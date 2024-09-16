Прогноз курса на 16-20 сентября: почему НБУ буде активнее продавать доллар и в какие дни

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 сентября 2024, 7:40 Читати українською

Прогноз курса на 16-20 сентября: почему НБУ буде активнее продавать доллар и в какие дни

Эта неделя будет насыщена событиями, которые будут существенно влиять на курс валют в Украине и могут привести к новым скачкам доллара и евро в нашей стране относительно гривны. Какими они будут, и как отразятся на курсе евро и доллара — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя будет чрезвычайно насыщена событиями, которые будут существенно влиять на курс валют в Украине и могут привести к новым скачкам доллара и евро в нашей стране относительно гривны.

1. В среду, 18 сентября, состоится заседание Федрезерва США по вопросу процентных ставок

Такое событие всегда приводит к валютным ралли по паре евро/доллар на внешних площадках. Как правило, в пределах до 1 американского цента на евро, что в Украине сразу приводит к колебаниям в пределах до 40−42 копеек на евро.

А в этот раз оно грозит вообще серьезными изменениями на многих рынках, в том числе валютном, ресурсном и рынке золота.

Ключевая интрига — начнет ли ФРС США цикл снижения своих ставок, если да — то в каких пределах, до какого конечного уровня и какими темпами. Коллеги из ЕЦБ уже свое слово сказали — их ставки снижены: базовая — до 3,65% годовых, кредитная — до 3,9%, а депозитная — до 3,5% годовых. И, похоже, руководство ЕЦБ продолжит этот процесс как минимум до конца года, что уже и закладывает рынок в свои расчеты.

Последние американские данные по рынку труда, инфляции и потребительским настроениям спровоцировали ожидания аналитиков уже не только по снижению процентных ставок ФРС США с сентября этого года, но и привели к публичной дискуссии о масштабах этого снижения: на 0,25% годовых или сразу на 0,5% годовых, что может вообще стать очень радикальным решением американского регулятора.

Пока рынок закладывает понижение в сентябре на 0,25% годовых с дальнейшим ее снижением и на следующем заседании ФРС, 7 ноября. Но если что-то пойдет не так, и американцы либо снова возьмут паузу в вопросе начала цикла снижения ставок, либо радикально обвалят ее сразу на 0,5% годовых, — традиционные валютные ралли по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений Федрезерва могут превратиться в пике.

И тогда единоразовые и быстрые колебания евро относительно доллара могут превысить и 1−1,5 американских цента на евро, что в масштабах Украины составит 40−60 копеек на евро, а то и больше.

Если добавить к этому нарастание политического накала страстей перед президентскими выборами в США — резкие шаги американского регулятора могут просто «взорвать» рынки.

В любом случае, это немедленно будет приводить к скачкам пары евро/доллар, и, соответственно, к скачкам курса евро в Украине относительно доллара. Так что запасаемся попкорном.

2. В четверг, 19 сентября, НБУ огласит свое решение по учетной ставке, которая сейчас остается на уровне 13% годовых

И при уже достаточно стабильно растущем официальном уровне инфляции (в августе достигла отметки в 7,5% год к году) говорить о снижении учетной ставки весьма проблематично.

В Украине худо-бедно, но все же ставки кредитов юрлиц и депозитов физлиц привязываются к уровню учетной ставки. И если вдруг на фоне значительного роста цен (и это явно не предел перед сложнейшим осенне-зимним периодом) Нацбанк под давлением отдельных советников из числа наших западных партнеров решит ее дальше снижать — это перевернет расклад на украинском ресурсном, и, опосредованно, валютном рынках. Поэтому, многие участники рынка надеются, что ставку Нацбанк все же не снизит.

С другой стороны, активная скупка гривневых ОВГЗ на последних аукционах Минфина (а ставки доходности облигаций на первичке тоже частично ориентируются на учетную ставку Нацбанка) отдельными крупными игроками — настораживает, и говорит о том, что они стремятся сейчас зафиксировать текущую доходность этих бумаг.

