Прогноз доллара и евро на выходных: стоит ли ожидать сюрпризов

Эта неделя на валютном рынке Украины прошла в формате боев «местного значения» между покупателями и продавцами валюты, но в целом неплохо для гривны. Может ли ситуация существенно изменится на выходных, рассказывает «Минфин».

Несмотря на рост курса доллара за неделю на 18 копеек со стартовых котировок понедельника 43,07/43,10 грн до уровня 43,25/ 43,28 к концу пятничной сессии, по евровалюте гривна смогла показать неплохие результаты и укрепиться на 19,3 копейки — с 51,10/51,12 до отметки в 50,91/50,93.

График доллара США (межбанк):

График евро (межбанк):

То есть если за неделю имеем по курсу доллара небольшой рост котировок, то по евро приблизительно такое же укрепление позиций нацвалюты.

Частично это отражало сугубо украинские реалии, где Нацбанк своими интервенциями периодически направлял тренд по курсу в «желаемую» для него сторону, но в основном это было связано и с поведением пары доллар/евро на международных площадках, где доллар несколько усилил свои позиции относительно евро.

График евро/доллар

Ситуацию на межбанке быстро улавливал и наличный рынок, практически повторяя поведение безналичных валют. В итоге, вечером в пятницу 20 февраля в обменниках доллар продавали по 43,35 — 43,60 гривен, а евро по 51,20 — 51,60 грн.

При этом, несмотря на то, что граждане продолжают покупать наличную валюту и валюту себе на карты в объемах больших, чем сдают — никакого ажиотажа не наблюдается. Это говорит об относительной устойчивости валютного рынка и является позитивом в условиях продолжения 4-х летней войны рф против Украины.

В последние дни подобное превышение покупок валюты над сдачей вообще снизилось. Например, 16 числа оно составило менее $6 млн за день, а в остальные даты обычно не превышало и $20 млн. Такие объемы превышения покупок валюты над ее сдачей — практически не способны особо «давить» на курс гривны на наличном рынке, что очень хорошо в текущих условиях.

Рынок золота в эти дни находился в относительной стабильности в пределах уровней коридора около $5000 за унцию плюс-минус $50, несмотря на продолжение подвешенного состояния перспектив окончания войны россии в Украине и сохранение перспективы ударов США по Ирану, если не будет достигнут консенсус по ядерной программе Тегерана.

График золота

Но вернемся к Украине. Нацбанк продолжает принимать активное участие в торгах на межбанке, периодически закрывая крупных покупателей валюты через свои интервенции доллара. За счет политики «гибкого курсообразования» регулятор старается не только максимально сглаживать колебания по доллару, но и опосредованно влиять на поведение на украинском межбанке котировок по евро.

Часто в сдерживании роста курса по евро ему помогают и некоторые госбанки, продающие выручку в евровалюте на торгах в тот момент, когда евро начинает активно расти.

В итоге, и по доллару, и по евро наблюдается относительно небольшая волатильность котировок. Украинский рынок и Нацбанк все больше приспосабливаются к повышенной волатильности международного валютного рынка последних месяцев и уже практически полностью работают в формате сглаживания колебаний курса как по доллару, так и частично по евро. Хотя, если посмотреть на поведение официального курса НБУ, то сохраняется относительно небольшой коридор в пределах 42−43,50 гривен по безналичному доллару, а все перипетии международной волатильности пары евро/доллар в Украине отражаются на курсе именно евровалюты относительно гривны.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

На этой неделе частично страховала гривну необходимость у клиентов рассчитываться с бюджетом по налогам, что заставляло экспортеров активнее продавать валюту. Среди покупателей уже традиционно преобладали представители энергосектора, импортеры топлива и электроэнергии, а также госструктуры, обеспечивающие потребности обороны. А среди продавцов — аграрии, айтишники и частично — металлурги.

Учитывая, относительную стабильность валютного рынка — в эти субботу и воскресенье владельцы обменников сохранят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−30 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают выходные в формате «с оборота» без попыток «качнуть» курс. Больших сюрпризов по котировкам как американской валюты, так и по евро — от владельцев обменок в эти два дня ожидать не стоит.

Более того, ситуация на валютном рынке сейчас относительно стабильна и находится под полным контролем НБУ, а наличие более $57,7 млрд резервов при ежедневных объемах торгов по системе Блумберг в пределах до $300 млн максимум — позволяет регулятору полностью формировать курсовую погоду на рынке. И это понимают все игроки — как банки и их клиенты-юридические лица, так и граждане. Это важный психологический фактор для поддержки стабильности гривны на валютном рынке в текущей ситуации, даже несмотря на фактор продолжения войны рф против Украины.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 21−22 февраля

Курс наличного доллара в большинстве обменников и работающих в эти выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,80 до 43,20 гривен и продажа от 43,30 до 43,60 грн.

А курс наличного евро в эти выходные будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 51,10 гривен и продажа от 51,20 до 51,60 грн.