Прогноз курса: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни

Первая полноценная неделя мая прошла достаточно активно как на мировом, так и на украинском валютном рынке. Как за это время менялся курс и какие персперктивы для него открываются в ближайшие дни, рассказывает «Минфин».

На международных площадках основными поставщиками новостей, серьезно «двигающими» тренд по курсу как доллара, так и евро снова были новости с Ближнего Востока.

Хрупкое перемирие между США и Ираном в сочетании с продолжением блокировки Ормузского залива иранскими военными и американской армадой у берегов Ирана — не спасает мир от «дорогой» нефти. Более того, периодические громкие заявления каждой из сторон в сочетании с периодическими прилетами беспилотников по соседним странам — плохая гарантия стабильности. И тем более на валютном рынке.

В итоге, всю неделю на различных слухах и заявлениях как США, так и Ирана о перспективах мира и войны в этом регионе — пара евро/доллар постоянно находилась в полустрессе, но с соблюдением относительно узкого коридора в 1,2 цента — от 1,167 до 1,179 доллара за евро, а нефть марки BRENT в пределах коридора от $97 до $114,5 за баррель. И это можно считать явно не самым худшим из возможных вариантов развития событий.

График пары евро/доллар

График стоимости нефти BRENT

Из-за сохранения режима глобальной неопределенности в подвешенном состоянии оказывались всю неделю и цены на золото, которые в итоге за неделю продержались в коридоре от $4530 до $4760 за тройскую унцию.

При этом, на очередных ситуативных надеждах на скорый мир между США и Ираном — инвесторы даже иногда начинали потихоньку снова скупать золото, что подтолкнуло цены на этот металл к уровням выше $4700 за унцию. Расчет этой группы игроков был на то, что со снижением напряженности цены на нефть могут пойти вниз, а цены на золото — наоборот вверх.

Но такой расчет пока оправдался лишь частично и цены на нефть так и находятся в пределах $100 за баррель, что все же поддержало золото в пределах $4700 и выше за унцию. Хотя и не спровоцировало нового витка цена на «желтый металл». Дело в том, что текущий потенциал роста золота уже выдыхается, а новых позитивных новостей с Ближнего Востока, которые могли реально расшевелить мировую экономику так и нет.

График золота

Украина в этой ситуации продолжала жить в своей реальности — война, обстрелы россией гражданских объектов и инфраструктуры, непростая экономическая обстановка с продолжением высоких показателей инфляции (8,6 % по данным за апрель от Госстата), а также очередными коррупционными скандалами. И все это работало против гривны.

Но Нацбанк достойно справлялся с этими вызовами и практически всю неделю не допускал значительных скачков курса доллара, а опосредованно, по мере возможности, и курса евро.

К несомненному негативу для нацвалюты стоит отнести новость о сокращении реального ВВП Украины в I квартале 2026 года на 0,5% в годовом исчислении (по сравнению с I кварталом 2025 года) и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонности). Это первое падение экономики с начала 2023 года, вызванное усилением атак рф на энергетику, морозами и перебоями в работе предприятий из-за блэкаутов. Это еще и дальше аукнется на экономических показателях Украины за весь 2026 год.

Кроме этого, снижение золотовалютных резервов до уровня в $48,2 млрд на 1 мая тоже не самая лучшая новость для нацвалюты.

Тем не менее, в итоге, на фоне всех мировых и украинских событий за период с 4 по 8 мая безналичный доллар на межбанке практически не вырос. При уровне в 43,885/43,915 грн утром 4 мая — к закрытию торгов котировки оказались на отметке в 43,88/43,91 грн.

А безналичный евро за этот же период подорожал на 20,5 копеек — с утренних котировок понедельника 4 мая 51,4814 / 51,5035 грн до 51,6906/51,7084 к концу пятничной сессии 8-го числа.

При очень условной, но все же относительной стабильности межбанка «подуспокоился» и наличный рынок:

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

Вечером пятницы 8 мая обменники финкомпаний продавали наличный доллар в пределах 43,75−44,10 гривен, а евро 51,70−52,10 грн.

Позитивным фактором для валютного рынка Украины можно расценивать общие объемы покупки/продажи валюты гражданами и главное — заметное снижение сальдо превышения покупки валюты украинцами над ее сдачей. Это значительно меньше «давит» на все сегменты валютного рынка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

В целом, благодаря НБУ и общему состоянию рынка — ситуация остается под полным контролем регулятора. Поэтому, в эти выходные владельцы обменников проработают в формате «с оборота» с относительно небольшим спредом между покупкой и продажей как по евро, так и доллару. Спред по американской валюте в большинстве обменок будет в пределах 15−20 копеек, а по евро 20−25 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 9−10 мая

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний, а также касс банков, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах коридора: прием от 43,50 до 43,70 грн и продажа от 43,75 до 44,20 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,30 до 51,60 грн. и продажа от 51,65 до 52,10 гривен.