Расходы на оборону растут, экспорт падает, почему тогда курс гривны держится

Расходы на оборону растут, экспорт падает, но гривна держится за счет валютных ограничений и НБУ. О том, чего ждать от валютного рынка на этой неделе, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. «Минфин» выбрал главное.
Валютный рынок
Курс доллара в понедельник рухнул почти до 41 грн за доллар и в течение всей недели восстанавливался, вернувшись к отметкам на прошлой неделе 41,31 грн за доллар на межбанке, наличный доллар поднялся с 41,46 до 41,52 грн.
Евро безналичный на межбанке еще поднялся с 48.13 до 48.27 грн, а наличный евро вырос с 48,59 до 48,73 грн. Главным фактором движения остается EURUSD, также немного подтянувшийся на мировом рынке, в ожидании заседания ФРС США.
На межбанке среднесуточный дефицит валюты рухнул на 50% почти до среднесуточных 40 млн долл. Спрос бизнеса снизился. В понедельник, когда курс откатился к апрельским минимумам (41,05 грн за долл.), спрос был у нас на пятимесячном минимуме, а дефицит межбанка снизился до 8 млн долл. Во вторник миссия МВФ уехала из Украины, оставил много рекомендаций, и так совпало, курс начал восстанавливаться.
НБУ снизил интервенции за неделю почти на 20% до 443 млн долл., и это минимум за 23 недели, то есть с апреля этого года. Всё благодаря слабому спросу со стороны бизнеса.
Настроения населения вернулись к традиционному летнему распределению. Безналичный рынок вернулся к профициту из-за падения спроса на треть до среднесуточных 1,8 млн долл. в день. Наличный рынок наоборот нарастил торговую активность на 20% как в спросе, так и в предложении, а среднесуточный дефицит наличной валюты вырос до 19 млн долл. (+15%). Резкое падение курса доллара на межбанке не привело к падению цены продаж, но значительно расширило спред.
Прогноз
Расходы на оборону растут, экспорт падает, но гривна держится за счет валютных ограничений и НБУ.
По доллару: на неделе ожидаю медленное апатическое послабление. При этом очень важна ситуация с евро, потому что именно оно является проинфляционным фактором, и НБУ будет ослаблять гривну в случае ослабления евро к доллару, и наоборот при удорожании евро к доллару будет пытаться сдерживать доллар. В целом, гривна фундаментально слаба, но НБУ достаточно инструментов для ее поддержки.
По евро: до решения ФРС (среда вечер) евро будет сдержанным. Основное движение к гривне уже увидим в четверг-пятницу. Сюрпризы возможны, особенно учитывая российские провокации.
На что обратить внимание
15 сентября — Правительство должно подать Бюджет 2026 в Верховную Раду. Рынку понадобится время для анализа документа, однако, это, безусловно, будет фактором влияния на курс. Следим за размером дефицита, инструментами покрытия дефицита, а также статейным распределением.
15 сентября — публикация монетарно-денежной статистики (кредиты-депозиты, денежные показатели и агрегаторы)
17 сентября — решение ФРС США по учетной ставке. Ожидается снижение на 4,5% до 4,25%. Однако это базовые ожидания, уже в цене доллара. Главное сейчас комментарий и дальнейшие цели ФРС, что повлияет на глобальную позицию доллара и движение EURUSD.
Переговоры с Фондом для согласования позиций, а также о новой программе продолжаются. Сюда же следует относить информацию о ходе переговоров с европейскими партнерами. Это все об источниках покрытия дефицита.
Безопасный фактор, в том числе через военные учения в Беларуси, особенно вспоминая заявления Буданова, по поводу провокаций в этот период, как для Европы, так и для Украины.
