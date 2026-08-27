Прогноз по доллару и евро на сентябрь: что делать украинцам, чтобы не влететь с курсом

Первый месяц осени принесет существенные колебания на мировой и отечественный валютные рынки. Комплекс политических, оборонных и экономических событий будет по-разному влиять на макроэкономические показатели Соединенных Штатов, Еврозоны и Украины, корректируя настроения инвесторов по всему миру.

Мировой рынок: почему евро будет укрепляться к доллару

Ключевым фактором для относительной стабильности мировых рынков в сентябре 2026 года будет обстановка на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива и течение военного конфликта между США и Ираном.

Несмотря на периодически появляющиеся новости о якобы скором завершении «горячей» стадии конфликта, по факту пока устойчивого мира не намечается. А это значит, что в сентябре сохранятся высокие цены на нефть (от $72 до $98 за баррель) и дорогая логистика. Кроме того, существуют риски разрастания ближневосточной войны не только на этот регион, но и угроза террористических атак в США и Европе, что «бьет» как по доллару, так и по евро.

Мой прогноз на сентябрь 2026 года: конфликт останется в стадии средней степени эскалации и будет периодически нервировать инвесторов, но на более высокий уровень регулярных военных столкновений уже не перейдет.

Именно за счет очередных слухов о скором мире нефть на момент написания статьи несколько просела до уровня около $86 за баррель.

Цена нефти BRENT

При этом Европа пока выглядит более привлекательно для инвесторов, даже несмотря на бушующую у ее границ войну рф против Украины и серьезную зависимость европейской экономики от цен на дорогие энергоносители. К этому добавились потери экономики от аномальной жары (аналитики оценивают их в 180 млрд евро, или примерно 1% ВВП) и более чем скромный рост ВВП Европейского союза во втором квартале 2026 года (около 1,9%). Но главный козырь евровалюты сейчас для рынка — это большая прогнозируемость, нежели по американскому доллару.

Штаты преодолели отметку госдолга в $40 трлн, а сумма его обслуживания превысила $1 трлн на фоне растущего бюджетного дефицита. Американский президент Дональд Трампа продолжает провоцировать скандалы в американском политикуме, противостояние США с Китаем сохраняется. Поэтому инвесторы все активнее приглядываются к европейским активам. И это в сентябре этого года сработает в пользу ситуативного укрепления евро относительно доллара.

График пары евро/доллар

Кроме того, 10 сентября ЕЦБ, скорее всего, решит сохранить свои ставки на текущем уровне — от 2,25% до 2,65% годовых. По состоянию на конец августа 2026 года Евростат зафиксировал годовую инфляцию в Европейском Союзе на уровне 3%, а в еврозоне 2,9% (это данные за июль) при таргете ЕЦБ в 2%. Так что европейский регулятор может себе позволить подержать ставки на том же уровне. Главная уязвимость сейчас для евро — зависимость европейской экономики от мировой стоимости энергоносителей.

Но текущие («кризисные и военные») цены энергоносителей уже заложены в прогнозы рынка по евро на сентябрь этого года, а выше $100 за баррель ценники уже могут пойти только при существенном обострении войны на Ближнем Востоке, что пока все же маловероятно. Так что ЕЦБ пока имеет определенный запас прочности в борьбе с инфляционными процессами в Евросоюзе. Особенно, если нефть начнет проседать, или хотя бы останется на текущих уровнях.

У Федрезерва США все гораздо сложнее. 16 сентября ему тоже надо принимать решение по ставкам, что будет немедленно отражаться на самочувствии доллара. При этом инфляция в Штатах, согласно последним опубликованным данным на начало августа, остается высокой — около 3,4% в годовом выражении. Что также заставляет инвесторов осторожничать.

То есть ставки ФРС США в сентябре надо было бы по классической экономической теории повышать. И это пошло бы на пользу доллару. Но если смотреть в комплексе, а не только через призму мандата Федрезерва, то подобное решение американского регулятора в текущих реалиях долговой нагрузки на бюджет означает только одно — загонять американскую экономику еще глубже в проблемы.

Решение Минфина США увеличить с сентября 2026 года до $4 млрд и выше суммы единоразового выкупа долгосрочных трежерис (эта мера направлена на сдерживание роста доходности американских бумаг) может сработать только в комплексе мер по общему оздоровлению экономической ситуации в Штатах. А как раз этого единого плана и комплекса мер у американского правительства и Президента США пока, похоже, нет. И это будет работать против доллара на протяжении всего сентября.

