Проседание доллара и обвал евро на межбанке: кто успел заработать на геополитических рисках

Эта неделя, скорее всего, займет первое место в этом году по числу потрясений на мировом валютном рынке. Сначала, 5 ноября, в президентской гонке состоялась шокирующе быстрая победа республиканца Дональда Трампа над демократкой Камалой Харрис. К тому же, республиканцы «завоевали» новые позиции в Сенате и Конгрессе США.

Так как Трамп в своей предвыборной кампании декларировал ряд мер по оживлению американской экономики с одновременным введением дополнительных пошлин на европейские товары, евро после его победы обвалился на более 2,3 американских цента на международных площадках относительно доллара. С уровня 1,09331 — почти до 1,07 доллара за евро и даже ниже.

Слишком уж велики оказались опасения рынков по поводу потенциального сокращения экономической активности в Европе при таком подходе нового американского президента к ведению торговли с ЕС.

Затем свою лепту в «разгон» международного валютного рынка внес уже Федрезерв. 7 ноября ФРС США приняла ожидаемое аналитиками решение по понижению ставок на 0,25% годовых до уровней 4,5%-4,75 % годовых. Но еще не успевшие остыть избирательные страсти, а также новый «раздражитель рынков» — заседание американского регулятора и комментарии его председателя Джерома Пауэлла — сделали свое дело. И ралли по паре евро/доллар продолжились.

Главные и совершенно откровенные месседжи от главы Федрезерва взбудоражили рынок. Пауэлл заявил, что будет всеми силами отстаивать независимость финансового регулятора и досрочно уходить по просьбе новоизбранного президента США не собирается. Причем не готова это делать и его команда.

А это значит, что ФРС замедлит смягчение денежно-кредитной политики, если только заметит признаки разгона инфляции из-за снижения налогов и повышения пошлин, обещанные перед выборами избирателям Дональдом Трампом.

Срок полномочий главы ФРС США истекает только в 2026 году. И похоже, конфликт между Трампом и Пауэллом может начать реально влиять на настроения инвесторов относительно перспектив доллара, что отразится на паре евро/доллар. То есть определенные периодические сюрпризы в ближайшем будущем по политике ФРС США явно возможны, что несколько напугало участников рынка. В итоге, всю неделю международный валютный рынок лихорадило, что тут же отражалось и на курсе евро в Украине.

Что происходило на украинском рынке

Параллельно с этим, несколько снизился на украинском рынке и курс доллара к гривне, что тоже внесло свои коррективы в курс безналичного евро на наших торгах.

График пары евро/доллар за неделю

Украинский межбанк по доллару за неделю

Украинский межбанк по евро за неделю

В итоге, на межбанке за неделю курс продажи доллара просел на 12 копеек: с уровней утра понедельника 4 ноября 41,33/41,35 гривен, до уровня закрытия торгов пятницы 8 ноября 41,205/41,23.

А вот курс продажи евро обвалился за этот же период гораздо серьезнее. Сразу на 71 копейку: с 45,0249 / 45,0342 до 44,3159/44,3222 гривен.

Продав свою евровалютную выручку на пике ценников вечером вторника по 45,25 гривен и даже чуть выше, неплохо заработали на этом для своих структур наиболее рисковые из финдиректоров крупных клиентов, которые работают и по экспорту товаров, и по импорту.

За полученную гривну они откупали евро на минимуме котировок продажи в пятницу 8 ноября уже по курсу около 44,55 гривен и чуть ниже. Так геополитические риски дали возможность заработать отдельным компаниям около 70 копеек на евро в течение двух-трех дней.

Как реагировал наличный рынок

Если смотреть на графики котировок наличного рынка, то по евро он оказался «спокойнее и рассудительнее» по сравнению с межбанком. Хотя тоже реагировал на складывающиеся реалии.

Поведение наличного курса евро за неделю

Секрет такого «спокойствия» был прост. Пока финансисты не распродали ранее купленный «дорогой» наличный евро, они не торопились понижать свои ценники продажи евровалюты в обменниках и кассах банков. Снижение котировок продаж они начали позже, и параллельно не забывали также снижать и курс приема этой валюты. Таким образом, они обеспечили более плавное проседание котировок на рынке.

Чего ждут рынки

Кроме евро, вся гамма чувств даже самых консервативных инвесторов на этой неделе пришлась на золото. После завершения американских выборов и заседания ФРС США золото подешевело как минимум на $115: с пиковых значений около $2800 за унцию 30−31 октября до $2685 за унцию к вечеру пятницы 8-го числа.

График цены золота ($/ тройская унция)

Все рынки от сырьевого до фондового сейчас «подвешены» и ждут дальнейшего развития событий вокруг первых действий нового президента США.

Дональду Трампу, известному своей непредсказуемостью, импульсивными действиями и периодической агрессивной риторикой, еще предстоит успокоить мировых инвесторов перед тем как они окончательно осознают все произошедшие геополитические перемены. Поэтому за его высказываниям и первыми шагами по уже реальному формированию управленческой команды сейчас будет внимательно следить весь мир.

И от того, как он сумеет наладить контакт с крупнейшими финансовыми, военными и политическими мировыми игроками во многом и будет зависеть дальнейшее поведение всех рынков — от валютного до сырьевого.

Напомню, что официальная инаугурация Дональда Трампа должна состояться в конституционную дату, 20 января 2025 года. А до этой даты Джо Байден и Камала Харрис остаются у власти, что в условиях накала политических страстей в США сулит много «битв» демократов и республиканцев по всем экономическим, геополитическим и де-факто военным решениям 2024 года.

Прогноз по наличному курсу на 9−10 ноября

В условиях этой глобальной неопределенности, владельцам украинских обменников сейчас не имеет смысла особо что-то менять в своей стратегии поведения на наличном рынке. Они продолжат на выходных работать в формате «с оборота». Правда, несколько расширив спред как по доллару, так и по евро.

Спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 30 копеек. А по евро, с учетом повышенной турбулентности этой валюты в ближайшие дни, финансисты расширят его в пределах от 20 до 35−50 копеек.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,40 гривен и продажа от 41,50 до 41,75 гривен.

А курс еврона наличном рынке 9−10 ноября будет в пределах коридора: прием от 44,45 до 44,90 гривен и продажа от 44,95 до 45,35 гривен.

Как всегда, в оптовых обменных пунктах ценники приема доллара и евро могут быть на 2−5 копеек больше указанных выше котировок приема, а курс продажи валюты гражданам — на 3−5 копеек ниже, чем по небольшим суммам.