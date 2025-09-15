Прогноз курса доллара и евро с 15 по 19 сентября: нас ждет одна из самых драматичных недель в году

Эта неделя несомненно будет одной из самых драматичных в 2025 году на международном валютном рынке и станет раем для валютных спекулянтов, в том числе в Украине. В этих условиях правильно подобранный портфель поможет минимизировать риски.

В ожидании глобальных решений

Главной интригой в эти дни будут решения Федрезерва США по процентным ставкам и месседжи рынку от его главы Джерома Пауэлла во время традиционной пресс-конференции.

Главе РФС сейчас явно не позавидуешь. С одной стороны, текущие показатели американской экономики оставляют желать лучшего. Особенно в части слабого рынка труда и возможного в любой момент усиления инфляции из-за торговой политики Дональда Трампа. Это требует от ФРС очень взвешенного и осторожного подхода относительно процентных ставок. Чтобы и цены сдерживать, и экономику простимулировать, и от доллара инвесторов не отпугнуть.

С другой стороны, каденция Джерома Пауэлла на посту главы ФРС заканчивается уже в 2026 году и Дональд Трамп явно хочет поставить на эту ключевую должность более сговорчивого и лояльного человека. Он часто откровенно требует от главы Федрезерва быстрого и существенного снижения процентных ставок, к чему с экономической точки зрения США сейчас не очень то и готовы. А Джером Пауэлл как профессиональный финансист-прагматик — не готов к таким импульсивным решениям.

Если добавить к этому начало с 1 октября нового финансового года в США, проблему продолжения роста госдолга Америки, который превысил $37 трлн, и противостояние демократов и республиканцев во властных структурах — получается микс вызовов для американской экономики, которые придется решать по принципу «выбора меньшего из зол».

Выдержит ли ФРС такой натиск покажет эта неделя. Ожидаемое решение Федрезерва будет серьезно влиять на судьбу доллара как минимум до конца этого года, а скорее всего и уже до конца каденции Джерома Пауэлла. Зацепит оно и рынок золота, фондовый и сырьевой рынки. Так что «момент истины» для Федрезерва все ближе.

Инвесторы в условиях глобальной неопределенности и предстоящего решения ФРС все больше нервничают, что наглядно видно по стремительно растущим ценам на золото.

График стоимости золота с начала сентября 2025 года

C первых дней сентября «желтый металл» подорожал еще на $168,77 за унцию — с $3480 до $3648,77 на момент написания статьи.

Рынок золота будет реагировать как на малейшую информацию по возможному решению ФРС США, так и вообще на геополитическую и военную обстановку в мире, которая пока только ухудшается. Поэтому спекулятивной раскачке будет подвержен не только валютный рынок, но и рынок драгметаллов.

Ценники золота продолжат лихорадить. И по моему прогнозу, на этой неделе коридор будет в пределах $3580-$3710 за унцию.

Что буде влиять на гривну

Постепенный спекулятивный «разогрев» пары евро/доллар в мире начался еще на прошлой неделе, с 11 сентября, когда состоялось заседание ЕЦБ, сохранившее процентные ставки в ЕС на том же уровне (2% депозитная ставка, ставка по основным операциям рефинансирования 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам 2,4% годовых). Активные ралли по паре евро/доллар продолжаться по крайней мере до конца 17-числа, дня заседания ФРС. А это будет существенно влиять на волатильность курса евро относительно гривны в Украине.

Частично подстрахует курс гривны на межбанке период бюджетных платежей, пик которого как раз придется на эту неделю. Традиционно гривна нужна будет для расчетов с государством как экспортерам, так и импортерам. Это заставит первых активнее продавать валютную выручку, а у вторых сократит возможности по покупке валюты. В итоге выиграет Нацбанк, которому для поддержки курса нужно будет потратить меньше резервов. По моим расчетам, на поддержание курса НБУ израсходует за 15−19 сентября от $430 млн до $600 млн.

Самыми напряженными днями на торгах на этой неделе будут среда, четверг и пятница, когда все клиенты будут рассчитываться с бюджетом и им будет нужна гривна. Это заставит их активнее выходить на валютный межбанк, что увеличит статистику торгов. По моим прогнозам, объем операций на валютном рынке, зарегистрированных по системе Блумберг на этой неделе ежедневно будет в пределах от $175 млн до $245 млн.

