Распродажа на $230 млрд: почему инвесторы ставят против доллара и кто выиграет

Иностранные инвесторы сейчас страхуют от скачков курса лишь 41% своих вложений в США. Если они снова начнут массово защищать свои капиталы, это приведет к распродаже долларов на сотни миллиардов. Какая валюта выиграет от этого больше всего? — Об этом пишет Bloomberg.

Валютное хеджирование (страховка от курсовых скачков) сейчас находится на исторических минимумах.

Средневзвешенный показатель хеджирования валютных рисков для Канады, Дании, Австралии, тайваня, Японии и Финляндии*

*Показатели могут незначительно меняться по мере поступления новых данных и изменений метолологии.

Источник: Bloomberg

По расчетам Bloomberg на основе данных шести рынков, к 30 июня инвесторы из Японии, Канады и Тайваня хеджировали лишь 41% валютного риска — минимум с 2015 года. Данные охватывают не весь мировой рынок, но показывают заметный разворот после всплеска спроса на защиту от падения доллара в прошлом году, когда администрация Дональда Трампа ввела глобальные пошлины.

Инвесторы снова делают ставку на доллар

Снижение хеджирования означает возвращение к стратегии, которая хорошо работала большую часть последнего десятилетия. Во время рыночных потрясений доллар обычно укреплялся или оставался стабильным, компенсируя часть потерь по американским акциям и облигациям после пересчета в национальную валюту инвестора. При высокой стоимости хеджирования платить за дополнительную защиту было невыгодно.

Теперь оба условия меняются. Хеджирование дешевеет, а способность доллара укрепляться во время кризисов вызывает все больше сомнений. В этом квартале американская валюта потеряла около 2,3% и ослабла против большинства валют G10. Инвесторы вновь ставят на ее обесценивание из-за экономической политики США.

Опасения усиливают действия министра финансов Скотта Бессента по поддержке иены и сдерживанию доходности американских облигаций. Дополнительный фактор — неопределенность вокруг политики ФРС. Рынок сомневается, насколько далеко председатель регулятора Кевин Уорш готов зайти в повышении ставок для борьбы с инфляцией на фоне давления администрации Трампа, которая добивается снижения стоимости заимствований.

Для валютного хеджирования инвесторы используют деривативы, продавая доллары и покупая собственную валюту. Поэтому даже небольшое увеличение доли захеджированных американских активов может создать значительный поток продаж доллара.

«Учитывая масштабы иностранных вложений в активы США, для серьезных последствий не требуется кардинального изменения позиций, — отметила руководитель направления макроэкономического кредитования Nuveen Лора Купер. — Иностранные инвесторы держат значительный объем американских активов, поэтому даже небольшое изменение уровня хеджирования может вызвать существенные валютные потоки».

По расчетам Bloomberg, основанным на активах на $4,6 трлн в шести странах, включая Австралию, Данию и Финляндию, увеличение доли хеджирования всего на пять процентных пунктов потребует валютных операций примерно на $230 млрд.

В эту оценку не входят Великобритания и еврозона. При этом Япония остается крупнейшим иностранным держателем казначейских облигаций США — на нее приходится около 10% зарубежных вложений. Канада и Тайвань также входят в первую десятку.

Хеджировать доллар становится дешевле

Один из главных факторов, который последние четыре года удерживал уровень хеджирования ниже 50%, постепенно исчезает. Разрыв между процентными ставками в США и других странах сокращается, а вместе с ним дешевеет защита от падения доллара.

Стоимость трехмесячного хеджирования для японских инвесторов снизилась с 6% в октябре 2023 года до четырехлетнего минимума в 2,75%. Для инвесторов из еврозоны показатель опустился до двухлетнего минимума в 1,32%.

Признаки изменения поведения уже появлялись. По данным Deutsche Bank, в прошлом году приток средств в биржевые фонды, инвестирующие в американские активы с валютным хеджированием, впервые за десятилетие превысил вложения в аналогичные фонды без защиты от колебаний доллара.

Стоимость хеджирования доллара на 3 месяца

Источник: Bloomberg

Теперь война в Иране и рост цен на энергоносители усиливают инфляционное давление и подталкивают центробанки других стран к повышению ставок. Это дополнительно сокращает разрыв с США.

Перспективы американских ставок менее очевидны. Жесткие заявления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле повысили ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Одновременно администрация Трампа добивается снижения стоимости заимствований, особенно перед промежуточными выборами в Конгресс.

«Если рынки продолжат снижать вероятность повышения ставок ФРС, а разрыв в ставках будет сокращаться, инвесторы могут начать восстанавливать хеджирующие позиции, — считает директор по инвестициям Manulife Investment Management Натан Туфт. — Это создаст постоянный поток продаж доллара».

Доллар теряет часть защитных свойств

Под вопросом оказывается и традиционная роль доллара как защитного актива. Руководитель направления мультиактивных решений QIC Стюарт Симмонс сомневается, что валютная корзина, на 70% состоящая из доллара, по-прежнему обеспечивает достаточную защиту в условиях растущей геополитической неопределенности.

«Действительно ли вы уверены, что доллар США останется главным защитным активом? — говорит Симмонс. — Стоит посмотреть на альтернативы и немного сильнее диверсифицировать валютную корзину».

Дополнительные сомнения вызвали планы американского Минфина увеличить выкуп долгосрочных облигаций для сдерживания стоимости заимствований и совместные интервенции США и Японии в поддержку иены. Инвесторы увидели в этих действиях признаки того, что Вашингтон готов мириться с более слабым долларом ради стабилизации других рынков.

При этом иностранным инвесторам необязательно продавать американские акции или казначейские облигации.

«Если инвесторы перестанут рассчитывать на рост доллара во время рыночного стресса, у них будет меньше причин сохранять крупные незахеджированные позиции», — отметил главный рыночный стратег Equiti Group Нурелдин Аль-Хаммури.

По его словам, инвесторы могут продолжать держать американские активы, одновременно увеличивая валютное хеджирование через продажу долларовых форвардов. Поэтому спрос на активы США может оставаться высоким даже при падении самого доллара.

Япония может стать главным источником продаж

Наибольший потенциал для роста хеджирования наблюдается в Японии — крупнейшем иностранном держателе американских активов. По оценке Deutsche Bank, в первом полугодии японские инвесторы хеджировали только 41% новых покупок иностранных облигаций против 62% в 2024 году.

«В последний раз показатель был таким низким в 2013 году, когда доллар входил в десятилетний бычий цикл, — отметил главный стратег Deutsche Bank по инструментам с фиксированной доходностью в Японии Шоки Омори. — Сегодня макроэкономическая ситуация выглядит почти зеркально».

Он выделяет три фактора, которые могут заставить японских инвесторов активнее защищаться от падения доллара: дальнейшее повышение ставок Банком Японии, резкое ослабление американской валюты и новые требования к платежеспособности страховщиков, которые ограничат допустимый валютный риск.

Стратег Wells Fargo Эрик Нельсон предупреждает, что хеджирование само по себе вряд ли станет главным долгосрочным фактором для доллара — определяющей останется денежно-кредитная политика. Однако снижение стоимости защиты делает увеличение хеджирования все более вероятным.

Главным бенефициаром Нельсон считает евро, поскольку европейские фонды накопили крупные незахеджированные позиции в американских акциях.

«Если доллар продолжит отставать в периоды ухода инвесторов от риска, поведение в сфере валютного хеджирования может быстро измениться и ускорить его падение», — заключил он.