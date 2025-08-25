Прогноз курса доллара и евро на 25 — 29 августа: почему НБУ сейчас не нужны курсовые скачки

Прошлая неделя для гривни закончилась позитивно: курс евро на межбанке просел сразу на 25 копеек, а курс доллара вырос незначительно. Ближайшие пять дней на украинском валютном рынке будут очень динамичными. Раскажу подробнее, почему и какие ценники на основные валюты увидим на наличном и безналичном рынке.

Ключевых факторов, влияющих на наш валютный рынок, будет несколько:

Завершение отчетного периода у клиентов и банков. В эти дни бизнес будет закрывать свои расчеты по месяцу и выходить на балансовые показатели на 1-е число. Так что компаниям очень важно рассчитаться со своими внутриукраинскими и внешними контрагентами именно к этой дате, чтобы лучше выглядеть перед контрагентами и налоговой. Это увеличит активность всех клиентов и объемы валютных торгов.

Банкам также важна отчетная дата, так как именно эти балансы и нормативные показатели (при том, что банки делают свой баланс ежедневно в отличие от предприятий) Нацбанк публикует в своей отчетности по финучреждениям.

А значит, все клиенты банков, их вкладчики, заемщики, а также и акционеры имеют возможность сравнить успехи своего банка с конкурентами. И выглядеть финучреждения хотят хорошо, чтобы их клиентура была спокойна.

Очень важны подобные отчетные показатели и для госбанков, которые в ближайшее время могут быть выставлены на продажу. Ведь потенциальные покупатели очень внимательно следят за малейшими изменениями в балансах таких финучреждений. От этого, после соответствующего Due Diligence и многих других процедур, и будет зависеть конечная цена банка.

Такие показатели, как нормативы капитала, финансовый результат, показатели ликвидности, размеры резервов и выполнение банком нормативов по валютной позиции — это первое, на что обращают внимание все — от клиентов до конкурентов и потенциальных акционеров.

Выходной в США — понедельник, 1 сентября, и специфика работы украинского валютного рынка в этот день. 1 сентября Штаты отмечают День труда, и американские банки будут закрыты. Поэтому все расчеты по доллару будут проходить ТОМом (расчеты в гривне этой датой, поставка валюты — на следующий рабочий день).

Такая форма расчетов не популярна на украинском валютном рынке. Поэтому все компании и банки либо проведут свои валютные долларовые операции по максимуму в эти четверг-пятницу, либо сразу перенесут их на вторник, 2 сентября. Так как в этот раз пятница 29 августа еще и последний рабочий день месяца, то на такую дату особо крупных сделок клиенты не оставляют.

В итоге, максимальная активность на межбанке на этой неделе будет фиксироваться с понедельника по четверг, то есть 25−28 августа. По моим прогнозам, статистика валютных торгов в понедельник-четверг по системе Блумберг будет в ежедневных пределах от $180 млн до $250 млн, а вот в пятницу 29-го числа объемы валютных операций снизятся на межбанке до $145 млн -$170 млн.

Геополитический фактор. В условиях неопределенности вокруг возможной встречи в формате «Трамп-Зеленский-путин» по прекращению войны россии против Украины любая информация по этому вопросу будет напрямую влиять на поведение многих рынков — от стоимости золота и нефти до фондового рынка и международного валютного рынка.

Поскольку курс евро относительно гривны в Украине напрямую зависит от поведения пары евро/доллар на внешних площадках, подобные новости из проверенных источников, а также заявления мировых лидеров по этому вопросу способны буквально «взрывать» рынки.

Кроме того, стоит понимать, что много информации по этому вопросу политики часто проталкивают через «случайные» сливы в различных СМИ, что играет на руку всем группам спекулянтов и важно для всех игроков вышеперечисленных рынков. Поэтому подобного информационного шума и завесы в данной ситуации не избежать. А значит, и определенные ралли по паре евро/доллар — на этой неделе за счет именно данного фактора очень вероятны.

Тактика Нацбанка на валютном рынке при проведении интервенций в поддержку гривны на межбанке и обстановка на фронтах. На прошлой неделе НБУ активно выходил на торги с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривны. Причем, регулятор не затягивал с выходами и продажами необходимых объемов валюты, а делал это практически сразу же, когда котировки начинали активно ползти вверх.

То есть при соблюдении политики «гибкого курсообразования» Нацбанк не давал особо «разогревать» курс при нехватке доллара на торгах. Это обеспечило относительно низкую волатильность по курсу доллара, а опосредованно — и по курсу евро к гривне, так как на международных рынках наблюдался условно «боковой тренд» в пределах 1 цента на евро при коридоре от 1,16 до 1,17 доллара за евро.

Только вечером в пятницу евро ушел выше порога в 1,17 доллара на экономических новостях по ЕС и Штатам, но даже и эта «свечка» особого ажиотажа на рынках не вызвала.

Динамика пары евро/доллар за прошлую неделю

На этой неделе перед концом месяца Нацбанку также не нужны особые скачки курса, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели баланса самого регулятора за счет валютной переоценки ЗВР и других валютных активов и пассивов в его балансе. Поэтому Нацбанк постарается «придавливать» рост котировок в самом их зародыше, как это он делал на прошлой неделе.

Что же касается обстановки на фронтах, а также обстрелов гражданской инфраструктуры Украины россией, то тут ситуация остается напряженной, что продолжает психологически и экономически влиять на поведение всех участников нашего валютного рынка.

При этом, за счет относительной стабильности валютных курсов на рынке сейчас население не спешит лихорадочно скупать валюту как на наличном рынке, так и себе на карты в пределах нацбанковских лимитов.

Курс наличного доллара на прошлой неделе

Курс наличного евро на прошлой неделе

Поэтому и на этой неделе наличный валютный рынок своими относительно «спокойными» ценниками будет больше союзником для Нацбанка в части поддержания стабильности на рынке, нежели «возмутителем спокойствия» и «провокатором» дальнейшей девальвации гривны.

Прогноз курса доллара и евро на 25−29 августа

Межбанк

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах 1,163 — 1,18 доллара за евро. При котировках безналичного доллара на торгах на этой неделе в пределах коридора от 41,20 до 41,65 гривен, курс безналичного евро в период с 25 по 29 августа будет находиться в пределах коридора от 47,90 до 49,15 гривен.

Но межбанковская практика последних месяцев показывает, что при активной и оперативной работе Нацбанка по тушению роста котировок доллара на торгах в самом «зародыше» коридор сделок по безналичному евро будет в более узких параметрах — от 47,70 до 48,55 гривен.

Наличный рынок

Основная часть обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники проработают все дни недели со стандартным для себя спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 40,90 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах широкого коридора покупок и продаж от 47,20 до 48,90 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 47,70 до 48,80 грн.

Евровалюта останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке на этой неделе.