Поэтому ФРС, скорее всего, придется тоже сохранять свои ставки на уровне 3,5−3,75% годовых. То есть по факту «консервировать» проблемы, но не решать их. И это понимают все инвесторы и спекулянты.

Все это будет помогать евро ситуативно укрепляться даже в те моменты, когда ЕЦБ предпочитал бы и не усиливать европейскую валюту для повышения конкурентоспособности европейских товаров на мировых рынках.

Мой прогноз по паре евро/доллар на сентябрь 2026 года — это коридор в пределах от 1,142 до 1,188 доллара. Самые большие скачки пары в пределах от 0,6 до 1,2 цента на евро будут наблюдаться в преддверии и в день заседаний регуляторов: 9−10 сентября (ЕЦБ) и 15−16 сентября (ФРС США). А в дни опубликования показателей по рынку труда, инфляции и ВВП США и ЕС стоит ожидать колебаний пары в пределах до 0,4−0,8 цента на евро.

Таким образом, для украинского валютного рынка влияние мирового тренда по паре евро/доллара добавит колебаний евро относительно гривны в пределах 27−54 копеек на евро в период 9−10 сентября и 15−16 сентября, и до 18−36 копеек — в дни публикации вышеуказанных экономических индексов по Штатам и ЕС.

Украинский валютный рынок: предложение СКВ сокращается, спрос растет

Украина (и в итоге гривна) в сентябре останется зависимой как от мировой стоимости энергоносителей, так и от своевременного поступления международной финансовой помощи. Наши партнеры пока выполняют свои обязательства по финансированию наших расходов на войну и социальные расходы. И это продолжит поддерживать ЗВР Украины на высоком уровне, что даст Нацбанку и в сентябре все рычаги для удержания ситуации с курсом гривны относительно доллара (и опосредованно евро) под своим полным контролем.

Динамика международных резервов

По моим прогнозам, золотовалютные резервы Украины в течение сентября будут находиться в пределах коридора от $48,8 млрд до $54 млрд, даже с учетом постоянных интервенций по продаже доллара на межбанке.

А объемы трат резервов за сентябрь для поддержки курса нацвалюты составят от $4,3 млрд до $5,4 млрд, в зависимости от объемов операций трех главных групп игроков на нашем рынке и их активности по покупке/продаже валюты на торгах:

импортеров энергоносителей (бензин, дизель, автогаз, газ для прохождения отопительного сезона);

агроэкспортеров (в этот раз металлургия сильно просела и объемы продаж валюты представителей отрасли в сентябре будут незначительные для нашего рынка);

потребностей ЗСУ и оборонки, а также госсектора в части покупки валюты для восстановления разрушенной критической инфраструктуры. Причем в сентябре оборонка будет не только покупателем валюты, но иногда и продавцом — за счет захода валюты от программ по сотрудничеству и продаже украинских отдельных вооружений нашим западным партнерам.

В итоге ежедневный дефицит валюты на межбанке останется высоким — до $85 млн-190 млн, в зависимости от текущей ситуации по спросу/предложению на рынке. Этот дефицит будет закрываться Нацбанком через его интервенции по продаже доллара.

В дни ситуативного сильного укрепления евро относительно доллара на мировом рынке Нацбанк через политику «гибкого курсообразования» постарается несколько ослабить позиции доллара в Украине на торгах, чтобы нивелировать значительный рост курса евро относительно гривны. И наоборот, в случае сильного проседания евро в паре евро/доллар, НБУ на украинском межбанке будет усиливать доллар, чтобы в итоге и в первом, и во втором случае максимально сглаживать колебания курса как доллара, так и евро относительно гривны на нашем внутреннем рынке.

Ведь НБУ надо максимально уменьшать влияние фактора курсовых скачков доллара и евро на стоимость импортных товаров, так как это существенно влияет на показатели инфляции в Украине. Особенно в части цен на энергоносители, промышленную технику, машины и т. д. Поэтому по факту в сентябре этого года НБУ продолжит работать уже не только в привязке гривны к доллару, а с бивалютной корзиной.

