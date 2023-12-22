Прогноз курса перед Рождеством: чего ждать и почему надо быть осторожным с евро

Эта неделя оказалась достаточно сложной на валютном рынке Украины. За период с 18 по 22 декабря гривна прилично девальвировала, хотя к концу недели, благодаря активным заливкам доллара Нацбанком, котировки на межбанке американской валюты несколько снизились.

В итоге, если не учитывать ситуативные взлеты котировок в середине недели до уровней свыше 37,60 гривен, безналичный доллар за 18−22 декабря подорожал почти на 42 копейки (с 37,045/37,065 до 37,46/37,49 гривен по состоянию на момент закрытия торгов пятницы ТОДом). А евровалюта за этот период прибавила в цене сразу еще почти 82 копейки (с 40,4753/40,4823 до 41,2884/41,3027 гривен к закрытию сессии 22 декабря в 15:00 по Киеву).

Нынешняя неделя была последней полноценной рабочей неделей для всех участников рынка. На следующей неделе активность как западных контрагентов, так и наших местных компаний начнет быстро снижаться. Особенно 25-го декабря, когда Европа и Штаты отмечают Рождество. И хотя в Украине Рождество также будет праздником, но в условиях военного положения — это будет рабочим понедельником.

Дело в том, что период мирового новогоднего затишья в условиях войны в Украине мало ощущается, а вот иностранные партнеры уже в предпраздничном формате работы. Именно поэтому мы и наблюдали повышенную активность всех участников украинского межбанка в период с 18-го по 22-е декабря — они все спешили закрыть свои валютные расчеты этого года, чтобы потом не попасть в период новогодней «спячки» на Западе.

Какие внешние факторы повлияли на курс

Как и на прошлой неделе, не последнюю роль в быстром взлете и существенных колебаниях курса евровалюты относительно гривны на украинском межбанке сыграл именно международный рынок.

Если еще в понедельник, 18 декабря, пара евро/доллар начинала в пределах уровня около 1,0921 доллара за евро, то вечером 22 декабря, на момент написания статьи, это соотношение уже было на уровне около 1,1030 доллара.

Если учесть, что колебания в 1 американский цент на евро — это порядка 38 копеек на нашем рынке, да еще и при этом рос курс безналичного доллара, то неудивительно, почему скачки евро на внешних рынках так радовали местных спекулянтов на наличном рынке и продавцов евровалюты — на межбанке.

График соотношения пары евро/доллар на внешних рынках за ноябрь-декабрь 2023 года

Именно колебания пары евро/доллар на международном рынке в сочетании с приближением конца года на украинском межбанке, ростом курса безналичного доллара и периодом расчетов по налогам у отечественного бизнеса и госкомпаний, создали предпосылки для существенных скачков валютных котировок на торгах в Украине.

График поведения котировок межбанка по доллару:

и по евро:

Что предпримет регулятор

В условиях сохранения дефицита предложения доллара на торгах, НБУ продолжал практически ежедневно оставаться главным продавцом валюты. И периодически достаточно серьезно выигрывал за счет значительного превышения спроса на доллар над его предложением со стороны экспортеров.

Конечно, понятно, что заработок на росте курса не входит в задачи регулятора, и его главной целью является сохранение ценовой стабильности в стране, но ситуация складывалась так, что НБУ мог продавать валюту все дороже и делал это практически ежедневно.

Лишь во второй половине недели активные «заливки» валюты Нацбанком несколько «придушили» рост котировок и даже позволили гривне частично отвоевать ранее утраченные позиции. Но все равно — за неделю гривна просела.

Причем причина такого поведения НБУ сейчас все та же. Он не готов без оглядки тратить валютные резервы в условиях неопределенности по объемам западной финансовой помощи Украине в 2024 году. И поэтому пытается нащупать наиболее эффективную тактику работы на межбанке: чтобы и курс не демонстрировал сильную волатильность, и цены не росли свыше установленного им таргета, и экспортеры не придерживали валюту, а были экономически заинтересованы в ее заведении в страну и продаже на украинском межбанке.

При этом Нацбанк не может себе позволить и вариант невмешательства в процесс вообще, то есть полноценно отпустить курс доллара в свободное плавание. Ведь в условиях практически монопольного положения продавца на торгах, если регулятор перестанет выходить на рынок, — это равносильно существенной игре «на повышение». А значит, с одной стороны — будет провоцировать и раскрутку инфляции (импортеры просто сразу же заложат максимальные курсы в свои ценники), а с другой — начнет стимулировать экспортеров к придерживанию валютной выручки до последнего (зачем продавать сегодня, если завтра это можно будет сделать дороже).

При и так слабом экспорте (за счет всей совокупности военных факторов) и невозможности нашей промышленности выполнения функции обеспечения страны всем необходимым, Украина пока, к сожалению, вынуждена все больше импортировать. То есть проблема негативного сальдо торговли будет только нарастать, что, в свою очередь, будет снова «давить» на курс.

Стратегически, сейчас Нацбанк постарается сохранять относительную стабильность курса за счет продажи валюты во время интервенций, как минимум, до момента полного понимания размеров и графика поступлений международной помощи в 2024 году.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 23−24 декабря

Рост котировок последних дней всполошил и наличный валютный рынок. Обменники финкомпаний и банки стали достаточно активно повышать свои ценники, ориентируясь на тренды межбанка. При всем этом, в целом, ситуация на валютном рынке остается полностью контролируемой Нацбанком.

На этих выходных владельцы обменников постараются продолжать максимально «разогревать» курс наличного доллара и евро. На фоне увеличения колебаний межбанка, сети обменников в эти выходные расширят спред между покупкой и продажей доллара и евро, чтобы минимизировать свои валютные риски и максимально при этом заработать.

Финансисты будут не прочь «разогреть» курс на наличном рынке в пределах до тех уровней продажи, которые им может обеспечить платежеспособный спрос на валюту в данном регионе. Прощупывание котировок на предмет выставления максимального уровня ценников продажи валюты будет проходить в оба выходных дня.

23−24 декабря обменники финкоманий будут работать в формате торговли валютой «с оборота» со спредом в пределах от 20−25 копеек до 60 копеек по доллару и в пределах от 20−35 копеек до 1 гривны по евро.

Котировки доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будут в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,93 гривен и продажа от 37,95 до 38,30 гривен.

А ценники по евро в обменниках финкомпаний на выходных будут в пределах: прием от 41,00 до 41,70 гривен и продажа от 41,75 до 42,10 гривны.

Разброс котировок по покупке-продаже евровалюты в разных сетях обменников в эти субботу и воскресенье будет значительным. Поэтому я советую перед тем, как совершать операции по валютообмену именно евровалюты: вначале пройтись в вашем регионе по ряду обменников, чтобы подобрать наиболее выгодный для себя курс. Или воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы не проиграть на таком существенном разбросе котировок покупки и продажи евро.

Сам по себе большой разброс котировок евровалюты в эти выходные связан с тем, что различные сети обменников «накупились» евровалюты в моменты скачков курса евро по совершенно разным «ценам». Поэтому теперь им надо, исходя из уже своих индивидуальных особенностей, закрыть свои покупки соответствующими уровнями продажи валюты или «разбавить» более «дешевыми» покупками свои ранее «дорогие» скупки этой валюты в периоды наибольшей турбулентности курса евро на международном и украинском валютных рынках.