українська
10 ноября 2025, 7:10

Прогноз курса доллара и евро на неделю: какие риски несет провал переговоров по ВВП-варрантам

Середина ноября на украинском валютном рынке пройдет под влиянием нескольких важных факторов, которые будут существенно влиять как на характер проведения торговых сессий и их статистику, так и на поведение участников рынка. А именно:

Середина ноября на украинском валютном рынке пройдет под влиянием нескольких важных факторов, которые будут существенно влиять как на характер проведения торговых сессий и их статистику, так и на поведение участников рынка.

11 ноября, во вторник, в США отмечают День ветеранов, и американские банки будут закрыты. Работать в этот день на условиях поставки доллара ТОМом захочет ограниченное число украинских клиентов: большинство либо активизируют свои операции в долларе в понедельник, 10 ноября, либо сразу перенесут свои заявки на покупку/продажу валюты на среду, 12 ноября.

В результате объем операций на межбанке во вторник снизится, а участники рынка сконцентрируют свое внимание на операциях в евро. С учетом этой ситуации, по моему прогнозу, объем операций в понедельник, среду, четверг и пятницу по системе Блумберг будет в пределах $190 млн — 280 млн, а во вторник — до $165 млн — 215 млн.

19 ноября заканчивается период расчетов с бюджетом по налогам и сборам за 3 квартал 2025 года плюс уплата текущих платежей за октябрь. Поскольку большинство компаний в условиях войны вынуждены работать «с колес» и особо накопить гривневые ресурсы под такие расчеты с государством у них не получается, уже на этой неделе экспортеры будут более активно продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.

А импортеры по тем же причинам вынуждены будут накапливать гривну, что снизит их возможности по покупке валюты на межбанке. Такой расклад всегда работает в пользу нацвалюты на валютном рынке.

Текущая деятельность компаний, набирающие обороты распродажи и рост ЗВР Украины. В условиях серьезных повреждений критической инфраструктуры обстрелами россии госкомпаниям и бизнесу, работающему в этой сфере, приходится тратить значительные ресурсы на закупку импортного оборудования на замену поврежденному. Дополнительный спрос на валюту будет создавать увеличение закупок энергоносителей под отопительный сезон.

Активизировались и ритейлеры: опасаясь разрушений складов, они уже начали активные распродажи под «черную пятницу», а полученную выручку они предпочитают сразу же конвертировать в валюту. Поэтому на этой неделе владельцы магазинов также будут активно покупать СКВ, что создаст дополнительное давление на курс на межбанке.

В такой ситуации сообщение о новом рекордном увеличении золотовалютных резервов Украины (на 1 ноября 2025 года — до $49,5 млрд) успокаивает участников рынка, опасающихся серьезной девальвации гривны в ближайшее время. Судя по программам правительства в части бюджетных расходов в этот период, Нацбанку эти резервы точно понадобятся для сохранения стабильности на валютном рынке.

Динамика международных резервов

Отсутствие прогресса в переговорах о реструктуризации долга с держателями ВВП-варрантов. Тревожным сигналом стало сообщение на бирже Euronext о том, что Украина пока не достигла согласия с Комитетом владельцев ВВП-варрантов, в распоряжении которых находится около 35% от всего объема этих бумаг.

Очередной раунд переговоров, закончившийся 5 ноября, имел целью обмен ВВП-варрантов на новые облигации. Однако стороны не смогли прийти к согласию по условиям такого обмена. Министр финансов Сергей Марченко в комментарии о переговорной ситуации с держателями ВВП-варрантов подчеркнул: «несмотря на беспрецедентные вызовы из-за войны и падение экономики почти на треть, Украина остается преданной конструктивному диалогу и не планирует добавлять в список этих потерь еще и доверие инвесторов».

Напомню, что сейчас на руках у частных инвесторов остается варрантов на сумму $2,6 млрд. Этот долг Украина сейчас хочет реструктуризировать, поскольку из-за войны не может себе позволить, как раньше, выкупать эти бумаги.

Позицию Минфина в данной ситуации я считаю полностью конструктивной и прогнозирую, что после проведения еще нескольких раундов переговоров (в том числе, возможно, с привлечением МВФ) решение этой проблемы будет найдено. Пока же отсутствие результата — это негативный фактор для рынка.

Активные интервенции Нацбанка для поддержки курса гривны на межбанке и закрытия критического импорта. В текущей ситуации без постоянных интервенций Нацбанка валютный рынок Украины обойтись не сможет. С учетом роста потребности в валюте (которая в основном закрывается за счет продажи Нацбанком из резервов сумм получаемой международной помощи) объемы интервенций регулятора на этой неделе останутся большими.

По моим прогнозам, в пределах $620 млн — 890 млн. Всего за ноябрь этого года необходимые объемы подобных интервенций составят не менее $3,3 млрд — 3,9 млрд.

Увеличение интервенций уже началось и пока объемы продаваемой регулятором валюты будут только расти. По моему прогнозу, к декабрю этого года они снова приблизятся к месячному пиковому показателю в пределах около $5 млрд — 5,4 млрд. Аналогичные объемы максимальных интервенций Нацбанка наблюдались и в декабре 2024 года.

Валютные интервенции НБУ

Активная покупка валюты населением. Открытие в начале ноября новых месячных лимитов по покупке гражданами валюты на свои карты в пределах до 50 тысяч гривен и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев пока не исчерпано. Поэтому, и на этой неделе, по моим расчетам, ежедневная покупка валюты населением на карты и на наличном рынке будет превышать объемы ее сдачи гражданами на $35 млн — 65 млн. Это также будет давить на курс гривны на межбанке и наличном рынке.

Из международных факторов, которые останутся потенциальными провокаторами скачков пары евро/доллар на внешних рынках, останется геополитика, развитие событий вокруг шатдауна в США, возможные новые заявления Дональда Трампа о торговой политике и публикация текущих экономических данных ведущих стран мира. Движения ключевой валютной пары мира будут немедленно отражаться на курсе евро в Украине.

Прогноз курса доллара и евро на 10−14 ноября

Межбанк

НБУ продолжит ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара для сглаживания его колебаний относительно гривны и закрытия дефицита валюты на рынке.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,148 до 1,167 доллара за евро.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 41,65 до 42,20 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от 47,81 гривен до 49,25 гривен.

Но, с учетом сохраняющегося «гибкого курсообразования», коридор по евро на межбанке с 10 по 14 ноября, по моему прогнозу, будет в более узком диапазоне — от 48,10 до 48,80 гривен.

Наличный рынок

На фоне сохранения высокого спроса на валюту со стороны граждан обменники продолжат работать в формате «с оборота», но с достаточно широким спредом и по доллару, и по евро, в пределах 20−30 копеек.

При усилении колебаний пары евро/доллар на международном рынке и скачков курса евровалюты на украинском межбанке финансисты продолжат практику частой смены своих ценников в обменниках в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,50 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,55 до 42,45 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,05 до 49,10 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,10 до 49,05 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