Кроме того, на поведение украинского валютного рынка в сентябре 2026 года повлияют и следующие факторы:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита, с учетом плановых поступлений от наших западных партнеров и роста расходов на оборону. Президент Владимир Зеленский на днях заявил о том, что Украина ждет еще порядка 30 млрд евро на покрытие дефицита бюджета, а Европейская комиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 млрд евро финансовой помощи.

инфляционные процессы и меры Нацбанка для сохранения интереса населения к гривневым инструментам вложений своих сбережений. 17 сентября НБУ примет решение по учетной ставке, и я прогнозирую, что пока Нацбанк оставит ее на уровне 15,5% годовых, но снова заявит о готовности оперативно ужесточать монетарную политику в случае раскручивания инфляции.

последствия обстрелов украинской территории россией, настроения и действия населения и бизнеса в части покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Продолжающиеся обстрелы гражданских и промышленных объектов будут снижать наш экспортный потенциал и возможности аграриев и металлургов зарабатывать валюту (из-за разрушений портовой инфраструктуры Одесского региона). Дальнейшее разрушение складов крупных украинских ритейлеров, по моим прогнозам, увеличит в сентябре негативное сальдо между предложением и спросом на валюту на межбанке в пределах дополнительных $700 млн-900 млн.

И только своевременное поступление западной помощи способно будет страховать сентябрьский бюджет, а заход валюты от партнеров позволит НБУ удерживать курс гривны от существенной девальвации без дополнительной эмиссии.

На наличном рынке объемы продаваемой населением валюты останутся меньше, чем объемы покупаемой украинцами СКВ. А с учетом недавно расширенных лимитов на покупку валюты, объемы такого негативного сальдо вырастут и составят, по моим расчетам, от $12 млн-18 млн до максимум $40−65 млн в день. В настоящее время такие объемы не являются критичными для украинского валютного рынка и не способны «взорвать» курс доллара или евро в обменниках.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в сентябре от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 70 копеек.

Наиболее широким он будет во второй декаде сентября, когда в период проведения заседаний ЕЦБ и ФРС США пару евро/доллар будет сильно трясти, а украинский валютный рынок будет на это оперативно реагировать как на межбанке, так в наличном сегменте.

Читайте также: Валютные послабления от НБУ: как отреагирует курс доллара

По статистике Нацбанка, с января по июль 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на общую сумму $5,48 млрд в эквиваленте. Но за счет ослабления валютных ограничений уже с сентября я прогнозирую рост объемов ввозимой наличной валюты банками как минимум на 10−30%. Финучреждениям на первом этапе просто понадобится больше валютного нала, чтобы выдавать его вкладчикам по мере завершения их валютных депозитов и для обеспечения своих валютообменных операций через кассы банков.

По моим расчетам, финучреждения в сентябре завезут не менее $1−1,3 млрд в эквиваленте. Причем доля наличного евро в этих объемах будет в пределах не менее 45−55% от общей суммы ввозимой валюты в страну.

В целом, по моим прогнозам, тренд на контролируемую со стороны Нацбанка девальвацию в сентябре сохранится. Главными покупателями валюты на торгах в сентябре будут госструктуры, отдельно ВПК, энергетики, импортеры энергоносителей и ритейлеры. А главными продавцами на рынке останутся НБУ, частично аграрии и IT-сектор, а также некоторые импортеры ВПК. Нацбанк продолжит политику «гибкого курсообразования» с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а опосредованно — и курса евро.

Уровень котировок покупки/продажи безналичного доллара на торгах в сентябре, по моему прогнозу, будет в пределах 44,35 — 45,30 гривен за доллар, и, соответственно, в пределах 51,30 — 52,70 гривен за евро. А на наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 10−25 копеек выше, чем котировки межбанка.

Советы по диверсификации сбережений

Тем, кто проживает в Украине, можно держать денежные сбережения в соотношении:

— до 45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, некоторые облигации известных на украинском рынке эмитентов).

— до 55% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — также около 45%, в швейцарских франках — до 5%, и в золоте — до 5%.

Для тех, кто сейчас за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, денежные сбережения целесообразно держать в соотношении:

— до 50% в национальной валюте той страны, где Вы прибываете (например, депозиты в местных банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в валюте страны пребывания).

— до 50% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Учитывая сложную геополитическую, экономическую и военную обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал все вышеуказанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 2−3 месяца. И делал бы необходимые соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.