Минфин - Курсы валют Украины

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29 марта 2024, 19:30 Читати українською

Прогноз курса на ближайшие дни: ждать ли доллар по 40 и евро дороже 43,2

Эта неделя на валютном рынке заставила понервничать всех: клиентов, сами банки и владельцев финкомпаний, работающих на рынке валютообмена. Из-за достаточно серьезных колебаний курса доллара на межбанке, и, как следствие, — на наличном рынке, снова оживилась секта поклонников «доллар по 40». Какого же курса ждать на выходных, 30−31 марта, — в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя на валютном рынке заставила понервничать всех: клиентов, сами банки и владельцев финкомпаний, работающих на рынке валютообмена.

Главным аргументом поклонников доллара по 40 стал рост котировок американской валюты на торгах 27 и 28 марта, когда межбанк быстро ушел к уровням 39,34/39,37 гривен, а часть сделок проходила и существенно выше 39,40 гривен.

И доводы у этих «ждунов» были просты: раз так взлетел межбанк, то значит и дальнейший быстрый рост наличного курса не заставит себя долго ждать.

Частично они оказались правы, но лишь частично. В дни роста котировок безналичного доллара и евро на торгах почти в тех же пределах действительно росли и ценники обменников. Но без особого «фанатизма» и явно без активных попыток сыграть на опережение с максимальным задиранием котировок.

График курса доллара и евро на межбанке на этой неделе на момент написания статьи

Межбанк (доллар)

Межбанк (евро)

Графики курса доллара и евро на наличном рынке на этой неделе

Наличный (доллар)

Наличный (евро)

Дело в том, что, несмотря на раскачку межбанка и достаточно быстрые реакции на это ценников обменников, население оказалось не готовым особо переплачивать за валюту.

То есть объемы покупки валюты гражданами продолжили оставаться выше объемов сдачи ими валюты, но ажиотажа, а тем более паники среди украинцев не было, на что так безуспешно рассчитывали владельцы некоторых сетей обменников:

Операции физлиц по покупке/продаже валюты (30 дней)

Основных причин для такого сдержанного поведения граждан по покупке валюты было несколько. Это и прилеты рашистских ракет, и шахедов во многих регионах, когда населению вообще было не до курса и его колебаний. И достаточно активное вмешательство Нацбанка с продажей доллара на торгах всю вторую половину недели, что быстро снижало давление на межбанк, и опосредованно — на курсы валютного нала.

Кроме этого, частично уже срабатывает и постепенное привыкание украинцев к росту колебаний ценников, что приводит к сокращению желающих срочно бежать покупать дорожающую валюту.

Да и что греха таить, объемы свободной гривны для покупки валюты на руках у подавляющей части населения в условиях ползучего роста цен сокращаются.

Так что «загона оленей» у владельцев обменников в этот раз не получилось.

Что происходило с евро

По курсу евро основным фактором всех изменений были колебания пары евро/доллар на внешних рынках. Там тоже всю неделю было явно «не тихо», но все же и глобальных потрясений не происходило.

Все ежедневные колебания были, в основном, в пределах до 0,5−1 американского цента на евро, что достаточно спокойно воспринималось рынком.

Недельный график пары евро/доллар на момент написания статьи

В итоге, за период с 25 по 29 марта на межбанке доллар после всех взлетов в середине недели даже просел почти на 15 копеек — с 39,13/39,16 до 38,99/39,01 гривен по состоянию на момент закрытия торгов ТОДом. А курс продажи безналичного евро упал почти на 21 копейку — с 42,3151/42,3476 до 42,1053/42,1229 по состоянию на 15:00 по Киеву 29 марта.

Учитывая, что эта неделя была последней в этом месяце и в первом квартале 2024 года, клиенты вели себя на торгах достаточно активно, что и отразилось на статистике торгов:

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Таким образом, несмотря на ситуативные колебания курса на межбанке и на наличном рынке, в итоге, для гривны ничего критичного не произошло, хотя и «потрепало» нервы всем участникам валютного рынка.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 30−31 марта

В этих условиях большинство обменников финкомпаний проработает в последние субботу и воскресенье марта в формате «с оборота», но несколько расширит спред при покупке/продаже американской и европейской валюты.

Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена будет в пределах 20−30 копеек, а по евро — в пределах 20−40 копеек.

При этом, наблюдая за активными распродажами Нацбанком доллара на торгах со вторника по пятницу и «сбивание» им, таким образом, потенциала для дальнейшего роста курса, часть обменников даже начнет несколько занижать курс приема валюты у населения, что будет сюрпризом для всех желающих сдать валюту по максимально высокому ситуативному курсу. Кроме этого, традиционная для многих обменников проблема наличия необходимых больших объемов гривны в кассе также сохранится.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 38,50 до 39,30 гривен и продажа от 39,35 до 39,60 гривен.

А по курсу евро владельцы обменников в субботу и воскресенье будут работать в пределах ценников: прием от 42,00 до 42,75 гривен и продажа от 42,80 до 43,20 гривен.

Как всегда, при значительном разбросе котировок на этих выходных я советую при необходимости провести валютообменные операции в следующем режиме: либо потратить лишние 5−15 минут и обойти 2−3 обменника, а не совершать обмен в первом же попавшемся обменнике, либо воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя оптимальный курс и не терять на этом деньги.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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Max55
Max55
29 марта 2024, 20:10
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«…знову пожвавилася секта шанувальників «долар за 40 «.
» …доводи у цих «ждунів» були простими …» .

Даже с одной стороны жалко автора статьи Алексея Козырева …
Видать как и многие «джентельмены удачи » тоже вложился в гривневые инструменты .
Но чем закончится эта «гривневая рулетка » для тех кто решил в неё сыграть во время полномасштабной войны и падения экономики - адекватные люди это и так понимают .
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