Элемент интриги по принятию Нацбанком решения по учетной ставке, ставкам по депсертификатам и по кредитам рефинансирования тоже будет на этой неделе существенно влиять на поведение всех участников валютного рынка страны.

3. Период бюджетных расчетов у бизнеса

На этой неделе пройдут основные налоговые платежи у клиентов банков. Обычно это страхует гривну на валютном рынке, так как у импортеров в этот период меньше свободных ресурсов для покупки валюты, а экспортеры — наоборот, активно продают валютную выручку для расчетов в гривне по хоздеятельности и по налогам. Помогает это и Нацбанку, который в такой ситуации тратит меньше валютных резервов для поддержания курса гривны на межбанке.

4. Текущая хозяйственная деятельность клиентов

Пиковый период сбора урожая у аграриев, подготовка и проведение осенне-полевых работ по новому севу отдельных культур создают «качели» по спросу на валюту и на гривну у этой категории клиентов.

Не секрет, что часть фермеров до сих пор продает свой урожай за наличную гривну и ее излишек затем конвертирует в валюту до следующего года, и это «давит» в такой период на наличный курс.

А многим аграриям, наоборот, приходится тратить свои валютные запасы для подготовки к новому сезону. И они продают свою валютную выручку на межбанке, чтобы за счет полученной гривны закупать топливо, запчасти и посевной материал. Поэтому в эти дни я ожидаю активизации аграриев на всех сегментах валютного рынка.

Активно будут присутствовать на торгах этой недели и другие украинские игроки. Тем же госкомпаниям, оборонке и энергетикам нужна будет валюта, чтобы финансировать свои импортные контракты. Это добавит статистики на межбанке. И, по моим прогнозам, объем торгов по системе Блумберг вырастет на этой неделе до ежедневных от $150 млн до $270 млн.

Что еще повлияет на курс

Кроме этого, на поведение и настроения всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, слухи о возможных изменениях в налогообложении бизнеса и физлиц после новых договоренностей с МВФ. А также и реальные продвижения уже ранее предложенных законопроектов в Верховной Раде, связанных с изменениями в налоговой и законодательной базе Украины.

Из-за значительного объема новостей, которые прямо или косвенно влияют на экономику Украины, в целом на этой неделе наш валютный рынок явно будет лихорадить по евро за счет международных факторов, а также усилится активность продавцов и покупателей по доллару.

Нацбанку придется оставаться главным продавцом американской валюты на торгах. Хотя частично, в силу вышеуказанных причин, ему будут в этом «помогать» и крупные аграрии.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 сентября

Межбанк

НБУ продолжит оставаться ведущим игроком на рынке. Наиболее волатильными по курсу доллара и евро будут 17−18 сентября, когда к текущим реалиям нашего валютного рынка добавятся еще и международные ралли по паре евро/доллар перед, во время и сразу после оглашения решений ФРС США по процентным ставкам. Определенная недолгая нервозность на нашем валютном межбанке будет и 19 сентября, во время оглашения решений Нацбанка по учетной ставке.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 16−20 сентября: она будет в пределах коридора от 1,095 до 1,113 доллара за евро.

В этом случае, если котировки доллара на межбанке 16−20 сентября, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,10 до 41,65 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,00 до 46,36 гривен. Частые, скачкообразные изменения по курсу евро на межбанке будут отличительной особенностью этой недели на нашем рынке.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Но при повышенной волатильности курса евро на украинских торгах 17−18 сентября из-за международных ралли по паре евро/доллар в эти дни стоит ожидать частой смены ценников и размера спреда в пределах до 30−70 копеек на евро в период со вторника по среду включительно. Частично «отголоски» этих международных событий будут ощущаться на наличном рынке и 19-го числа.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,75 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,80 до 46,65 гривен. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в гораздо более узких пределах от 45,00 до 46,50 гривен.

Как на прошлой неделе перед заседанием ЕЦБ, так и на этой неделе перед заседаниями Федрезерва США и Нацбанка, очень широкий разброс ценников обменников и банков по евровалюте будет главной «фишкой» наличного рынка в эти дни.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами