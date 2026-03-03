Психология валютного рынка: почему мы покупаем на пике и как прекратить паниковать из-за курса

Когда курс доллара или евро резко растет, большинство людей не остаются равнодушными. Даже те, кто не планировал обмен, начинают проверять обменники, открывать приложения банков и покупать доллары или евро. Парадокс в том, что валюту покупают уже после скачка курса — то есть дороже. При этом большинство понимают: еще день, неделю или месяц назад курс был заметно более выгодным. Так почему же решение покупать чаще всего приходит именно в момент самого большого спроса? В этом материале «Минфин» объясняет, какие психологические механизмы заставляют покупать валюту на пике, и как выстроить простые правила, чтобы уменьшить влияние эмоций на решение.

Почему мы часто покупаем несвоевременно: психология валютного курса

С одной стороны, на валютном рынке срабатывают классические триггеры, присущие любому другому финансовому рынку. С другой — для украинцев валюта не столько инструмент заработка, сколько способ сохранить покупательную способность и зафиксировать ценность собственного труда.

Если на инвестиционных рынках главным триггером часто является FOMO — страх не успеть и пропустить прибыль, то, в случае валюты, в первую очередь действует страх потери: ощущение, что гривневые сбережения уже обесцениваются. Как утверждают поведенческие экономисты Дэниел Канеман и Амос Тверски, люди переживают потери сильнее, чем выигрыши. Поэтому в такие моменты решение купить валюту принимается не столько из-за расчета, сколько из-за тревоги.

В этом состоянии легко включается так называемое туннельное мышление: тревога сужает восприятие и человек видит не варианты, а одно единственное решение.

«Это определенная ловушка мозга, который начинает все видеть в худшем виде и рисовать однозначно негативные сценарии развития событий. Не стоит винить людей в туннельном мышлении, ведь во время войны каждый испытывает тревожность и высокий уровень неопределенности. Это состояние также накладывает отпечатки на финансовые решения — они могут быть менее продуманными и более спонтанными». — рассказывают аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

На фоне психологического давления часто страдает качество выбора. Исследования поведенческих экономистов Сендгила Муллайнатана и Элдара Шафира показывают, что ощущение дефицита времени или ресурсов сужает фокус внимания и усложняет оценку альтернатив. Поэтому, когда обмен кажется срочным, люди чаще соглашаются на любой курс, не успевают сравнить условия и проверить репутацию оператора. В итоге переплачивают не только из-за самого скачка курса, но и из-за спешки — а иногда берут на себя лишние риски, выбирая случайные точки обмена.

Дополнительно срабатывает и коллективное поведение. В психологии и экономике этот феномен часто описывают как стадное поведение (herd behaviour) — тенденцию людей подражать действиям других, особенно в условиях неопределенности. Экономист Абхиджит Банерджи показывал, что при нехватке информации участники могут игнорировать собственные оценки и повторять действия других, даже если эти решения необоснованные. Именно поэтому, когда курс растет и все больше людей покупают валюту, это выглядит как подтверждение правильности решения. Однако рост часто и подпитывается именно этим ажиотажем. При этом в моменты пикового спроса условия обмена ухудшаются: разница между курсом купли и продаж увеличивается, и люди по факту платят дополнительную «цену» за срочность.

Отдельный фактор для украинских реалий — коллективная память и длинный девальвационный тренд.

«Дело в том, что в течение многих лет в Украине происходит девальвация. Посмотрим на цифры: 5 февраля 2024 года — на межбанке курс 37,55 грн за доллар, 5 февраля 2025 — 41,68 грн за доллар. Теперь 2026 год: начало января — на межбанке курс 42,2 грн за доллар, сейчас в феврале — 43,12−43,25 грн за доллар. Да, порой курс гривны укрепляется, но общий тренд — это девальвация гривны. Именно это дает покупателям сигнал: лучше купить сейчас, чем через месяц, когда курс будет менее выгодным», — объясняют в КИТ Group.

