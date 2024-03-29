Прогноз курсу найближчими днями: чи чекати долар за 40 і євро дорожче за 43,2

Цей тиждень на валютному ринку змусив понервувати всіх: клієнтів, самі банки та власників фінкомпаній, які працюють на ринку валютообміну. Через досить серйозні коливання курсу долара на міжбанку, і, як наслідок, — на готівковому ринку, знову пожвавилася секта шанувальників «долар за 40». Якого ж курсу чекати цими вихідними, 30−31 березня, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Головним аргументом шанувальників долара за 40 стало зростання котирувань американської валюти на торгах 27 і 28 березня, коли міжбанк швидко пішов до рівнів 39,34/39,37 гривень, а частина угод проходила і суттєво вище за 39,40 гривень.

І доводи у цих «ждунів» були простими: оскільки так злетів міжбанк, то й подальше швидке зростання готівкового курсу не забариться.

Частково вони мали рацію, але лише частково. У дні зростання котирувань безготівкового долара та євро на торгах майже в тих самих межах справді зростали й цінники обмінників. Але без особливого «фанатизму» і без активних спроб зіграти на випередження з максимальним задиранням котирувань.

Графік курсу долара та євро на міжбанку цього тижня на момент написання статті

Міжбанк (долар)

Міжбанк (євро)

Графіки курсу долара та євро на готівковому ринку цього тижня

Готівковий (долар)

Готівковий (євро)

Річ у тім, що, попри розгойдування міжбанку та досить швидкі реакції на це цінників обмінників, населення виявилося не готовим особливо переплачувати за валюту.

Тобто обсяги купівлі валюти громадянами продовжили залишатися вищими за обсяги здачі ними валюти, але ажіотажу, а тим паче паніки серед українців не було, на що так безуспішно розраховували власники деяких мереж обмінників:

Операції фізосіб із купівлі/продажу валюти (30 днів)

Основних причин для такої стриманої поведінки громадян із купівлі валюти було декілька. Це і прильоти рашистських ракет, і шахедів у багатьох регіонах, коли населенню взагалі було не до курсу та його коливань. І досить активне втручання Нацбанку з продажем долара на торгах усю другу половину тижня, що швидко знижувало тиск на міжбанк, та опосередковано — на курси валютної готівки.

Крім цього, частково вже спрацьовує і поступове звикання українців до зростання коливань цінників, що призводить до скорочення бажаючих терміново бігти купувати валюту, що дорожчає.

Та й що гріха таїти, обсяги вільної гривні для купівлі валюти на руках у переважної частини населення за умов повзучого зростання цін скорочуються.

Тож «загону оленів» у власників обмінників цього разу не вийшло.

Що відбувалося з євро

За курсом євро основним чинником всіх змін були коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках. Там теж увесь тиждень було очевидно «не тихо», але все ж таки і глобальних потрясінь не відбувалося.

Усі щоденні коливання були, переважно, в межах до 0,5−1 американського центу на євро, що досить спокійно сприймалося ринком.

Тижневий графік пари євро/долар на момент написання статті

У результаті, за період з 25 до 29 березня на міжбанку долар після всіх зльотів у середині тижня навіть просів майже на 15 копійок — із 39,13/39,16 до 38,99/39,01 гривень станом на момент закриття торгів ТОДом. А курс продажу безготівкового євро впав майже на 21 копійку — з 42,3151/42,3476 до 42,1053/42,1229 станом на 15:00 за київським часом 29 березня.

З огляду на те, що цей тиждень був останнім цього місяця і в першому кварталі 2024 року, клієнти поводилися на торгах досить активно, що й позначилося на статистиці торгів:

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

Таким чином, попри ситуативні коливання курсу на міжбанку та на готівковому ринку, у результаті, для гривні нічого критичного не сталося, хоча й «потріпало» нерви всім учасникам валютного ринку.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 30−31 березня

У цих умовах більшість обмінників фінкомпаній пропрацюють останні суботу та неділю березня у форматі «з обороту», але дещо розширять спред при купівлі/продажу американської та європейської валюти.

Спред між купівлею та продажем долара у більшості пунктів обміну перебуватиме в межах 20−30 копійок, а євро — в межах 20−40 копійок.

При цьому, спостерігаючи за активними розпродажами Нацбанком долара на торгах з вівторка до п'ятниці та «збивання» ним, таким чином, потенціалу для подальшого зростання курсу, частина обмінників навіть почне дещо занижувати курс прийому валюти у населення, що буде сюрпризом для всіх бажаючих здати валюту за максимально високим ситуативним курсом. Крім цього, традиційна для багатьох обмінників проблема наявності необхідних великих обсягів гривні у касі також збережеться.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 38,50 до 39,30 гривень та продаж від 39,35 до 39,60 гривень.

А за курсом євро власники обмінників у суботу та неділю працюватимуть у межах цінників: прийом від 42,00 до 42,75 гривень та продаж від 42,80 до 43,20 гривень.

Як завжди, при значному розкиді котирувань цими вихідними я раджу при необхідності провести валютообмінні операції в наступному режимі: або витратити зайві 5−15 хвилин і обійти 2−3 обмінники, а не здійснювати обмін у першому ж обміннику, що трапився, або скористатися відповідними мобільними додатками, щоб підібрати для себе оптимальний курс і не втрачати на цьому гроші.