

Период пандемии вызвал как экономическую рецессию, так и экономический кризис. Он сочетал в себе значительное краткосрочное снижение экономической активности и долгосрочные структурные проблемы и дисбалансы. Это требовало масштабного государственного финансирования, а также субсидирования потребителей и предприятий.

Понимание природы рецессий и кризисов, а также их отличий, помогает инвесторам лучше готовиться к будущим экономическим вызовам.

Как экономика сигнализирует о рецессии

На приближающуюся рецессию указывают экономические сигналы. Среди основных:

Инверсия кривой доходности. Она происходит, когда прибыльность долгосрочных облигаций становится ниже, чем у краткосрочных. Исторически, этот показатель предшествовал большинству рецессий в США.

Падение потребительского доверия. Население тратит меньше денег, что приводит к снижению спроса на товары и услуги. Это является важным индикатором приближающегося спада.

Индекс ведущих экономических характеристик. Leading Economic Index, (LEI) является важным инструментом принятия решений в стратегии инвестирования. Он включает в себя набор ключевых экономических индикаторов: уровень занятости, новые заказы на товары, объемы строительства и другие факторы с тенденцией предвещать финансовые изменения. Значительное и длительное снижение LEI часто предшествует рецессии, в то время как его рост может указывать на восстановление.

Снижение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе. PMI ниже 50 может быть сигналом приближения рецессии.

Снижение ВВП. Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет общую экономическую активность страны. Снижение этого показателя в течение 2-х кварталов подряд является одним из наиболее явных признаков рецессии.

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Рост безработицы — важный индикатор, который указывает на сокращение деловой активности и проблемные экономические условия. В 2008 году, во время глобального финансового кризиса, количество нетрудоустроенного населения в США выросло до 10%, что стало одним из сигналов экономического падения.

Снижение промышленного производства. Меньшая производительность и замедление деловой активности могут указывать на начало экономического спада. Этот индикатор отображает снижение спроса на товары и услуги.

Падение фондового рынка. Резкие падения индексов, таких как S&P 500 и Dow Jones, могут быть предвестниками экономического кризиса.

Уровень сбережений у населения. Один из важнейших показателей состояния экономики. Если у населения низкий уровень сбережений, то это может сигнализировать о приближении рецессии. Важно разобраться, почему это произошло: возможно, перед этим существовала другая структурная проблема, негативно повлиявшая на способность откладывать деньги. Низкий показатель сбережений может также указывать на то, что экономика уже находится в стадии рецессии из-за падения доходов и/или роста расходов.

Рост банковских резервов и просроченных кредитов. Обычно перед рецессией может появиться качественный сигнал, который можно обнаружить только при анализе банковских отчетов. Он состоит из двух метрик:

  • Рост банковских резервов.
  • Увеличение просроченных кредитов сроком более 3 месяцев, и стремительный рост уровня дефолтов.

Однако есть важная деталь: следует анализировать исключительно крупнейшие 20 банков страны, поскольку региональные или малые банки могут испытывать проблемы отдельных секторов или регионов.

Рецессия может перейти в кризис. А вот кризис образуется резко. Рецессия — это завершающая фаза бизнес-цикла, тогда как кризис возникает из-за разрыва пузыря и происходит излом экономики. По этой причине рецессию можно предусмотреть заранее, а структурный кризис — нет. Именно рецессия может обнаружить скрытый пузырь.

Как защищать активы во время кризиса

Во время экономических кризисов ключевой задачей является грамотное управление активами для их сохранения и снижения потерь. Важно использовать рейтинговую шкалу при подборе активов и при потенциальном риске избегать всех классов ниже A-. В то же время важно рассматривать и придерживаться нескольких вариантов хеджирования портфеля, основные из которых:

Диверсификация портфеля

Диверсификация предполагает распределение инвестиций среди разных классов активов (не стоит обобщать с диверсификацией внутри класса), таких как акции, облигации, недвижимость и золото. Во время финансового кризиса 2008 г. инвесторы, которые держали часть своих средств в облигациях и золоте, понесли меньшие убытки, по сравнению с теми, кто полностью держал капитал в акциях.

Опционы

Использование опционов для хеджирования портфеля позволяет зафиксировать определенный уровень цен и защититься от резких падений, особенно опционы put. Инвесторы могут купить их на свои акции, чтобы защититься от потенциального падения стоимости. В случае снижения цен, прибыль от опционов компенсирует убытки.

Инвестирование в защитные активы

Золото и государственные облигации известны, как защитные активы, которые часто сохраняют или увеличивают свою стоимость во время экономической нестабильности (с поправкой на стимулы).

Кеш и ликвидные активы

Формирование части портфеля из наличных или ликвидных активов, таких как краткосрочные государственные облигации, позволяет быстро реагировать на изменения рынка и выгодно покупать. Уоррен Баффетт известен тем, что держит значительные суммы в наличных и краткосрочных облигациях, чтобы быть готовым к рыночным возможностям во время кризиса.

Не инвестировать в компании с большими долгами или при проведении допэмиссии акций

Следует избегать активов, у которых повышенная вероятность допэмиссии, поскольку во время рецессии или кризиса ваша доля будет размыта. Этот процесс поможет компании выжить, однако убытки от такой деятельности не всегда смогут восстановить акционеры.

Инвестирование в стабильные компании

Активы этих компаний обычно лучше справляются с экономическими спадами. Среди стабильных бизнесов — компании, которые занимаются производством продуктов питания и лекарств.

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Чем лучше инвестор понимает экономические процессы и умеет распознавать сигналы, тем более подготовленным он будет к любым изменениям на рынке.

Автор:
Сидоренко Богдан
Лектор Биржевого университета Сидоренко Богдан
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