Этот опыт делает решение более срочным, чем подсказывает холодный расчет. Даже если сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих кризисов, механизм срабатывает автоматически: лучше действовать сейчас, чем потом сожалеть.

В то же время большинство покупателей забывают, что валютный рынок движется волнами. Да, если посмотреть на годовую динамику курса, видно, что даже в пределах общего девальвационного тренда движение происходит неравномерно. Периоды роста сменяются паузами и локальными откатами. Поэтому, если нет событий, резко изменяющих фундаментальный баланс, вроде начала полномасштабного вторжения, рынок обычно дает время и возможность действовать без спешки. Прыжок не значит, что это последний шанс.

Те же психологические ловушки, которые подталкивают нас покупать на росте, работают и наоборот — мешают покупать тогда, когда курс более выгодный. Когда курс стабильный или снижается, информационный шум исчезает: нет громких заголовков, срочности и ощущения опасности. А без сигнала угрозы мозг не дает сигналу действовать, и решение легко откладывается.

К тому же падение курса редко воспринимается как «скидка». Чаще оно ассоциируется с неопределенностью: новостей или нет, или они настораживают, и возникает мысль «может еще упасть». Параллельно работает коллективный сигнал: если большинство не покупает, кажется, что тебе не нужно.

Как прекратить паниковать из-за курса

Паника из-за курса почти всегда возникает там, где нет правил. Поэтому даже несколько простых принципов могут снизить как психологическое давление, так и вероятность переплатить.

Первое — привязать покупку валюты к плану, а не к эмоциям. Валюта может быть страховкой для сохранения покупательной способности или инструментом под конкретные затраты с дедлайном — обучение, аренду, крупные покупки. В первом случае, логично накапливать постепенно, небольшими частями. Во втором — не откладывать обмен до момента, когда времени почти нет: более практично распределить покупку до даты платежа, чтобы один неудачный день не определял весь курс.

Второе — анализировать причины движения, а не только саму цифру в обменнике. Сам по себе рост или падение курса ничего не объясняет: важно понять, что стоит за колебанием — информационный импульс, сезонный фактор, временный дисбаланс спроса и предложения, или изменение ожиданий на более длинный горизонт. В современных украинских условиях розничный курс в обменниках обычно является производным от общей рыночной конъюнктуры — межбанка, спроса и предложения и новостного фона — и формируется в рамках регуляторных правил, а не «вручную» отдельными точками обмена.

«На розничном рынке действуют определенные правила, а также есть разветвленная система игроков — банков и финансовых компаний, у которых есть валютная лицензия, а Национальный банк контролирует работу, согласно этим правилам. Поэтому умышленной раскачки на розничном рынке мы уже давно не наблюдали, рынок в основном действует профессионально. К тому же контроль со стороны НБУ не позволяет операторам неожиданных решений или откровенных спекуляций», — отмечают в КИТ Group.

В таком случае важно не воспринимать движение курса, как сигнал к немедленному действию. Контекст помогает отличить временный импульс от смены тренда — и принимать решение более спокойно, без привязки к самым громким колебаниям.

Отдельное правило — безопасный канал обмена. В Украине валюту следует покупать и продавать только через банки и пункты обмена с лицензией НБУ, которые есть в официальном реестре. Нелегальные сделки несут не только ценовые, но и операционные риски, в частности, риск фальшивых купюр.

Также следует помнить, что, когда обмен нужен в период резких колебаний, частично снизить риск неудачного момента помогают технические инструменты, вроде краткосрочной фиксации курса. К примеру, финансовый маркетплейс КИТ Group предлагает бронирование курса на 60 минут.

В конце концов, ни одна модель не дает гарантии точного курса на конкретную дату — даже профессионалы работают только со сценариями и вероятностями. Но для бытового обмена более важно другое: не пытаться поймать идеальный уровень, а не позволять сильным эмоциям повлиять на решение. Когда цель ясна, покупка распределена во времени, а действия опираются на контекст, курс прекращает быть триггером и становится просто переменной, с которой можно работать спокойно.