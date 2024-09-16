Прогноз курса на 16-20 сентября: почему НБУ буде активнее продавать доллар и в какие дни

Эта неделя будет насыщена событиями, которые будут существенно влиять на курс валют в Украине и могут привести к новым скачкам доллара и евро в нашей стране относительно гривны. Какими они будут, и как отразятся на курсе евро и доллара — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

1. В среду, 18 сентября, состоится заседание Федрезерва США по вопросу процентных ставок

Такое событие всегда приводит к валютным ралли по паре евро/доллар на внешних площадках. Как правило, в пределах до 1 американского цента на евро, что в Украине сразу приводит к колебаниям в пределах до 40−42 копеек на евро.

А в этот раз оно грозит вообще серьезными изменениями на многих рынках, в том числе валютном, ресурсном и рынке золота.

Ключевая интрига — начнет ли ФРС США цикл снижения своих ставок, если да — то в каких пределах, до какого конечного уровня и какими темпами. Коллеги из ЕЦБ уже свое слово сказали — их ставки снижены: базовая — до 3,65% годовых, кредитная — до 3,9%, а депозитная — до 3,5% годовых. И, похоже, руководство ЕЦБ продолжит этот процесс как минимум до конца года, что уже и закладывает рынок в свои расчеты.

Последние американские данные по рынку труда, инфляции и потребительским настроениям спровоцировали ожидания аналитиков уже не только по снижению процентных ставок ФРС США с сентября этого года, но и привели к публичной дискуссии о масштабах этого снижения: на 0,25% годовых или сразу на 0,5% годовых, что может вообще стать очень радикальным решением американского регулятора.

Пока рынок закладывает понижение в сентябре на 0,25% годовых с дальнейшим ее снижением и на следующем заседании ФРС, 7 ноября. Но если что-то пойдет не так, и американцы либо снова возьмут паузу в вопросе начала цикла снижения ставок, либо радикально обвалят ее сразу на 0,5% годовых, — традиционные валютные ралли по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений Федрезерва могут превратиться в пике.

И тогда единоразовые и быстрые колебания евро относительно доллара могут превысить и 1−1,5 американских цента на евро, что в масштабах Украины составит 40−60 копеек на евро, а то и больше.

Если добавить к этому нарастание политического накала страстей перед президентскими выборами в США — резкие шаги американского регулятора могут просто «взорвать» рынки.

В любом случае, это немедленно будет приводить к скачкам пары евро/доллар, и, соответственно, к скачкам курса евро в Украине относительно доллара. Так что запасаемся попкорном.

2. В четверг, 19 сентября, НБУ огласит свое решение по учетной ставке, которая сейчас остается на уровне 13% годовых

И при уже достаточно стабильно растущем официальном уровне инфляции (в августе достигла отметки в 7,5% год к году) говорить о снижении учетной ставки весьма проблематично.

В Украине худо-бедно, но все же ставки кредитов юрлиц и депозитов физлиц привязываются к уровню учетной ставки. И если вдруг на фоне значительного роста цен (и это явно не предел перед сложнейшим осенне-зимним периодом) Нацбанк под давлением отдельных советников из числа наших западных партнеров решит ее дальше снижать — это перевернет расклад на украинском ресурсном, и, опосредованно, валютном рынках. Поэтому, многие участники рынка надеются, что ставку Нацбанк все же не снизит.

С другой стороны, активная скупка гривневых ОВГЗ на последних аукционах Минфина (а ставки доходности облигаций на первичке тоже частично ориентируются на учетную ставку Нацбанка) отдельными крупными игроками — настораживает, и говорит о том, что они стремятся сейчас зафиксировать текущую доходность этих бумаг.

Элемент интриги по принятию Нацбанком решения по учетной ставке, ставкам по депсертификатам и по кредитам рефинансирования тоже будет на этой неделе существенно влиять на поведение всех участников валютного рынка страны.

