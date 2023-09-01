Курс на выходных: какими будут ценники доллара и евро после недавних решений Нацбанка

Эта неделя была богатой на события, которые внесли серьезные коррективы в поведение наличного валютного рынка Украины. Достаточно оперативно сработал Нацбанк. Уловив «плохой» сигнал для рынка в виде еще недавнего стремительного и ситуативного взлета наличного курса доллара до уровней ценников продажи в 38,50−39 гривен, регулятор в этот раз не очень долго раскачивался.

И выдал на-гора поздним вечером 28 августа Постановление Правления НБУ № 104 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступило в силу уже с 29 августа 2023 года.

Суть и цель решения регулятора: смягчение валютных ограничений для борьбы с множественностью курсов и сокращение разницы между официальным и рыночным наличным курсами.

Для этого Национальный банк разрешил банкам уже с 29 августа продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции на их валютные счета и карты. Причем по курсу, установленному самим банком, хотя и в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке.

Кроме этого, НБУ увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев по курсам, близким к официальному.

Учитывая, что все эти операции никто не запрещает делать сразу в нескольких банках на суммы, указанные регулятором, по факту, Нацбанк позволил гражданам хеджировать свои валютные риски через покупку необходимых сумм валюты в те моменты, когда люди будут опасаться девальвации гривны.

И хотя снижение котировок валюты началось еще за несколько дней до появления данного постановления Нацбанка, такое решение регулятора окончательно сняло определенную напряженность на наличном рынке и даже укрепило тренд по постепенному проседанию ценников обменников, что хорошо видно на графике наличного курса доллара за неделю:

По евровалюте данная ситуация на графике выглядит несколько динамичнее, что связано еще и со скачками пары евро/доллар на внешних рынках в этот период, что также отразилось и на наличном курсе евро относительно гривны:

Учитывая, что при этом на межбанке Нацбанк продолжал активно распродавать доллар из резервов по 36,9343 гривны, привычный коридор по безналичному доллару 36,5686−36,9343 гривны сработал без каких-либо сюрпризов.

Поэтому банки, столкнувшись 29−31 августа с первоначальным увеличением спроса на валюту со сторону граждан, которым разрешили ее покупать на карты в пределах ежемесячного лимита до 50 тысяч гривен в эквиваленте, без проблем пополняли свою собственную валютную позицию у регулятора по 36,9343 гривны за доллар.

И затем перепродавали ее людям на карты в необходимых объемах с учетом установленного Нацбанком лимита в 50 тысяч гривен, но уже по своему карточному курсу. Это дало им возможность не только зарабатывать на этом «чистыми» в пределах 50 копеек и более на долларе, но и окончательно сбило ажиотаж по покупке валюты у тех, кто все еще опасается возможного скорого «отпускания» курса и девальвации гривны.

А поведение котировок евровалюты на этой неделе на нашем межбанке продолжало отражать все перипетии тренда по паре евро/доллар на международном рынке. И в итоге, евро на торгах за неделю чуть подорожал на 6 копеек с уровня 39,5562/39,9518 на утро понедельника 28 августа до 39,622/40,0109 гривен на 15:00 по Киеву вечером в пятницу 1 сентября.

График пары евро/доллар за 28.08.2023−01.09.2023 (по состоянию на 15:00 по Киеву):

А на украинском межбанке 28.08.2023 — 01.09.2023 это выглядело вот так:

Учитывая снижение напряженности на наличном рынке, финансисты не только скорректировали свои спреды между покупкой и продажей валюты, но и в основном перестали играть «на повышение». Задирать курс продажи при снижении физического спроса на наличную валюту им сейчас просто не имеет смысла.

Спрос на валюту до сих пор остается высоким, но после послаблений НБУ с 29 августа сместились акценты и в статистике Нацбанка по объемам покупки/продажи валюты гражданами с увеличением доли покупок долларов и евро именно безналичным путем:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней):

Это как раз то, чего и добивался Нацбанк.

В итоге, к выходным валютный рынок пришел с достаточно неплохими результатами по части отвоевывания гривной ранее утраченных позиций. А снижение курсовых рисков снова заставит владельцев обменников не только уменьшать спред между покупкой/продажей по доллару и по евро, но и вернуться к работе, в основном, в формате «с оборота». Это также позитивно как для граждан-потребителей услуг валютообмена, так и для самих финансистов.

Прогноз наличного курса доллара и евро 2−3 сентября

Учитывая изменившуюся ситуацию, основная часть обменников финкомпаний в эти выходные будет работать с достаточно узкими, по сравнению с еще недавними (1−1,5 гривнами), спредами по доллару в пределах от 20−25 копеек до максимум 60 копеек. А по евро — в пределах от 25 — 50 копеек до максимум 1 гривны.

Причем ключевым для них снова будет фактор платежеспособного спроса в своем регионе. Поэтому владельцы обменников будут готовы даже частично «двигаться» по курсам покупки/продажи, чтобы обеспечить максимальный доход для себя именно за счет объемов операций. Это приведет к достаточно частой смене ценников обменников в течение субботы-воскресенья, в зависимости от ситуации со сдачей/продажей ими валюты на данный момент.

Общий тренд на некоторое укрепление позиций гривны на наличном рынке после послаблений Нацбанка сохранится, что позволит потенциальным покупателям валюты уже не так поддаваться ажиотажу, а спокойно подбирать для себя оптимально низкий вариант курса покупки валюты на рынке.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,80 гривен и продажа от 37,95 до 38,30 гривен.

Курс наличного евро в обменниках в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 40,50 до 41,25 гривен и продажа от 41,40 до 41,85 гривен.