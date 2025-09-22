Multi от Минфин
22 сентября 2025, 7:20 Читати українською

Курс доллара и евро 22-26 сентября: как рынок реагирует на решения ФРС и новые санкции

На этой неделе мировой валютный рынок будет выдыхать после предыдущего периода турбулентности и повышенных страхов инвесторов из-за заседаний ЕЦБ (11 сентября) и ФРС США (17 сентября) про процентным ставкам.

На этой неделе мировой валютный рынок будет выдыхать после предыдущего периода турбулентности и повышенных страхов инвесторов из-за заседаний ЕЦБ (11 сентября) и ФРС США (17 сентября) про процентным ставкам.

Решения обоих регуляторов совпали с ожиданиями рынка и это несколько снизило нервозность инвесторов. Так что по паре евро/доллар на этой неделе я ожидаю период определенной коррекции в пределах коридора от 1,169 до 1,187 доллара за евро. Соответственно, евровалюта и относительно гривны на украинском рынке будет вести себя с оглядкой на этот мировой коридор по данной паре.

Нарушить относительную валютную передышку уже традиционно может геополитика. В прошлую пятницу появилось сообщение о том, что Еврокомиссия представила на утверждение странам-членам ЕС новый, 19-й, пакет санкций в отношении рф. Ключевые ограничительные и запретительные меры в нем направлены против судов, перевозящих российскую нефть, платежной системы «Мир» и экспорта российского сжиженного газа, от которого предлагается отказаться к 2027 году.

Однако американский президент Дональд Трамп требует от Евросоюза более решительных ограничительных мер в отношении россии, например, в части энергоносителей.

Трамп настаивает на том, чтобы европейские страны перестали покупать российскую нефть и ЕС ввел повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, которые являются крупными покупателями российских энергоресурсов. Кроме того, президент США оказывает давление на G7 и НАТО, членом которой является Турция, которая также покупает нефть из россии.

Такая несогласованность позиций лишает союзников Украины возможности выступать единым фронтом против рф. И это, конечно, негатив для нашей страны в условиях усиления активности на фронте и участившихся обстрелов гражданской, транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры агрессором.

При этом в бюджете на текущий год по-прежнему не хватает значительных объемов средств на финансирование армии и обороны. Речь идет примерно о 300 млрд грн. Непростая ситуация и с финансовой сметой страны на следующий год.

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2026 году за счет международной помощи на $44 млрд. Источники для $18 млрд из них пока не определены.

Вопрос источников финансирования армии и обороны в сочетании с закрытием дыр бюджета по социалке на 2026 год уже давит на курс гривны.

В настоящее время этот фактор успешно нивелируется активными интервенциями НБУ на межбанке по поддержке курса гривны относительно доллара и наличием для этого достаточных размеров ЗВР Украины (в пределах $46 млрд на 1 сентября 2025 года). Но в целом — вопрос пока не закрыт. И это работает против гривны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

К дополнительным внешним геополитическим раздражителям, которые опосредованно влияют на мировой валютный рынок, можно отнести обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также очередное усиление противоречий между США и Китаем (в том числе и по вопросу потенциального усиления американских санкций против стран, покупающих российскую нефть).

Дональд Трамп прямо говорит, что надо продолжать обваливать цену нефти. В первую очередь за счет отказа от покупки энергоносителей у рф, и что это заставит россию закончить войну против Украины. Но Китай и ряд других стран активно покупают энергоносители у россии и выступают против такого подхода США.

В итоге любые резкие заявления как США, так и ЕС, Китая, Индии и других основных игроков на рынке энергоносителей будут и на этой неделе напрямую влиять на все мировые рынки — от сырьевого до валютного. И это снова будет серьезно «шатать» пару евро/доллар в мире, а значит, и курс евро в Украине.

Из внутренних факторов к уже постоянным в этот период (обстановка на фронтах, активность экспортеров по продаже валютной выручки во время уборки урожая, завершение расчетов бизнеса с бюджетом) добавляется приближение отопительного сезона.

На это понадобятся дополнительные валютные ресурсы, которых у государства традиционно перед зимой не хватает. Необходимость заполнять газовые хранилища, с учетом усиления обстрелов рф украинской энергетической инфраструктуры, добавит в ближайшее время, по моим прогнозам, как минимум $500 млн-800 млн дополнительного спроса на валюту на межбанке уже в конце сентября-первой декаде октября.

По факту основную их часть придется закрывать за счет резервов Нацбанка. Это может снизить показатель ЗВР Украины в ближайшие два месяца. Хотя, при условии своевременного поступления запланированной на этот период международной помощи, такое снижение не будет критичным.

Поэтому на этой неделе Нацбанк на валютном рынке будет занят «текучкой» — сглаживанием валютных колебаний по курсу доллара относительно гривны, и, по возможности, опосредованно будет влиять таким образом и на курс евровалюты в Украине. По моим прогнозам, на поддержание курса гривны НБУ потратит из резервов за 22−26 сентября от $520 млн до $740 млн.

Самыми активными днями на межбанке на этой неделе будут понедельник — четверг. В понедельник еще будут активны клиенты, которые в силу разных причин еще не полностью рассчитались с бюджетом по налогам и сборам. А в период со вторника по четверг основная часть игроков будет закрывать свои потребности как в гривне для финансирования своих текущих затрат (экспортеры), так и в валюте — для обеспечения своих международных проплат за товары и услуги (импортеры).

В пятницу сработает эффект завершения рабочей недели и активность бизнеса традиционно несколько снизится. По моим прогнозам, объем операций на валютном рынке, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе ежедневно будет в пределах от $165 млн до $230 млн.

Дополнительно на настроения участников валютного рынка будут влиять результаты возможной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа в Нью-Йорке, новости от МВФ по перспективам новой программы сотрудничества с Украиной, а также текущие экономические показатели экономики США и ЕС — их публикация существенно влияет на поведение пары евро/доллар в мире, и, соответственно, на поведение курса евро относительно гривны на нашем рынке.

Что касается сотрудничества с МВФ, то, напомню, что действующая программа сотрудничества с Украиной на 2023−2027 годы предусматривает выделение нашей стране $15,6 млрд от Фонда и около $150 млрд от партнеров. Но она предусматривала сценарий окончания войны в этом году.

С учетом того, что война, к сожалению, продолжается, и затраты Украины на оборону, социалку, поддержание и восстановление экономической инфраструктуры только увеличиваются, правительство Украины уже обратилось к Фонду с просьбой о новой программе финансирования. Сотрудничество с МВФ и ключевые показатели возможной новой программы также напрямую влияют на курсовые перспективы гривны как минимум на 2026−2027 годы.

С учетом перечисленных факторов, от этой недели на валютном рынке не стоит ожидать уж очень значительного снижения напряженности. Особенно, если геополитика снова станет серьезно вмешиваться в экономические процессы как в мире, так и в Украине.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 сентября

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке 22−26 сентября будет в пределах от 1,169 до 1,187 доллара за евро.

Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,15 до 41,65 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 48,10 гривен до максимум 49,44 гривен.

Но, с учетом опосредованного влияния на курс евро нацбанковской политики «гибкого курсообразования», прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, скорее всего, будет в более узких пределах — от 48,10 до 49,10 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро 22−26 сентября будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах (при обмене от 1 000 долларов или евро) — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,80 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,90 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,00 до 49,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,10 до 49,20 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