3. Период бюджетных расчетов у бизнеса

На этой неделе пройдут основные налоговые платежи у клиентов банков. Обычно это страхует гривну на валютном рынке, так как у импортеров в этот период меньше свободных ресурсов для покупки валюты, а экспортеры — наоборот, активно продают валютную выручку для расчетов в гривне по хоздеятельности и по налогам. Помогает это и Нацбанку, который в такой ситуации тратит меньше валютных резервов для поддержания курса гривны на межбанке.

4. Текущая хозяйственная деятельность клиентов

Пиковый период сбора урожая у аграриев, подготовка и проведение осенне-полевых работ по новому севу отдельных культур создают «качели» по спросу на валюту и на гривну у этой категории клиентов.

Не секрет, что часть фермеров до сих пор продает свой урожай за наличную гривну и ее излишек затем конвертирует в валюту до следующего года, и это «давит» в такой период на наличный курс.

А многим аграриям, наоборот, приходится тратить свои валютные запасы для подготовки к новому сезону. И они продают свою валютную выручку на межбанке, чтобы за счет полученной гривны закупать топливо, запчасти и посевной материал. Поэтому в эти дни я ожидаю активизации аграриев на всех сегментах валютного рынка.

Активно будут присутствовать на торгах этой недели и другие украинские игроки. Тем же госкомпаниям, оборонке и энергетикам нужна будет валюта, чтобы финансировать свои импортные контракты. Это добавит статистики на межбанке. И, по моим прогнозам, объем торгов по системе Блумберг вырастет на этой неделе до ежедневных от $150 млн до $270 млн.

Что еще повлияет на курс

Кроме этого, на поведение и настроения всех участников валютного рынка Украины будет влиять обстановка на фронтах, слухи о возможных изменениях в налогообложении бизнеса и физлиц после новых договоренностей с МВФ. А также и реальные продвижения уже ранее предложенных законопроектов в Верховной Раде, связанных с изменениями в налоговой и законодательной базе Украины.

Из-за значительного объема новостей, которые прямо или косвенно влияют на экономику Украины, в целом на этой неделе наш валютный рынок явно будет лихорадить по евро за счет международных факторов, а также усилится активность продавцов и покупателей по доллару.

Нацбанку придется оставаться главным продавцом американской валюты на торгах. Хотя частично, в силу вышеуказанных причин, ему будут в этом «помогать» и крупные аграрии.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 сентября

Межбанк

НБУ продолжит оставаться ведущим игроком на рынке. Наиболее волатильными по курсу доллара и евро будут 17−18 сентября, когда к текущим реалиям нашего валютного рынка добавятся еще и международные ралли по паре евро/доллар перед, во время и сразу после оглашения решений ФРС США по процентным ставкам. Определенная недолгая нервозность на нашем валютном межбанке будет и 19 сентября, во время оглашения решений Нацбанка по учетной ставке.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 16−20 сентября: она будет в пределах коридора от 1,095 до 1,113 доллара за евро.

В этом случае, если котировки доллара на межбанке 16−20 сентября, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,10 до 41,65 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,00 до 46,36 гривен. Частые, скачкообразные изменения по курсу евро на межбанке будут отличительной особенностью этой недели на нашем рынке.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Но при повышенной волатильности курса евро на украинских торгах 17−18 сентября из-за международных ралли по паре евро/доллар в эти дни стоит ожидать частой смены ценников и размера спреда в пределах до 30−70 копеек на евро в период со вторника по среду включительно. Частично «отголоски» этих международных событий будут ощущаться на наличном рынке и 19-го числа.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,75 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,80 до 46,65 гривен. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в гораздо более узких пределах от 45,00 до 46,50 гривен.

Как на прошлой неделе перед заседанием ЕЦБ, так и на этой неделе перед заседаниями Федрезерва США и Нацбанка, очень широкий разброс ценников обменников и банков по евровалюте будет главной «фишкой» наличного рынка в эти дни.