Обстановка на фронте и продолжение обстрелов гражданской инфраструктуры продолжат психологически влиять на настроения всех участников валютного рынка. Дополнительно аналитики, клиенты банков, а также сами банкиры будут очень внимательно следить за ходом переговоров Украины с МВФ по новой программе финансирования.

9 сентября премьер-министр Украины вместе с главой НБУ и министром финансов официально обратились в МВФ с просьбой о новой программе, так как действующая предусматривала завершение войны в 2025 году и период восстановления экономики уже с 2026 года.

Сейчас специалисты МВФ совместно с Украиной оценивают потребности в финансировании на оставшуюся часть 2025 года, а также на следующий год и среднесрочную перспективу.

Известно, что пока действующая программа сотрудничества на 2023−2027 годы предусматривает выделение $15,6 млрд от Фонда и около $150 млрд от партнеров. Но уже сейчас чиновники МВФ и украинское правительство говорят о том, что нужно будет дополнительное финансирование «дыр» бюджета в связи с продолжением войны.

Любая конкретная информация об этих договоренностях является принципиально важной для всех участников валютного рынка, так как макроэкономические параметры, заложенные в нее, включают и прогнозный курс гривны, инфляционные показатели, динамику сальдо торговли и темпы роста ВВП.

В условиях такой повышенной волатильности мирового валютного рынка, а также роста военных вызовов, у украинских граждан и бизнеса есть единственный выход для минимизации рисков —- диверсификация активов и сбережений.

По состоянию на момент написания статьи я бы рекомендовал следующую пропорцию по денежным сбережениям:

40% — гривневые вложения (депозиты, ОВГЗ, ценные бумаги самых известных украинских эмитентов);

50% — валютные активы в пропорции 60% в евро, 40% в долларе. Для желающих еще больше диверсифицировать валютный портфель эту часть активов можно расширить — 40% в долларе, 50% в евро, 10% в швейцарских франках или британских фунтах.

10% — инвестиции в драгметаллы (при наличии достаточных ресурсов — золото, при более скромных возможностях — серебро).

Прогноз курса доллара и евро на 15−19 сентября

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на международном рынке 15−19 сентября будет в пределах 1,162- 1,189 доллара за евро с пиком волатильности 16−18 сентября на фоне событий вокруг заседания ФРС США.

Безналичный доллар на торгах в этот период будет в пределах коридора от 41,10 до 41,60 грн., курс евро на межбанке с 15 по 19 сентября может находиться в пределах коридора от минимум 47,75 грн. до максимум 49,46 грн. Как и все прошлые недели, Нацбанк продолжит активно выходить на рынок со своими интервенциями, в соответствии с политикой «гибкого курсообразования». НБУ будет не только напрямую влиять на курс доллара на торгах, но и опосредованно пытаться сократить колебания по евро. Поэтому прогнозный коридор сделок по безналичному евро в эти дни, скорее всего, будет в более узких рамках — от 48 до 49,20 грн.

Наличный рынок

По моему прогнозу, спред по доллару будет находиться в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−50 копеек с его расширением в период наибольшей раскачки пары евро/доллар перед заседанием ФРС — то есть в период 16−17 сентября.

Оптовые обменники будут работать все дни недели со своим традиционным спредом по обеим валютам в пределах 15−20 копеек, но будут очень оперативно менять свои ценники в течение дня в зависимости от того, как будет себя вести международный рынок и украинский межбанк по евро перед и в день заседания Федрезерва.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,80 до 41,80 грн, а в обменниках финкомпаний — от 40,90 до 41,70 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 47,70 до 49,30 грн, а в обменниках — от 48,00 до 49,20 грн.

Читайте также: Украинцы утратили интерес к наличной валюте и скупают валютный безнал

Все дни недели будет наблюдаться очень широкий разброс котировок по евро. Поэтому, в случае необходимости совершения операций по покупке/продаже евровалюты — я советую воспользоваться соответствующими мобильными приложениями для оптимального подбора курса или по крайней мере обойти 3−5 обменников, чтобы подобрать наиболее приемлемый вариант.